"Незламність" как часть стратегии - кейс Банка Кредит Днепр

Банк Кредит Днепр
Банк Кредит Днепр

Украинские банки заслуживают репутации надежных партнеров, несмотря на любые угрозы военного времени. Доказываем это на практическом кейсе Банка Кредит Днепр, который добавил «незламність» в свою стратегию и доказал, что даже разрушение центрального офиса не может заставить финучреждение прекратить обслуживание клиентов.

Это, вероятно, уникальный случай не только в Украине, но и в мире: полное уничтожение головного офиса банка не остановило его работу. Благодаря эффективным мерам, предприянтым по сценарию плана непрерывности бизнеса (Business Continuity Plan, ВСР) банк обеспечил 100%-ное стабильное обслуживание клиентов без всяких перебоев. Команда доказала свою сплоченность, неравнодушие и профессионализм. А клиенты продемонстрировали высокий уровень доверия и поддержки, ведь, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, не было паники, только конструктивное взаимодействие. А уже через несколько недель после чрезвычайных происшествий банк переехал в новый офис и продолжил работу в штатном режиме.

Отделения Банка Кредит Днепр и ранее подвергались разрушению, а именно в Харькове, Никополе и Днепре. Банк отстроил отделения там, где это было возможно, но разрушение здания головного офиса не оставляло шансов на восстановление.

BCP и реакция клиентов

Когда 28 августа 2025 ракетный удар разрушил головной офис Банка Кредит Днепр в Киеве, казалось, что это парализует работу финучреждения. Но уже через несколько минут команда запустила мероприятия по плану BCP, а руководители всех направлений оперативно проинформировали свои команды о соответствующих решениях.

Фото 2 — "Незламність" как часть стратегии - кейс Банка Кредит Днепр

Был запущен один из сценариев, который, в частности, предусматривает:

- обеспечение работоспособности ИТ-инфраструктуры банка с помощью удаленных основных и резервных ЦОД и каналов связи;

- обеспечение защищенного доступа к ИТ-системам для сотрудников и установка безопасных каналов коммуникации;

- переход критических работников в дистанционный формат работы;

- реализация коммуникационного плана, который предусматривает, среди прочего, информирование работников, клиентов, регуляторов о сложившейся ситуации и действия по преодолению кризиса. Эти меры, в частности, направлены на обеспечение прозрачности действий банка и поддержание его репутации.

Приоритетом стало обеспечение непрерывного выполнения критических процессов, а в дальнейшем полноценное выполнение всех процессов банка. Да, своевременно сработали все критические ИТ-системы для выполнения операционной деятельности и был организован удаленный доступ к ним для всех сотрудников, прежде всего для критических команд.

Это позволило оперативно поддержать стабильную работу внутренних сервисов и процессов даже в чрезвычайных условиях. Клиенты не ощутили перебоев и показали высокий уровень понимания и солидарности, банк получил сотни звонков со словами поддержки. «Не было паники, только конструктивное взаимодействие. Поддерживая клиентов в самое тяжелое время, банк вместе с ними выстроил настоящее партнерство — и в момент испытаний почувствовал их присутствие и силу рядом. А наша команда доказала самое важное, что банк — это не здание, а люди, которые способны оставаться сплоченными и эффективными даже в чрезвычайных ситуациях», — говорит председатель правления Банка Кредит Днепр Сергей Панов.

Сила команды

Стабильная работа банка обеспечивалась благодаря эффективному выполнению плана BCP. Но залогом его реализации является слаженная работа команды. А это, среди прочего, достигается благодаря тому, что Банк Кредит Днепр — это, прежде всего, демократическая корпоративная культура, построенная на доверии. В такой модели ключевую роль играют коммуникации. Именно они позволяют работникам действовать быстро, поддерживать друг друга и оставаться едиными.

Фото 3 — "Незламність" как часть стратегии - кейс Банка Кредит Днепр

Для этого в банке создана собственная внутренняя платформа — корпоративная социальная сеть. Здесь сотрудники узнают важные события, могут обратиться к кому-либо без необходимости в мобильном номере, создать рабочую группу или обсудить идеи. Это пространство постоянного контакта и ощущения единства, даже когда офис физически недоступен.

