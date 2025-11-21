"Незламність" как часть стратегии - кейс Банка Кредит Днепр

Украинские банки заслуживают репутации надежных партнеров, несмотря на любые угрозы военного времени. Доказываем это на практическом кейсе Банка Кредит Днепр, который добавил «незламність» в свою стратегию и доказал, что даже разрушение центрального офиса не может заставить финучреждение прекратить обслуживание клиентов.

Это, вероятно, уникальный случай не только в Украине, но и в мире: полное уничтожение головного офиса банка не остановило его работу. Благодаря эффективным мерам, предприянтым по сценарию плана непрерывности бизнеса (Business Continuity Plan, ВСР) банк обеспечил 100%-ное стабильное обслуживание клиентов без всяких перебоев. Команда доказала свою сплоченность, неравнодушие и профессионализм. А клиенты продемонстрировали высокий уровень доверия и поддержки, ведь, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, не было паники, только конструктивное взаимодействие. А уже через несколько недель после чрезвычайных происшествий банк переехал в новый офис и продолжил работу в штатном режиме.

Отделения Банка Кредит Днепр и ранее подвергались разрушению, а именно в Харькове, Никополе и Днепре. Банк отстроил отделения там, где это было возможно, но разрушение здания головного офиса не оставляло шансов на восстановление.

BCP и реакция клиентов

Когда 28 августа 2025 ракетный удар разрушил головной офис Банка Кредит Днепр в Киеве, казалось, что это парализует работу финучреждения. Но уже через несколько минут команда запустила мероприятия по плану BCP, а руководители всех направлений оперативно проинформировали свои команды о соответствующих решениях.

Был запущен один из сценариев, который, в частности, предусматривает:

- обеспечение работоспособности ИТ-инфраструктуры банка с помощью удаленных основных и резервных ЦОД и каналов связи;

- обеспечение защищенного доступа к ИТ-системам для сотрудников и установка безопасных каналов коммуникации;

- переход критических работников в дистанционный формат работы;

- реализация коммуникационного плана, который предусматривает, среди прочего, информирование работников, клиентов, регуляторов о сложившейся ситуации и действия по преодолению кризиса. Эти меры, в частности, направлены на обеспечение прозрачности действий банка и поддержание его репутации.

Приоритетом стало обеспечение непрерывного выполнения критических процессов, а в дальнейшем полноценное выполнение всех процессов банка. Да, своевременно сработали все критические ИТ-системы для выполнения операционной деятельности и был организован удаленный доступ к ним для всех сотрудников, прежде всего для критических команд.

Это позволило оперативно поддержать стабильную работу внутренних сервисов и процессов даже в чрезвычайных условиях. Клиенты не ощутили перебоев и показали высокий уровень понимания и солидарности, банк получил сотни звонков со словами поддержки. «Не было паники, только конструктивное взаимодействие. Поддерживая клиентов в самое тяжелое время, банк вместе с ними выстроил настоящее партнерство — и в момент испытаний почувствовал их присутствие и силу рядом. А наша команда доказала самое важное, что банк — это не здание, а люди, которые способны оставаться сплоченными и эффективными даже в чрезвычайных ситуациях», — говорит председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Сила команды

Стабильная работа банка обеспечивалась благодаря эффективному выполнению плана BCP. Но залогом его реализации является слаженная работа команды. А это, среди прочего, достигается благодаря тому, что Банк Кредит Днепр — это, прежде всего, демократическая корпоративная культура, построенная на доверии. В такой модели ключевую роль играют коммуникации. Именно они позволяют работникам действовать быстро, поддерживать друг друга и оставаться едиными.

Для этого в банке создана собственная внутренняя платформа — корпоративная социальная сеть. Здесь сотрудники узнают важные события, могут обратиться к кому-либо без необходимости в мобильном номере, создать рабочую группу или обсудить идеи. Это пространство постоянного контакта и ощущения единства, даже когда офис физически недоступен.

