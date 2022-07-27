Під обстрілом жовтої преси. Альянс Банк продовжує підтримувати волонтерів та благодійників попри ворожі інформаційні атаки

З початку війни благодійний фонд "Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр" за підтримки Альянс Банку забезпечив мешканців Києва понад 60 тоннами допомоги: продуктами харчування та побутовою хімією.

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Саме такі цифри у вівторок, 26 липня, на пресконференції в Києві озвучив голова наглядової ради благодійного фонду і власник АТ "Банк Альянс" Олександр Сосіс. За його словами, від початку війни благодійники завдяки підтримці банку також розвозили продукти літнім мешканцям столиці, зокрема й через те, що ті не мали можливості перетнути Дніпро.

"Мости були просто перекриті. Ми навіть об'єдналися з іншим фондом, який працював на лівому березі. Ми працювали на правому березі, а вони – на лівому. Понад 60 тонн харчів і побутової хімії було роздано, розвезено, вручено", – розповідає пан Сосіс.

Банк і благодійний фонд продовжують цю потрібну справу й сьогодні. А до кінця березня, коли столиця переживала кризу з підвозом і продажем продуктів, фонд роздавав киянам по 400 гуманітарних наборів. До червня ж містяни отримували щоденно по 200-300 наборів. Але йдеться не тільки про столицю, а й про інші населені пункти Київської області. Наприклад, за словами Олександра Сосіса, організація допомагає й у Мощуні, роздаючи місцевим жителям продукти.

Ця робота стала результатом колаборації "Форуму Добрих Справ", Інституту розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр та Альянс Банку. З перших днів війни “Форум” став координаційним волонтерським майданчиком для кожного, хто може і хоче допомагати тим, хто потребує підтримки.

Волонтери зосередилися на допомозі літнім людям, людям з обмеженими можливостями, з інвалідністю, багатодітним сім’ям, які постраждали від агресії рф, жителям окупованих територій і тим, хто перебуває під вогнем. Головна мета - регулярне забезпечення тих, хто втратив підтримку найнеобхіднішим – їжею, водою, засобами гігієни, ліками.

Звичайно, що допомога ЗСУ також залишається одним із найважливіших пунктів: бійцям передаються взуття, бронежилети та комплекти форми.

Також працює лінія психологічної допомоги "Стоп Паніка", у межах якої, в телефонному режимі, понад 20 волонтерів-психологів та психотерапевтів надають цілодобову допомогу.

У банку впевнені, що могли б зробити й більше, якби не доводилося відбиватися від інформаційних атак. Альянс Банк двічі з початку війни опинявся у ситуації, коли деякі українські медіа починали поширювати неправдиву інформацію про фінустанову. Олександр Сосіс впевнений, що насправді йдеться про замовлення. Або, як кажуть у журналістських колах, про поширення "джинси".

"Із початку війни ми пережили дві хвилі інформаційних атак. І не тільки ми. Наприклад, проти державного "ПриватБанку" теж була розгорнута ціла кампанія з дискредитації. Ми не можемо сказати конкретно, хто за цим стоїть, але ми помічаємо явний російський слід", – зазначає Олександр Сосіс.

На його думку, така кампанія “чорного” піару спрямована на дестабілізацію української банківської системи. І "Банк Альянс" став однією з установ, котра "потрапила під обстріл". Але Олександр Сосіс переконаний, що зловмисники у своїх атаках зазнають фіаско, бо показники діяльності банку відомі НБУ і їх легко перевірити.

"Кожен може переконатися, ми не тільки успішні у своїй прямій, банківській, роботі, а й паралельно займаємося волонтерством", – додав він.

До речі, Альянс Банк виявився фінустановою, яка за час війни не скорочувала штат, що є додатковою ознакою стабільності його роботи. З усіх відділень банку сьогодні не працюють тільки два: у Херсоні й Харкові. У Херсоні банк не працює з об'єктивних причин - місто тимчасово окуповане. У Харкові ж причиною закриття є ремонт приміщення.