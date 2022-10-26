Нові відділення та найкращий депозит: Альянс банк оприлюднив результати роботи за III-й квартал 2022 року

Фінустанова частину прибутку перераховує на користь ЗСУ та пропонує кредити для МСБ

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Згідно звітності Альянс банку, станом на 1 жовтня обсяг регулятивного капіталу банку становив 1 000,2 млн. гривень, а обсяг кредитного портфелю – 4 640,8 млн. грн.

При цьому обсяг сукупних активів банку склав 11 013,5 млн. грн. З них чистого прибутку – 39,7 млн. гривень.

На 2022 рік в банку Альянс було заплановано відкриття понад 10 відділень по всій Україні, але на заваді стала російська агресія. Попри це в липні 2022 року Альянс банк оголосив про намір відкрити кінця року 4 відділення в західній частині нашої країни.

Два відділення вже відкриті: в Івано-Франківську та у Луцьк. В банку запевняють, що кінцевої мети буде досягнуто.

Депозит "Переможний" та можливість донатити ЗСУ

В банку триває акція "Все для перемоги" на депозит «Переможний». Відкривши такий депозит, клієнт має змогу допомогти Збройним силам України. Альянс Банк щомісячно перераховує 1% від суми свого прибутку на потреби ЗСУ.

Акція "Все для перемоги" діятиме до завершення військового стану – за два перші два місяці було укладено понад 260 таких депозитів, а на потреби ЗСУ Банк перерахував близько 84 тис. грн.

Волонтерська діяльність

Завдяки ініціативі акціонера Альянс Банку Олександра Сосіса та Інституту розвитку громадянського суспільства Альянс Банк зміг:

передати їжу, побутову хімію, засоби особистої гігієни для мирного населення Херсонщини та ЗСУ,

влаштувати День краси на Київщині, де діти отримали нові зачіски, аквагрим та настрій,

організувати невелике свято для дітей із звільнених територій з подарунками та катанням з київськими мотоциклістами з клубу "Тарасова Гора".

"Надавайте допомогу там, де вона потрібна і вона завжди повернеться до вас", - підкреслив акціонер Альянс Банку Олександр Сосіс.

"Найкращий депозит" за версією FinAwards 2022

До галереї Альянс банку додалася нова нагорода – "кращий депозит" за версією FinAwards 2022.

FinAwards – це щорічна премія, що визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших ТОП менеджерів фінансових компаній.

Ми дуже задоволені, що отримали таку відзнаку, яка визначає високі показники діяльності в сегменті депозитних продуктів серед інших банків. Не зупиняємося на досягнутому!

Долар по 36,93 грн

В Альянс Банку можна оформити валютний депозит за фіксованим курсом 36,93 гривні за долар та розмістити їх на вклад під вигідні відсотки. По закінченню терміну вкладу, сума вкладу отримується в касі банку в доларах США. Детальніше про депозит тут: https://bankalliance.ua/deposits/currency

Кредити для клієнтів МСБ "Контрнаступ"

Банк відновив кредитування бізнесу, а також адаптував умови для підтримки наших клієнтів. Процес оформлення кредиту в Альянс Банку максимально цифровий - клієнт з будь-якої точки України може отримати фінансування без відвідування відділення – від етапу подання заявки до отримання коштів.

"Основне, що змінилося в наданні фінансування – це підхід щодо аналізу клієнтів. Але ми не перетворилися на бюрократичний банк, який два тижні розглядатиме заявку. Ми, як і раніше, підписуємо всі документи за допомогою електронного підпису без особистої присутності клієнта та вимагаємо мінімум документів. Технічна частина видачі кредиту, після прийняття рішень, не змінилася у воєнний час." - зазначає Сергій Бочаров, заступник Голови Правління Альянс Банку.

Загалом за 3-й квартал 2022 року кредитів для клієнтів МСБ було оформлено 47 шт на суму майже 13,5 млн грн., а з них саме за продуктом "контрнаступ - на понад 1,6 млн грн.

Детальніше про кредит для бізнес клієнтів "контрнаступу" ви можете дізнатися за посиланням https://bankalliance.ua/msb/credit/.