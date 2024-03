О развитии автокредитования, комплексном сервисе для ИТ и еще больше социальных инициатив

Если бы меня спросили о результатах 2023 года в Креде Агриколь и амбициях банка на 2024 год, то я бы сказал так: поддержка сотрудников и клиентов с отдельным фокусом на автокредитовании и обслуживании ИТ-клиентов, еще больше социальных инициатив и вклад в экономику Украины.

Конечно, симбиоз диджитал-технологий и живого общения с клиентами, индивидуального подхода и поиска решений – это то, что клиенты ценят больше всего сейчас. Благодаря постоянным инвестициям в диджитал и слаженной командной работе, мы продолжаем поддерживать клиентов и непрерывную работу процессов в банке.

В прошлом году Креди Агриколь вошел в список системно важных банков – это значительный этап нашего развития и еще больше ответственности перед обществом. Благодаря нашим клиентам, поддержке Группы и эффективному менеджменту, наш банк закончил год с чистой прибылью 2,8 млрд грн, а общая сумма всех налогов и взносов – 3,3 млрд грн. Благодаря успешной финансовой деятельности банковский сектор значительно усиливает экономику Украины. Ведь согласно требованиям МВФ 50% прибыли направляются в государственный бюджет Украины. Это наш вклад в стабильность страны во время войны. А еще Креди Агриколь – банк добрых дел: почти 100 млн. гривен мы направили с начала войны на благотворительность.

Мы кредитуем на выгодных условиях и помогаем воплощать в жизнь автомобильные мечты клиентов

Автокредитование – стратегический для нас сегмент, в котором мы традиционно занимаем одну из лидирующих позиций. 26% – наша доля рынка автокредитования. Украинцы все чаще покупают авто в кредит и Креди Агриколь – один из немногих банков на рынке, который сейчас кредитует. В 2023 году мы выдали почти 2 млрд грн финансирования на покупку автомобилей.

Клиенты выбирают нас по разным причинам, но одна из самых важных – наш 15-летний опыт на рынке и сертификат ISO 9001 по автомобильному кредитованию. На практике для клиентов это означает высокий уровень экспертизы менеджеров, которые найдут индивидуальное решение для каждого, отлаженные процессы и гарантия предоставления качественных услуг. Никаких скрытых комиссий и платежей. Мы строим отношения с клиентами и партнерами на принципах прозрачности, лояльности и нравственности.

Мы предлагаем широкий выбор кредитных программ, у нас есть эксклюзивные программы с официальными дилерами самых популярных марок: Peugeot, Citroen, DS, Jeep, Opel, Toyota и т.д. Поэтому за кредитом к нам обращаются люди самых разных профессий и возрастов со всей Украины.

На сегодняшний день мы достигли почти 70% объема продаж, который был перед войной и мы двигаемся дальше.

Код доверия – комплексное решение для ИТ-клиентов

Мы хотим, чтобы IT профессионалы получали максимум преимуществ от обслуживания в Креди Агриколь, поэтому комплексно подходим к их потребностям. В конце 2023 года мы запустили «Код доверия» 1- комплексное решение для ИТ-клиентов, отвечающее потребностям как ИТ-компаний, так и индивидуальных разработчиков, бухгалтеров и владельцев бизнеса в Украине или за рубежом. Мы предлагаем полный спектр продуктов и решений: онлайн-онбординг для ФЛП, доставку платежных карт за границу, современный интернет-банкинг CA+ Pro, который мы разработали специально для частных предпринимателей. Благодаря СА+ Pro наши клиенты могут осуществлять ежедневный банкинг с любого удобного для них места: дома, кафе, коворкинга или мастерской. Одна из его изюминок – возможность получить электронную подпись непосредственно в СА+ Pro и функция импорта платежей, что значительно упрощает работу бухгалтера или доверенного лица.

Креди Агриколь запустил «Код доверия» 1 комплексное решение для ИТ-клиентов

Мы понимаем ценность времени и не хотим, чтобы наши клиенты тратили его на рутинные финансовые задачи. Для управления собственными средствами у нас есть удобное мобильное приложение СА+. Кстати говоря, он в тройке лидеров рынка согласно отзывам пользователей на App Store и Google Play Store.

В 2023 году мы также расширили сеть партнеров и единомышленников, было много нетворкингов с ИТ-компаниями. Мы начали партнерство с Kharkiv IT Cluster, Kyiv IT Cluster и IT Dnipro Community, а также продолжили сотрудничество с Lviv IT Cluster. Вместе с партнерами мы провели ряд полезных мероприятий, включая бизнес-завтраки, нетворкинг-ивенты и лекции.

Во Франции группа Credit Agricole уже давно зарекомендовала себя как надежный партнер для IT-отрасли. Группа много инвестирует в развитие инноваций и стартапов, в том числе собственный акселератор Le Village by CA. И мы планируем расширять наше партнерство с IT-компаниями и реализовать лучшие международные практики в Украине.

Развитие сети

Для нас важно поддерживать личный контакт с клиентами, поэтому мы инвестируем в сеть, восстанавливаем отделения на деоккупированной территории, а также пострадавшие от обстрелов. В частности, мы отремонтировали отделение в Бородянке и мечтаем сделать это в Херсоне и Купянске, когда ситуация с безопасностью позволит.

В скором времени мы представим новое, комфортное 2-этажное отделение в Киеве. Его команда будет обслуживать все сегменты клиентов: физические лица, премиум- и ИТ-клиенты, а также бизнес.

Более 50 наших отделений объединены в сеть Power Banking, готовые работать даже в условиях блекаутов. Как социально ответственный бизнес мы также работаем в направлении инклюзивности. Половина отделений сети банка оборудованы пандусами и даже во время войны мы постоянно инвестируем и увеличиваем их количество.

Акцент на социальной ответственности и наш вклад в восстановление Украины

Мы еще раз подтвердили одни из лидерских позиций в агрокредитовании, что важно для экономики Украины и продовольственной безопасности мира. Мы работаем с агробизнесом уже 15 лет, доля банка на рынке Украины составляет 8%. Недавно Креди Агриколь был признан лучшим банком для агробизнеса в рейтинге Delo.ua и журнала ТОП-100: Рейтинги крупнейших.

Креди Агриколь – лучший банк для агробизнеса в рейтинге Delo.ua и журнала "ТОП-100: Рейтинги крупнейших"

Недавно банк подписал новые соглашения по ЕБРР и МФК, чтобы увеличить объемы кредитования украинской экономики еще на 90 млн евро. Мы работаем над тем, чтобы привлекать внешние инвестиции в Украину.

Одно из важных направлений, в котором мы всегда активны – это благотворительность. Во время войны украинский банк и Группа вместе направили почти 100 миллионов гривен на разнообразные благотворительные проекты, преимущественно закупку медицинского оборудования для больниц при поддержке благотворительного фонда «Твоя опора». Это одна из крупнейших сумм среди банков, благодаря которой мы приобрели 70 единиц медицинского оборудования для 20 больниц и 2 реанимобиля. Недавно банк передал современное медицинское оборудование на общую сумму более 5,6 млн. грн. трем областным больницам в Виннице, Львове и Днепре. Креди Агриколь работает в интересах клиентов и общества.