Под обстрелом желтой прессы. Альянс Банк продолжает поддерживать волонтеров и благотворителей, несмотря на враждебные информационные атаки

С начала войны благотворительный фонд "Институт развития гражданского общества имени Голды Меир" при поддержке Альянс Банка обеспечил жителей Киева более 60 тонн помощи: продуктами питания и бытовой химией.

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Именно такие цифры во вторник, 26 июля, на пресс-конференции в Киеве озвучил председатель наблюдательного совета благотворительного фонда и владелец АО "Банк Альянс" Александр Сосис. По его словам, с начала войны благотворители благодаря поддержке банка также развозили продукты пожилым жителям столицы, в том числе и потому, что те не имели возможности пересечь Днепр.

"Мосты были просто перекрыты. Мы даже объединились с другим фондом, который работал на левом берегу. Мы работали на правом берегу, а они – на левом. Более 60 тонн продовольствия и бытовой химии было роздано, развезено, вручено", – рассказывает господин Сосис.

Банк и благотворительный фонд продолжают это дело и сегодня. До конца марта, когда столица переживала кризис с подвозом и продажей продуктов, фонд раздавал киевлянам по 400 гуманитарных наборов. До июня же горожане получали ежедневно по 200-300 наборов. Но речь идет не только о столице, но и других населенных пунктах Киевской области. К примеру, по словам Александра Сосиса, организация помогает и в Мощуне, раздавая местным жителям продукты.

Эта работа явилась результатом коллаборации "Форума Добрых Дел", Института развития гражданского общества им. Голды Меир и Альянс Банк. С первых дней войны “Форум” стал координационной волонтерской площадкой для каждого, кто может и хочет помогать нуждающимся в поддержке.

Волонтеры сосредоточились на помощи пожилым людям, людям с ограниченными возможностями, с инвалидностью, многодетным семьям, пострадавшим от агрессии России, жителям оккупированных территорий и находящимся под огнем. Главная цель – регулярное обеспечение тех, кто потерял поддержку самым необходимым – пищей, водой, средствами гигиены, лекарствами.

Конечно, помощь ВСУ также остается одним из важнейших пунктов: бойцам передаются обувь, бронежилеты и комплекты формы.

Также работает линия психологической помощи "Стоп Паника", в рамках которой в телефонном режиме более 20 волонтеров-психологов и психотерапевтов оказывают круглосуточную помощь.

В банке уверены, что могли бы сделать и больше, если бы не приходилось отбиваться от информационных атак. "Альянс Банк" дважды с начала войны оказывался в ситуации, когда некоторые украинские медиа начинали распространять ложную информацию о финучреждении. Александр Сосис уверен, что на самом деле речь идет о заказе. Или, как говорят в журналистских кругах, о распространении "джинсов".

"С начала войны мы пережили две волны информационных атак. И не только мы. Например, против государственного "ПриватБанка" тоже была развернута целая кампания по дискредитации. Мы не можем сказать конкретно, кто за этим стоит, но мы замечаем явный российский след", – отмечает Александр Сосис.

По его мнению, такая кампания "черного" пиара направлена на дестабилизацию украинской банковской системы. И "Банк Альянс" стал одним из "попавших под обстрел" учреждений. Но Александр Сосис убежден, что злоумышленники в своих атаках терпят фиаско, потому что показатели деятельности банка известны НБУ и их легко проверить.

"Каждый может убедиться, мы не только успешны в своей прямой, банковской работе, но и параллельно занимаемся волонтерством", - добавил он.

Кроме этого, Альянс Банк оказался финучреждением, которое за время войны не сокращало штат, что является дополнительным признаком стабильности его работы. Из всех отделений банка сегодня не работает только два: в Херсоне и Харькове. В Херсоне банк не работает по объективным причинам – город временно оккупирован. В Харькове причиной закрытия является ремонт помещения.