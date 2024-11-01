Половина заработанного – в бюджет. Банки должны будут адаптироваться к новым условиям налогообложения

Банки в 2024 году заплатят налог на прибыль по ставке 50%. Эта же ставка будет действовать и в 2025 году. Налоговая нагрузка на банковский сектор вырастет вдвое, что может отрицательно повлиять на его капитализацию.

Верховная Рада 10 октября приняла во втором чтении законопроект № 11416-д, который должен обеспечить увеличение налоговых поступлений в государственный бюджет. Одна из его норм предусматривает повышение ставки налогообложения прибыли банков с действующих 25% до 50%.

Причем налоговые обязательства будут пересчитаны задним числом. То есть, к той сумме налога на прибыль, которую уже заплатили банки с начала 2024 года (за 9 месяцев), добавится еще приличный объем налоговых обязательств.

Участники финансового сектора вместе с представителями Национального банка заявляли о том, что такой шаг не даст особого увеличения бюджетных поступлений, но может отрицательно повлиять на капитализацию банков и их способность кредитовать экономику. Тем не менее, норма о повышении ставки налога на прибыль осталась в финальной версии законопроекта и была поддержана депутатами.

Новое-старое решение

Первое повышение налога на прибыль банков состоялось год назад. В ноябре 2023 года парламент внес изменения в Налоговый кодекс, согласно которому банки должны были заплатить за весь 2023 год налог на прибыль по ставке 50%. Тоже задним числом, кстати. А на 2024 год депутаты установили ставку налога на прибыль на уровне 25%.

За 2023 год банки уплатили 76 млрд грн налога на прибыль. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году. Сумма уплаченного налога на прибыль за 8 месяцев 2024 года составила 30,7 млрд грн, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Топ налогоплательшики банковского сектора

ПриватБанк

Сума всех налоговых платежей за 2023 год: 6,47 млрд грн.

6,47 млрд грн. Сума всех налоговых платежей за за 6 мес. 2024 года: 33,57 млрд грн.

33,57 млрд грн. Дата основания: 1992 год

1992 год Количество сотрудников на 01.07.24: 19821

Про компанию: ПриватБанк - крупнейший госбанк Украины и лидер банковского сектора. ПриватБанк обслуживает более 18,2 млн клиентов физлиц и более 888 тыс юрлиц. Региональная сеть банка насчитывает 1184 отделения. Прибыль банка до налогообложения за 2023 год составила 72,8 млрд грн, чистая прибыль - 37,8 млрд грн. За первое полугодие 2024 года эьти показатели составили соотвественно 40,7 млрд грн и 30,6 млрд грн. Банк поддерживает не только клиентов, но и благотворительные программы на которые в 2023 году было направлено 307 млн грн, а за 6 мес. 2024 года - 90,6 млн грн.

Ощадбанк

Сума всех налоговых платежей за 2023 год: 5,4 млрд грн.

5,4 млрд грн. Сума всех налоговых платежей за за 6 мес. 2024 года: н.д.

н.д. Дата основания: 1991 год

1991 год Количество сотрудников на 01.07.24: около 29 тыс.

Про компанию: Ощадбанк - один из крупнейших госбанков Украины, входящий в топ-3 крупнейших банков страны. На протяжении 2023 года банк активно поддерживал украинский бизнес - предпринимателям и предприятиям было выдано 13,3 млрд грн кредитов. Средства на развитие получило более 4,5 тыс предприятий. Ощадбанк также является лидером программы льготного ипотечного кредитования єОселя - по итогам прошлого года по программе было выдано более 2,8 тыс кредитов на сумму 4,3 млрд грн.

Райффайзен банк

Сума всех налоговых платежей за 2023 год: 6,6 млрд грн.

6,6 млрд грн. Сума всех налоговых платежей за за 6 мес. 2024 года: 2,4 млрд грн.

2,4 млрд грн. Дата основания: 1992 год

1992 год Количество сотрудников на 01.07.24: 5300

Про компанию: Райффайзен Банк является самым крупным в Украине банком с иностранными инвестициями. Услугами банка пользуются более 2,5 млн. клиентов. С февраля 2022 года помощь от Райфа на благотворительные инициативы составила 1,3 млрд грн. Банк финансирует украинских аграриев для поддержки продовольственной безопасности Украины и является лидером по финансированию агросектора страны. До 45% кредитного портфеля банка составляет агробизнес, а вместе с фудсектором эта доля составляет 65%. Райф является участником Меморандума банков о финансировании восстановления энергетической инфраструктуры в Украине. Около 800 млн. грн. составляет активный портфель энергетических инвестпроектов банка. Портфель "зеленых" инвестиций Райфу составил 2,1 млрд грн в октябре 2024 года. За последний год инвестиции Райффайзен Банка в "зеленые" и социальные проекты выросли почти на 35%.

