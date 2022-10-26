Новые отделения и лучший депозит: Альянс банк обнародовал результаты работы за III квартал 2022 года.

Финучреждение часть прибыли перечисляет в пользу ВСУ и предлагает кредиты для МСБ

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Согласно отчетности Альянс банка, на 1 октября объем регулятивного капитала банка составил 1 000,2 млн. гривен, а объем кредитного портфеля – 4 640,8 млн. грн.

При этом объем совокупных активов банка составил 11013,5 млн. гривен. Из них чистая прибыль – 39,7 млн. гривен.

На 2022 год в банке Альянс было запланировано открытие более 10 отделений по всей Украине, но помешала российская агрессия. Несмотря на это, в июле 2022 года Альянс банк объявил о намерении открыть в конце года 4 отделения в западной части нашей страны.

Два отделения уже открыты: в Ивано-Франковске и в Луцке. В банке уверяют, что конечная цель будет достигнута.

Депозит "Победный" и возможность доначить ВСУ

В банке проходит акция "Все для победы" на депозит «Победный». Открыв такой депозит, клиент может помочь Вооруженным силам Украины. Альянс Банк ежемесячно перечисляет 1% от суммы своей прибыли на нужды ВСУ.

Акция "Все для победы" будет действовать до завершения военного положения – за два первых два месяца было заключено более 260 таких депозитов, а на нужды ВСУ Банк перечислил около 84 тыс. грн.

Волонтерская деятельность

Благодаря инициативе акционера Альянс Банка Александра Сосиса и Института развития гражданского общества Альянс Банк смог:

передать еду, бытовую химию, средства личной гигиены для мирного населения Херсонщины и ВСУ,

устроить День красоты в Киевской области, где дети получили новые прически, аквагрим и настроение,

организовать небольшой праздник для детей с освобожденных территорий с подарками и катанием с киевскими мотоциклистами из клуба "Тарасова Гора".

" Оказывайте помощь там, где она нужна и она всегда вернется к вам ", – подчеркнул акционер Альянс Банка Александр Сосис.

"Лучший депозит" по версии FinAwards 2022

В галерею Альянс банка добавилась новая награда – "лучший депозит" по версии FinAwards 2022.

FinAwards – это ежегодная премия, определяющая лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-внедрение, рекламные проекты рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных ТОП менеджеров финансовых компаний.

Мы очень довольны, что получили такое отличие, которое определяет высокие показатели деятельности в сегменте депозитных продуктов среди других банков. Не останавливаемся на достигнутом!

Доллар по 36,93 грн

В Альянс Банке можно оформить валютный депозит по фиксированному курсу 36,93 гривны за доллар и разместить их на вклад под выгодные проценты. По истечении срока вклада сумма вклада получается в кассе банка в долларах США. Детальнее о депозите здесь: https://bankalliance.ua/deposits/currency

Кредиты для клиентов МСБ "Контрнаступление"

Банк возобновил кредитование бизнеса, а также адаптировал условия поддержки наших клиентов. Процесс оформления кредита в Альянс Банке максимально цифровой – клиент из любой точки Украины может получить финансирование без посещения отделения – от этапа подачи заявки до получения средств.

"Основное, что изменилось в предоставлении финансирования – это подход к анализу клиентов. Но мы не превратились в бюрократический банк, который две недели будет рассматривать заявку. Мы по-прежнему подписываем все документы с помощью электронной подписи без личного присутствия клиента и требуем минимум документов" Техническая часть выдачи кредита, после принятия решений, не изменилась в военное время. – отмечает Сергей Бочаров, заместитель Председателя Правления Альянс Банка.

Всего за 3-й квартал 2022 года кредитов для клиентов МПБ было оформлено 47 шт на сумму почти 13,5 млн грн, а из них именно за продуктом "контрнаступление" - более 1,6 млн грн.

Подробнее о кредите для бизнес клиентов "контрнаступления" вы можете узнать по ссылке https://bankalliance.ua/msb/credit/ .