От стратегии выживания к укреплению. Пышный заявил об отсутствии давления со стороны ОП

Новый глава Национального банка Андрей Пышный заявил об отсутствии политического давления со стороны Офиса президента. Отметим, что именно таким образом свою отставку объясняли два его предшественника – Яков Смолий и Кирилл Шевченко. Впрочем, заявления своих предшественников Пышный, отвечая на брифинге на вопросы delo.ua, остался без комментариев.

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"В течение месяца своей работы я не почувствовал никакого политического давления. Зато я сконцентрировался сегодня на построении диалога, который в своей основе имеет взаимоуважение, аргументы, уважение к мандату Национального банка", – сказал Андрей Пышный.

Он подчеркнул, что является адептом институционально сильного и независимого Национального банка.

"Я этого не скрывал и откровенно заявил об этом в стенах украинского парламента. И за этот месяц я не встретил никакого сомнения в этой позиции (в Офисе президента, – ред.). Я буду делать все от меня зависящее, чтобы так продолжалось на протяжении всей моей каденции", – пообещал Пышный.

Относительно "красных линий", которые бы заставили его уйти в отставку, глава НБУ рассказал, что во время номинации на должность он провел ряд активных дискуссий, обсуждений с фракциями Верховной Рады. И во время этих встреч Пышный четко настоял на независимости и институциональной силе НБУ, ставших достоянием и национальным ресурсом.

Благодаря этому, НБУ сейчас в состоянии вести ответственные и конструктивные дискуссии с международными партнерами.

"Я не чувствовал за это время – а у меня был достаточно плотный график общения – никаких вопросов, которые с нашей стороны оставались без аргументированного ответа. В течение этого месяца я провел достаточно много рабочих встреч с руководством правительства, ОП. И я не почувствовал ни одного сомнения, никакого недоразумения относительно того, каков и должен быть мандат НБУ", – признался Пышный.

Он подчеркнул, что одобряет всю антикризисную политику, проводимую Нацбанком в течение 9 месяцев войны. Шаги регулятора до того, как его возглавил Пышный, по его словам, оказались эффективными, хотя и непростыми. А это, говорит он, заслуживает уважения.

"Я буду по максимуму поддерживать именно такой эффективный подход, который обеспечит выполнение функций Национального банка: ценовая, финансовая стабильность как залог экономического развития. Одной из своих задач я сейчас вижу отработку перехода от стратегии выживания к стратегии укрепления", – рассказал Пышный.