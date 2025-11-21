Незламність як частина стратегії - кейс Банку Кредит Дніпро

Українські банки заслуговують на репутацію надійних партнерів попри будь-які загрози воєнного часу. Доводимо це на практичному кейсі Банку Кредит Дніпро, який додав «незламність» до своєї стратегії та довів, що навіть руйнування центрального офісу не змусять фінустанову припинити обслуговування клієнтів.

Це, ймовірно, унікальний випадок не лише в Україні, а й у світі: повне знищення головного офісу банку не зупинило його роботу. Завдяки ефективним заходам за сценарієм плану безперервності бізнесу (Business Continuity Plan, ВСР) банк забезпечив 100%-ве стабільне обслуговування клієнтів без жодних перебоїв. Команда довела свою згуртованість, небайдужість та професіоналізм. А клієнти продемонстрували високий рівень довіри та підтримки, адже попри форс-мажорні обставини не було паніки, лише конструктивна взаємодія. А вже за кілька тижнів після надзвичайних подій банк переїхав у новий офіс та продовжив роботу в штатному режимі.

Відділення Банку Кредит Дніпро і раніше зазнавали руйнувань, а саме у Харкові, Нікополі та Дніпрі. Банк відбудував відділення там, де це було можливо, але руйнування будівлі головного офісу не залишало шансів на відбудову.

BCP та реакція клієнтів

Коли 28 серпня 2025 року ракетний удар зруйнував головний офіс Банку Кредит Дніпро у Києві, здавалося, що це паралізує роботу фінустанови. Але вже за кілька хвилин команда запустила заходи плану BCP, а керівники усіх напрямів оперативно поінформували свої команди про відповідні рішення.

Було запущено один зі сценаріїв, який, зокрема, передбачає:

забезпечення працездатності ІТ-інфраструктури банку за допомогою віддалених основних та резервних ЦОД та каналів зв’язку;

забезпечення захищеного доступу до ІТ-систем для співробітників та встановлення безпечних каналів комунікації;

перехід критичних працівників на дистанційний формат роботи;

реалізація комунікаційного плану, який передбачає, серед іншого, інформування працівників, клієнтів, регуляторів про ситуацію, що склалась, та дії з подолання кризи. Ці заходи, зокрема, спрямовані на забезпечення прозорості дій банку та підтримки його репутації.

Пріоритетом стало забезпечення безперервного виконання критичних процесів, а надалі — повноцінне виконання всіх процесів банку. Так, своєчасно спрацювали усі критичні ІТ-системи для виконання операційної діяльності та був організований віддалений доступ до них для всіх співробітників, передусім для критичних команд.

Це дозволило оперативно підтримати стабільну роботу внутрішніх сервісів і процесів, навіть у надзвичайних умовах. Клієнти не відчули перебоїв та показали високий рівень розуміння й солідарності, банк отримав сотні дзвінків зі словами підтримки. «Не було паніки, лише конструктивна взаємодія. Підтримуючи клієнтів у найтяжчі часи, банк разом із ними вибудував справжнє партнерство — і в момент випробувань відчув їхню присутність і силу поруч. А наша команда довела найважливіше, що банк — це не будівля, а люди, які здатні залишатися згуртованими та ефективними навіть у надзвичайних ситуаціях», — каже Сергій Панов, голова правління Банку Кредит Дніпро.

Сила команди

Стабільна робота банку забезпечувалась завдяки ефективному виконанню плану BCP. Але ж запорукою його реалізації є злагоджена робота команди. А це, серед іншого, досягається завдяки тому, що Банк Кредит Дніпро — це передусім демократична корпоративна культура, побудована на довірі. У такій моделі ключову роль відіграють комунікації. Саме вони дозволяють працівникам діяти швидко, підтримувати одне одного й залишатися єдиними.

Для цього у банку створено власну внутрішню платформу — корпоративну соціальну мережу. Тут співробітники дізнаються про важливі події, можуть звернутися до будь-кого без потреби у мобільному номері, створити робочу групу чи обговорити ідеї. Це простір постійного контакту та відчуття єдності, навіть коли офіс фізично недоступний.