ПУМБ

Сума всех налоговых платежей за 2023 год: 4,52 млрд грн.

4,52 млрд грн. Сума всех налоговых платежей за за 6 мес. 2024 года: 1,32 млрд грн.

1,32 млрд грн. Дата основания: 1991 год

1991 год Количество сотрудников на 01.07.24: 7000

Про компанию: Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) – крупнейший украинский банк с частным капиталом, который 33 года работает на банковском рынке Украины и входит в число системно важных банков страны. Банк обслуживает 130 тыс. корпоративных клиентов и 1,7 млн ​​клиентов – физлиц. ПУМБ входит в топ-5 банков по размеру депозитного портфеля физлиц во всех валютах и ​​топ-3 по объемам срочных депозитов в гривне, а также в десятку крупнейших банков по другим ключевым показателям. С февраля 2022 года банк перечислил в госбюджет Украины более 9 млрд. грн. С начала полномасштабного вторжения ПУМБ прокредитовал бизнес более чем на 58 млрд грн. Объем портфеля в малом бизнесе за это время составил 13,8 млрд грн. 1,7 млрд из этих средств были выданы ФЛП, а 14 миллиардов – аграриям. Кроме того, ПУМБ активно помогает ВСУ и пострадавшим от боевых действий. С начала полномасштабного вторжения на социальные инициативы банком было направлено более 670 млн. грн.

Credit Agricole Bank

Сума всех налоговых платежей за 2023 год: 3,3 млрд грн.

3,3 млрд грн. Сума всех налоговых платежей за за 6 мес. 2024 года: н.д.

н.д. Дата основания: 1993 год

1993 год Количество сотрудников на 01.07.24: 2200

Про компанию: Креди Агриколь демонстрирует стабильную работу, бесперебойно предоставляя услуги для клиентов и поддерживая украинскую экономику даже во время войны. В 2023 году Креди Агриколь вошел в список системно важных банков. Финучреждение активно поддерживает украинский агробизнес - с начала войны банк выдал кредитов на сумму 2,7 млрд гривен для компаний АПК в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%". Банк также участвует в Программе государственных правительственных гарантий, согласно которой выдал 1,3 млрд гривен. В 2023 году Креди Агриколь заключил важные соглашения с ЕБРР и МФК по распределению рисков для поддержки критически важных отраслей бизнеса Украины, в частности сельского хозяйства. Также Креди Агриколь является одним из лидеров рынка автокредитования. Банк имеет офис в Киеве и 140 отделений, обслуживает 400 тыс клиентов. Его общие активы составляют 2,8 млрд дол. США на декабрь 2023 года. Чистая прибыль Креди Агриколь Банка за 2023 финансовый год составила 2,8 млрд грн.

Банки будут платить больше

В июле 2024 года Кабинет Министров утвердил законопроект № 11416, который предусматривал пересмотр налоговых ставок и прочие поправки в сфере налогообложения. Но первоначальная версия этого законопроекта не содержала норм, связанных с налогообложением банковского сектора.

Предложение поднять ставку налога на прибыль для банков появилось в той редакции законопроекта под № 11416-д, которая была подготовлена ко второму чтению и попала на голосование в сессионный зал парламента.

К слову, условия налогообложения изменились не только для банков, но и для других финучреждений (кроме страховых компаний). Небанковский финрынок с 2025 года будет платить налог на прибыль по ставке 25% вместо стандартных 18%.

Прибыль банков продолжает расти. За счет чего?

В целом 2022-2024 годы для банковского сектора выдались успешными. В 2022 году банки получили 21,9 млрд грн чистой прибыли, в 2023 году – 82,8 млрд грн прибыли, а за 8 месяцев 2024 года – 106 млрд грн прибыли.

То есть, даже если учесть возросшую ставку налога на прибыль (в 2022 году она была 18%, в 2023 году – 50%, в 2024 году, до принятия законопроекта № 11416-д, – 25%) и растущие в связи с этим налоговые отчисления, прибыль, которая остается в распоряжении банков, тоже выросла кратно.

