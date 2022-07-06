Monobank слідом за ПриватБанком підняв картковий курс валют

Monobank з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Банки встановлюють єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації.

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За даними банку, курс гривні за картковими операціями в Monobank на сьогоднішній день встановлено на рівні 35,00 – 35,45 грн за долар та 35,9 – 36,63 грн за євро.

Зазначається, що це відповідає існуючому готівковому курсу валют. Раніше курси в онлайн-банкінгах були набагато нижчими. Ще 5 липня курс з карткових операцій у Monobank становив 31,6 грн за дол. та 32,35 грн за євро.

Банки встановлюють єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів клієнтів.

Нагадаємо, з 6 липня Приватбанк підніме курс валют під час оплати карткою до рівня готівкового курсу. Насамперед це торкнеться українців, які поїхали за кордон і розплачувалися гривневими картками.