Уже за годину після вибуху голова правління записав відеозвернення до команди та виклав його у внутрішній мережі, соціальних мережах та телеграм-каналах. Для колег, розкиданих по різних містах, це стало знаком підтримки й упевненості. Правління та наглядова рада регулярно зверталися до співробітників із щирими повідомленнями. Важливо було не лише пояснити робочі процеси, а й дати відчуття безпеки: «Банк — це не будівля, банк — це ми з вами».

«Залученість керівництва, небайдужість працівників, командність і готовність підставити плече — це найбільша цінність, яку неможливо зруйнувати жодними ударами», — упевнений Сергій Панов. Важливо, що ця сила проявилася не лише у Києві. У кожному місті, де працює Банк Кредит Дніпро, у трудових колективах культивується відчуття єдності, турбота й відповідальність одне за одного. «Банк — це не адреса. Банк — це ми» — так, на думку Сергія Панова, можна сформулювати загальний принцип роботи колективу банку. І під час руйнування центрального офісу саме ефективні внутрішні комунікації довели: навіть у великій кризі можна зберігати стабільність і мотивацію діяти. Практика антикризових заходів банку довела, що робота над корпоративною культурою, яка культивує прозорий обмін інформацією, горизонтальну співпрацю та швидку взаємодію, забезпечує фінустанові здатність не лише тримати удари воєнного часу, а й ставати сильнішою.

Відповідальність, яку не можна відкласти на потім

Серед зруйнованих об’єктів на вулиці Жилянській у Києві була не тільки будівля головного офісу Банку Кредит Дніпро. Того дня постраждали люди, їхні домівки, навчальні заклади та офіси. У такі моменти найважливіше не залишитися наодинці. Відчуття, що поруч є ті, хто готовий підтримати та прийти на допомогу, здатне змінити багато.

«Протягом тижня після трагедії ми отримали звернення від мешканців сусідніх будинків із проханням про першу фінансову допомогу. Серед них — літні люди, родини з дітьми. І сьогодні ми можемо щиро сказати: кожен, хто звернувся до нас, вже отримав необхідну підтримку», — розповідає Сергій Панов.

Звісно, основні витрати на відновлення житла забезпечує держава, відповідні служби роблять усе можливе, аби постраждалі родини якнай­швидше повернулися до своїх оновлених осель. Але для команди банку це було питання людяності, бажання бути поруч, простягнути руку тим, хто терміново потребує допомоги та турботи.

Ба більше, руйнування головного офісу не зашкодило своєчасній реалізації запланованих раніше акцій з підтримки Сил оборони. За день до надзвичайної ситуації банк домовився про передання моніторів для 38-ї окремої бригади морської піхоти. Монітори вже були на складі у Дніпрі, звідки їх мали забрати наші воїни. «Завдяки злагодженій роботі нашої команди у Дніпрі та Києві ми своєчасно передали монітори, які допомагатимуть військовим діяти з максимальною точністю під час проведення бойових операцій та, найголовніше, зберігати людські життя», — говорить Сергій Панов.

Підтримка українських воїнів — незмінний пріоритет банку. Зазначимо, що наразі понад 20 співробітників боронять Україну в лавах ЗСУ, у банку працюють ветерани, які після завершення служби повернулися до цивільних професій. «Ми пишаємося їхньою мужністю і щиро вдячні за ту надважливу роботу, яку вони щодня виконували та виконують заради нашої свободи. Робимо все можливе, щоб наші захисники мали необхідні ресурси для виконання бойових завдань», — говорить Сергій Панов.

Сила емоційного інтелекту

Як ми вже зазначали, на переїзд у нові приміщення та відновлення роботи у штатному режимі співробітникам головного офісу знадобилося лише кілька тижнів. У банку впевнені, що гідно впоратися з труднощами допомагає наш український емоційний інтелект: робити свою справу належно, попри внутрішні переживання, втрати, непередбачуваність. «Ми так робимо, так роблять наші клієнти, наше суспільство», — резюмує Сергій Панов.

Здатність тримати удар, швидко реагувати на надзвичайні ситуації та забезпечувати безперервне обслуговування клієнтів у поєднанні з високими стандартами корпоративної культури та розвинутими програмами корпоративної соціальної відповідальності роблять Банк Кредит Дніпро фінустановою з репутацією надійного партнера та стійкого бізнесу.