Сколько зарабатывают банки и сколько платят налога на прибыль

Период Чистая прибыль, млрд грн Налог на прибыль, млрд грн 2019 год 58,4 4,8 2020 год 39,7 3,8 2021 год 77,4 6,4 2022 год 21,9 7,4 2023 год 82,8 76,2 8 месяцев 2024 года 106,1 30,7

Данные НБУ

Что касается самых успешных банков, то по итогам января-августа 2024 года десятка наиболее прибыльных банков выглядит следующим образом:

Приватбанк – 43,5 млрд грн Ощадбанк – 11,2 млрд грн

Райффайзен Банк – 5,6 млрд грн

Укрэксимбанк – 5,4 млрд грн

Креди Агриколь Банк – 4,7 млрд грн

ПУМБ – 4,7 млрд грн

Укрсиббанк – 4,6 млрд грн

Укргазбанк – 4,2 млрд грн

Универсал Банк – 4 млрд грн

ОТП Банк – 3,5 млрд грн



Как банкам удалось так существенно увеличить финансовый результат – тоже не секрет. Основной доход они получают за счет вложений в ОВГЗ и депозитные сертификаты НБУ. В частности, на 31 октября банки являлись держателями военных облигаций на сумму около 820 млрд грн и депсертификатов на 420 млрд грн.

Несмотря на то, что доходность тех же сертификатов НБУ ощутимо снизилась – с 23% на начало 2023 года до 13% к осени 2024 года, банки все равно предпочитают этот инструмент, поскольку он обеспечивает стабильный и безрисковый доход.

Именно поэтому в структуре доходов банков процентные доходы занимают около 69%, в то время как комиссионные доходы – 21%. Для сравнения, по итогам 2021 года соотношение доходов было 61% к 34% соответственно.

Процентные издержки в структуре затрат банков составляют 34%, комиссионные – 15%. В 2021 году было 26% и 18% соответственно.

Банкротств не будет, но клиенты заплатят сполна

Когда в законопроекте № 11416-д появилась норма об удвоении ставки налога на прибыль банков до 50%, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, что банки сверхприбыльны. К тому же, они получают эту прибыль благодаря государству, которое дает им возможность зарабатывать на сертификатах НБУ. Так что целесообразно часть этой прибыли направить на нужды армии, как это было сделано в 2023 году.

Эту инициативу раскритиковали Нацбанк и даже Минфин. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что рисков от повышения налога на прибыль банков будет больше, чем пользы. Также Пышный сообщил, что у НБУ есть идеи, как можно привлечь банки к покрытию бюджетного дефицита за счет более активной покупки ОВГЗ.

П редставители финрынка соглашаются с НБУ, опасаясь негативных последствий. Под удар попадают прежде всего частные банки. Государственные финучреждения и так могут уплатить в госбюджет ту сумму прибыли, которую посчитает нужным их акционер в лице государства.

Для других (негосударственных) банков это гораздо более болезненная тема, поскольку у них сокращается объем ресурсов для развития и докапитализации, уменьшаются возможности удешевлять кредитные продукты, активно работать по очистке кредитного портфеля от NPL. Иван Свитек глава правления Unex Bank

По мнению некоторых экспертов, вместо увеличения налоговой нагрузки на финансовый сектор, следует более эффективно использовать депозитные сертификаты и облигации для мобилизации средств банков, что обеспечило бы приток денег в государственный бюджет.

Государство сначала дает деньги, а затем часть из них забирает обратно. Очевидно, что такая система нерациональна. Если нынешние ставки и объемы размещенных депозитных сертификатов сохранятся до конца года, то НБУ за 2024 год заплатит коммерческим банкам около 47 млрд грн. Эту сумму можно было бы сэкономить и Нацбанк перечислил бы ее в госбюджет. Александр Хмелевский кандидат экономических наук и независимый эксперт

Если же оценивать эту ситуацию с точки зрения последствий для клиентов банков, то их ждет, скорее всего, изменение тарифов на отдельные операции и услуги. Это может быть повышение комиссий на расчетно-кассовое обслуживание, ухудшение условий по вкладам, особенно бессрочным, а также ужесточение условий кредитования, особенно при оценке потенциальных заемщиков.