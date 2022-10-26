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Нові відділення та найкращий депозит: Альянс банк оприлюднив результати роботи за III-й квартал 2022 року
Фінустанова частину прибутку перераховує на користь ЗСУ та пропонує кредити для МСБ
Згідно звітності Альянс банку, станом на 1 жовтня обсяг регулятивного капіталу банку становив 1 000,2 млн. гривень, а обсяг кредитного портфелю – 4 640,8 млн. грн.
При цьому обсяг сукупних активів банку склав 11 013,5 млн. грн. З них чистого прибутку – 39,7 млн. гривень.
На 2022 рік в банку Альянс було заплановано відкриття понад 10 відділень по всій Україні, але на заваді стала російська агресія. Попри це в липні 2022 року Альянс банк оголосив про намір відкрити кінця року 4 відділення в західній частині нашої країни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Два відділення вже відкриті: в Івано-Франківську та у Луцьк. В банку запевняють, що кінцевої мети буде досягнуто.
Депозит "Переможний" та можливість донатити ЗСУ
В банку триває акція "Все для перемоги" на депозит «Переможний». Відкривши такий депозит, клієнт має змогу допомогти Збройним силам України. Альянс Банк щомісячно перераховує 1% від суми свого прибутку на потреби ЗСУ.
Акція "Все для перемоги" діятиме до завершення військового стану – за два перші два місяці було укладено понад 260 таких депозитів, а на потреби ЗСУ Банк перерахував близько 84 тис. грн.
Волонтерська діяльність
Завдяки ініціативі акціонера Альянс Банку Олександра Сосіса та Інституту розвитку громадянського суспільства Альянс Банк зміг:
- передати їжу, побутову хімію, засоби особистої гігієни для мирного населення Херсонщини та ЗСУ,
- влаштувати День краси на Київщині, де діти отримали нові зачіски, аквагрим та настрій,
- організувати невелике свято для дітей із звільнених територій з подарунками та катанням з київськими мотоциклістами з клубу "Тарасова Гора".
"Надавайте допомогу там, де вона потрібна і вона завжди повернеться до вас", - підкреслив акціонер Альянс Банку Олександр Сосіс.
"Найкращий депозит" за версією FinAwards 2022
До галереї Альянс банку додалася нова нагорода – "кращий депозит" за версією FinAwards 2022.
FinAwards – це щорічна премія, що визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-впровадження, рекламні проєкти ринку фінансових послуг, а також найуспішніших та найефективніших ТОП менеджерів фінансових компаній.
Ми дуже задоволені, що отримали таку відзнаку, яка визначає високі показники діяльності в сегменті депозитних продуктів серед інших банків. Не зупиняємося на досягнутому!
Долар по 36,93 грн
В Альянс Банку можна оформити валютний депозит за фіксованим курсом 36,93 гривні за долар та розмістити їх на вклад під вигідні відсотки. По закінченню терміну вкладу, сума вкладу отримується в касі банку в доларах США. Детальніше про депозит тут: https://bankalliance.ua/deposits/currency
Кредити для клієнтів МСБ "Контрнаступ"
Банк відновив кредитування бізнесу, а також адаптував умови для підтримки наших клієнтів. Процес оформлення кредиту в Альянс Банку максимально цифровий - клієнт з будь-якої точки України може отримати фінансування без відвідування відділення – від етапу подання заявки до отримання коштів.
"Основне, що змінилося в наданні фінансування – це підхід щодо аналізу клієнтів. Але ми не перетворилися на бюрократичний банк, який два тижні розглядатиме заявку. Ми, як і раніше, підписуємо всі документи за допомогою електронного підпису без особистої присутності клієнта та вимагаємо мінімум документів. Технічна частина видачі кредиту, після прийняття рішень, не змінилася у воєнний час." - зазначає Сергій Бочаров, заступник Голови Правління Альянс Банку.
Загалом за 3-й квартал 2022 року кредитів для клієнтів МСБ було оформлено 47 шт на суму майже 13,5 млн грн., а з них саме за продуктом "контрнаступ - на понад 1,6 млн грн.
Детальніше про кредит для бізнес клієнтів "контрнаступу" ви можете дізнатися за посиланням https://bankalliance.ua/msb/credit/.