Уже через час после взрыва председатель правления записал видеообращение в команду и выложил его во внутренней сети, социальных сетях и телеграмм-каналах. Для коллег, разбросанных по разным городам, это стало знаком поддержки и уверенности. Правление и наблюдательный совет регулярно обращались к сотрудникам с искренними сообщениями. Важно было не только объяснить рабочие процессы, но и дать ощущение безопасности: «Банк – это не здание, банк – это мы с вами».

«Вовлеченность руководства, неравнодушие работников, командность и готовность подставить плечо – это самая большая ценность, которую невозможно разрушить никакими ударами», – уверен Сергей Панов. Важно, что эта сила проявилась не только в Киеве. В каждом городе, где работает Банк Кредит Днепр, в трудовых коллективах культивируется чувство единства, забота и ответственность друг за друга. «Банк – это не адрес. Банк – это мы» – так, по мнению Сергея Панова, можно сформулировать общий принцип работы коллектива банка. И при разрушении центрального офиса именно эффективные внутренние коммуникации доказали: даже в большом кризисе можно сохранять стабильность и мотивацию действовать. Практика антикризисных мер банка доказала, что работа над корпоративной культурой, культивирующей прозрачный обмен информацией, горизонтальное сотрудничество и быстрое взаимодействие, обеспечивает финучреждению способность не только держать удары военного времени, но и сильнее.

Ответственность, которую нельзя отложить на потом

Среди разрушенных объектов по улице Жилянской в Киеве было не только здание головного офиса Банка Кредит Днепр. В тот день пострадали люди, их дома, учебные заведения и офисы. В такие моменты важнее всего не остаться наедине. Ощущение, что рядом есть те, кто готов поддержать и прийти на помощь, способно изменить многое.

«В течение недели после трагедии мы получили обращение от жителей соседних домов с просьбой о первой финансовой помощи. Среди них пожилые люди, семьи с детьми. И сегодня мы можем честно сказать: каждый обратившийся к нам уже получил необходимую поддержку», — рассказывает Сергей Панов.

Конечно, основные расходы на восстановление жилья обеспечивает государство, соответствующие службы делают все возможное, чтобы пострадавшие семьи как можно быстрее вернулись в свои обновленные дома. Но для команды банка это был вопрос человечности, желания быть рядом, протянуть руку тем, кто срочно нуждается в помощи и заботе.

Более того, разрушение головного офиса не помешало своевременной реализации запланированных ранее акций по поддержке Сил обороны. За день до чрезвычайной ситуации банк договорился о передаче мониторов для 38-й отдельной бригады морской пехоты. Мониторы уже были на складе в Днепре, откуда их должны были забрать наши воины. "Благодаря слаженной работе нашей команды в Днепре и Киеве мы своевременно передали мониторы, которые будут помогать военным действовать с максимальной точностью во время проведения боевых операций и, самое главное, сохранять человеческие жизни", - говорит Сергей Панов.

Поддержка украинских воинов – неизменный приоритет банка. Отметим, что более 20 сотрудников защищают Украину в рядах ВСУ, в банке работают ветераны, которые после завершения службы вернулись в гражданские профессии. «Мы гордимся их мужеством и искренне благодарны за ту сверхважную работу, которую они каждый день выполняли и выполняют ради нашей свободы. Делаем все возможное, чтобы у наших защитников были необходимые ресурсы для выполнения боевых задач», — говорит Сергей Панов.

Сила эмоционального интеллекта

Как уже отмечалось, на переезд в новые помещения и возобновление работы в штатном режиме сотрудникам головного офиса понадобилось всего несколько недель. В банке уверены, что достойно справиться с трудностями помогает наш украинский эмоциональный интеллект: делать свое дело должным образом, несмотря на внутренние переживания, потери, непредсказуемость. «Мы так поступаем, так поступают наши клиенты, наше общество», — резюмирует Сергей Панов.

Способность держать удар, быстро реагировать на чрезвычайные ситуации и обеспечивать непрерывное обслуживание клиентов в сочетании с высокими стандартами корпоративной культуры и развитыми программами корпоративной социальной ответственности делают Банк Кредит Днепр банком с репутацией надежного партнера и устойчивого бизнеса.