Уже через час после взрыва председатель правления записал видеообращение в команду и выложил его во внутренней сети, социальных сетях и телеграмм-каналах. Для коллег, разбросанных по разным городам, это стало знаком поддержки и уверенности. Правление и наблюдательный совет регулярно обращались к сотрудникам с искренними сообщениями. Важно было не только объяснить рабочие процессы, но и дать ощущение безопасности: «Банк – это не здание, банк – это мы с вами».

«Вовлеченность руководства, неравнодушие работников, командность и готовность подставить плечо – это самая большая ценность, которую невозможно разрушить никакими ударами», – уверен Сергей Панов. Важно, что эта сила проявилась не только в Киеве. В каждом городе, где работает Банк Кредит Днепр, в трудовых коллективах культивируется чувство единства, забота и ответственность друг за друга. «Банк – это не адрес. Банк – это мы» – так, по мнению Сергея Панова, можно сформулировать общий принцип работы коллектива банка. И при разрушении центрального офиса именно эффективные внутренние коммуникации доказали: даже в большом кризисе можно сохранять стабильность и мотивацию действовать. Практика антикризисных мер банка доказала, что работа над корпоративной культурой, культивирующей прозрачный обмен информацией, горизонтальное сотрудничество и быстрое взаимодействие, обеспечивает финучреждению способность не только держать удары военного времени, но и сильнее.

Ответственность, которую нельзя отложить на потом

Среди разрушенных объектов по улице Жилянской в Киеве было не только здание головного офиса Банка Кредит Днепр. В тот день пострадали люди, их дома, учебные заведения и офисы. В такие моменты важнее всего не остаться наедине. Ощущение, что рядом есть те, кто готов поддержать и прийти на помощь, способно изменить многое.

«В течение недели после трагедии мы получили обращение от жителей соседних домов с просьбой о первой финансовой помощи. Среди них пожилые люди, семьи с детьми. И сегодня мы можем честно сказать: каждый обратившийся к нам уже получил необходимую поддержку», — рассказывает Сергей Панов.

Конечно, основные расходы на восстановление жилья обеспечивает государство, соответствующие службы делают все возможное, чтобы пострадавшие семьи как можно быстрее вернулись в свои обновленные дома. Но для команды банка это был вопрос человечности, желания быть рядом, протянуть руку тем, кто срочно нуждается в помощи и заботе.

Более того, разрушение головного офиса не помешало своевременной реализации запланированных ранее акций по поддержке Сил обороны. За день до чрезвычайной ситуации банк договорился о передаче мониторов для 38-й отдельной бригады морской пехоты. Мониторы уже были на складе в Днепре, откуда их должны были забрать наши воины. "Благодаря слаженной работе нашей команды в Днепре и Киеве мы своевременно передали мониторы, которые будут помогать военным действовать с максимальной точностью во время проведения боевых операций и, самое главное, сохранять человеческие жизни", - говорит Сергей Панов.

Поддержка украинских воинов – неизменный приоритет банка. Отметим, что более 20 сотрудников защищают Украину в рядах ВСУ, в банке работают ветераны, которые после завершения службы вернулись в гражданские профессии. «Мы гордимся их мужеством и искренне благодарны за ту сверхважную работу, которую они каждый день выполняли и выполняют ради нашей свободы. Делаем все возможное, чтобы у наших защитников были необходимые ресурсы для выполнения боевых задач», — говорит Сергей Панов.

Сила эмоционального интеллекта

Как уже отмечалось, на переезд в новые помещения и возобновление работы в штатном режиме сотрудникам головного офиса понадобилось всего несколько недель. В банке уверены, что достойно справиться с трудностями помогает наш украинский эмоциональный интеллект: делать свое дело должным образом, несмотря на внутренние переживания, потери, непредсказуемость. «Мы так поступаем, так поступают наши клиенты, наше общество», — резюмирует Сергей Панов.

Способность держать удар, быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать непрерывное обслуживание клиентов в сочетании с высокими стандартами корпоративной культуры и развитыми программами корпоративной социальной ответственности делают Банк Кредит Днепр банком с репутацией надежного партнера и устойчивого бизнеса.