Про розвиток автокредитування, комплексний сервіс для ІТ та ще більше соціальних ініціатив

Якщо б мене запитали про результати 2023 у Креді Агріколь та амбіції банку на 2024 рік, то я б сказав так: підтримка співробітників та клієнтів з окремим фокусом на автокредитуванні та обслуговуванні ІТ-клієнтів, ще більше соціальних ініціатив та внесок у економіку України.

Звичайно, симбіоз діджитал-технологій та живого спілкування з клієнтами, індивідуального підходу та пошуку рішень – це те, що клієнти цінують найбільше зараз. Завдяки постійним інвестиціям у діджитал та злагодженій командній роботі ми продовжуємо підтримувати клієнтів та безперервну роботу процесів у банку.

Минулого року Креді Агріколь увійшов до списку системно важливих банків – це значний етап нашого розвитку та ще більше відповідальності перед суспільством. Завдяки нашим клієнтам, підтримці Групи та ефективному менеджменту, наш банк закінчив рік із чистим прибутком 2,8 млрд грн, а загальна сума усіх податків та внесків - 3,3 млрд грн. Завдяки успішній фінансовій діяльності, банківський сектор значно посилює економіку України. Адже згідно з вимогами МВФ 50% прибутку спрямовуються до державного бюджету України. Це наш внесок у стабільність країни під час війни. А ще Креді Агріколь – банк добрих справ: майже 100 млн гривень ми спрямували від початку війни на благодійність.

Ми кредитуємо на вигідних умовах та допомагаємо втілювати автомобільні мрії клієнтів

Автокредитування – стратегічний для нас сегмент, в якому ми традиційно займаємо одну із лідируючих позицій. 26% - наша частка ринку автокредитування. Українці все частіше купують авто в кредит і Креді Агріколь – один із небагатьох банків на ринку, який зараз кредитує. У 2023 році ми видали майже 2 млрд грн фінансування на купівлю автівок.

Клієнти обирають нас по різним причинам, але одна із найважливіших – наш 15-річний досвід на ринку та сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування. На практиці для клієнтів це означає високий рівень експертизи менеджерів, які знайдуть індивідуальне рішення для кожного, налагоджені процеси та гарантія надання якісних послуг. Жодних прихованих комісій та платежів. Ми будуємо відносини з клієнтами та партнерами на принципах прозорості, лояльності та етичності.

Ми пропонуємо широкий вибір програм кредитування, у нас є ексклюзивні програми з офіційними дилерами найпопулярніших марок: Peugeot, Citroen, DS, Jeep, Opel, Toyota тощо. Тому за кредитом до нас звертаються люди найрізноманітніших професій та віку з усієї України.

На сьогодні ми досягли майже 70% обсягу продажів, який був перед війною і ми рухаємося далі.

Код довіри - комплексне рішення для ІТ-клієнтів

Ми хочемо, щоб IT професіонали отримували максимум переваг від обслуговування в Креді Агріколь, тому комплексно підходимо до їхніх потреб. Наприкінці 2023 ми запустили «Код довіри» 一 комплексне рішення для ІТ-клієнтів, яке відповідає потребам як ІТ-компаній, так і індивідуальних розробників, бухгалтерів та власників бізнесу в Україні чи за кордоном. Ми пропонуємо повний спектр продуктів і рішень: онлайн-онбординг для ФОПів, доставку платіжних карток за кордон, сучасний інтернет-банкінг CA+ Pro, який ми розробили спеціально для приватних підприємців. Завдяки СА+ Pro наші клієнти можуть здійснювати щоденний банкінг з будь-якої зручного для них місця: дому, кав’ярні, коворкінгу чи з майстерні. Одна із його родзинок - можливість отримати електронний підпис безпосередньо в СА+ Pro та функція імпорту платежів, що значно спрощує роботу бухгалтера чи довіреної особи.

Ми розуміємо цінність часу і не хочемо, аби наші клієнти витрачали його на рутинні фінансові задачі. Для управління власними коштами у нас є зручний мобільний додаток СА+. До речі, він в трійці лідерів ринку згідно з відгуками користувачів на App Store і Google Play Store.

У 2023 році ми також розширили мережу партнерів і однодумців, було багато нетворкінгу з ІТ-компаніями. Ми розпочали партнерство з Kharkiv IT Cluster, Kyiv IT Cluster та IT Dnipro Community, а також продовжили співпрацю з Lviv IT Cluster. Разом із партнерами ми провели низку корисних заходів, зокрема бізнес-сніданки, нетворкінг-івенти та лекції.

У Франції група Credit Agricole вже давно зарекомендувала себе як надійний партнер для IT-галузі. Група багато інвестує у розвиток інновацій та стартапів, зокрема має власний акселератор Le Village by CA. І ми плануємо розширювати наше партнерство з IT-компаніями та втілювати найкращі міжнародні практики в Україні.

Розвиток мережі

Для нас надважливо підтримувати особистий контакт з клієнтами, тож ми інвестуємо у мережу, відновлюємо відділення на деокупованій території, а також ті, які постраждали від обстрілів. Зокрема, ми відремонтували відділення у Бородянці та мріємо зробити це у Херсоні та Куп’янську, коли дозволить ситуація з безпекою.

Незабаром ми презентуємо нове, комфортне 2-поверхове відділення у Києві. Його команда буде обслуговувати всі сегменти клієнтів: фізичних осіб, преміум- та ІТ-клієнтів, а також бізнес.

Понад 50 наших відділень об’єднані в мережу Power Banking, які готові працювати навіть в умовах блекаутів. Як соціально відповідальний бізнес, ми також працюємо в напрямі інклюзивності. Половина відділень мережі банку облаштовані пандусами і навіть під час війни ми постійно інвестуємо та збільшуємо їх кількість.

Акцент на соціальній відповідальності та наш внесок у відбудову України

Ми вкотре підтвердили одні із лідерських позицій в агрокредитуванні, що є надважливим для економіки України та продовольчої безпеки світу. Ми працюємо з агробізнесом вже 15 років, частка банку на ринку України становить 8%. Нещодавно Креді Агріколь був визнаний найкращим банком для агробізнесу в рейтингу Delo.ua та журналу “ТОП-100: Рейтинги найбільших”.

Нещодавно банк підписав нові угоди з ЄБРР та МФК, щоб збільшити обсяги кредитування української економіки ще на 90 млн євро. Ми працюємо над тим, щоб залучати зовнішні інвестиції в Україну.

Один із важливих напрямів, в якому ми завжди активні – це благодійність. Під час війни український банк і Група разом спрямували майже 100 мільйонів гривень на різноманітні благодійні проєкти, переважно на закупівлю медичного обладнання для лікарень за підтримки благодійного фонду «Твоя опора». Це одна з найбільших сум серед банків, завдяки якій ми придбали 70 одиниць медичного обладнання для 20 лікарень та 2 реанімобіля. Нещодавно банк передав сучасне медичне обладнання на загальну суму понад 5,6 млн грн трьом обласним лікарням у Вінниці, Львові та Дніпрі. Креді Агріколь працює в інтересах клієнтів та суспільства.