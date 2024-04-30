Денег все еще с избытком. Сколько и на чем зарабатывают банки в 2024 году?

За пару месяцев 2024 года украинские банки заработали почти столько же, сколько за весь 2022 год. Даже рост налогообложения не мешает финансовому сектору увеличивать свою прибыль.

Банки продолжают наращивать доходы и прибыль. И это несмотря на то, что ставки по депозитным сертификатам НБУ, которые приносят банкам основной заработок, существенно снизились, а налоговая нагрузка на банки в целом выросла.

Банки извлекают максимум выгоды из безрисковых инструментов, таких как депсертификаты и гособлигации. А повышенная до 25% ставка налога на прибыль пусть и вынуждает банкиров перечислять в госбюджет большие суммы, на прибыльность банков и их капитализацию это пока что особо не влияет.



Стабильный процент и никакого риска

Совокупный доход банков по итогам января-февраля 2024 года (к моменту публикации материала НБУ еще не обнародовал показатели банков за март – ред.) составил 78,6 млрд грн. Это на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольший прирост зафиксирован по процентным доходам – на 26,3% до 56,1 млрд грн. В то же время, комиссионные доходы выросли за два месяца 2024 года лишь на 6% до 16,5 млрд грн.

На 1 марта доля процентных доходов банков составила 71,4%, что является наибольшим показателем за последние годы. Основным фактором роста процентных доходов являются операции с ценными бумагами. Это результат политики "высоких ставок" НБУ. Долгое время регулятор удерживал высокий уровень учетной ставки, а вместе с ней и связанных финансовых инструментов (депозитных сертификатов и кредитов рефинансирования). Артем Стрибайло финансовый аналитик рейтингового агентства IBI-Rating

Доходы, расходы и прибыль банков в 2024 году, млрд грн

Показатель Январь-февраль 2024 года Доходы, в т.ч. 78,6 - процентные доходы 56,1 - комиссионные доходы 16,5 - результаты переоценки и доходы от операций купли-продажи 3,9 Затраты, в т.ч. 52,7 - процентные затраты 19,4 - комиссионные затраты 7,8 - административные затраты 15,7 Чистая прибыль 25,9

Данные НБУ

Банки по-прежнему получают львиную долю доходов не от выдачи кредитов. Хотя бизнес-модель любого универсального банка предполагает, что именно кредитование является основным источником заработка. На украинском банковском рынке ситуация выглядит иначе. Кредиты, которые выдаются в условиях войны, преимущественно льготные, в рамках программ "5-7-9", «еОселя» и т.д. При этом банки размещают свободную ликвидность в тех инструментах, которые обеспечивают им пассивный доход.

По данным НБУ, на 26 апреля объем средств банков, аккумулированных в депозитных сертификатах овернайт, составил 317 млрд грн. Кроме того 19 апреля Нацбанк проводил тендер по размещению трехмесячных депсертификатов, которых банки приобрели на 63,5 млрд грн.

Что касается ОВГЗ, то портфель облигаций банков на 29 апреля составил 699 млрд грн. Это на 6,2% больше, чем на 1 января 2024 года.

ОВГЗ, которые находятся в обращении

Данные НБУ

Если вернуться к комиссионным доходам банков, то их слабый рост связан отчасти с тем, что у финучреждений ощутимо сократились от торговых (валютообменных) операций. По итогам 2023 года эта статья доходов сократилась на 30%, а за два месяца 2024 года – еще на 16% до 3,9 млрд грн. Валютный рынок стал более уравновешенным, разница между курсами сократилась, что ожидаемо отразилось на доходах банков.

"Среди ключевых факторов, влияющих на комиссионную составляющую доходов, это динамика активной клиентской базы и торговые доходы, которые ситуативно растут в периоды девальвации", – уточняет директор финансового департамента Пиреус Банка Богдан Вовк.

Филиалы и IT стали дорогим удовольствием

В структуре затрат банков превалируют процентные и административные расходы, их доля составляет 36,8% и 29,8% соответственно за январь-февраль 2024 года.

Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, процентные издержки банков выросли на 38% до 19,4 млрд грн. Этот рост не в последнюю очередь связан с тем, что банки продолжают удерживать довольно высокие депозитные ставки (индекс UIRD к концу апреля по депозитам физлиц в гривне составляет 13,7-14,3%).

Административные расходы за первые два месяца 2024 года выросли почти на 19% до 15,7 млрд грн. Как объясняют представители банков, этот рост связан с увеличением зарплат сотрудников, а также с вложениями в безопасность, энергонезависимость и IT-инфраструктуры. Да и содержание отделений в целом стало дороже. Именно поэтому банки постепенно оптимизируют свои филиальные сети: за год, с 1 апреля 2023 года по 1 апреля 2024 года, число структурных подразделений банков сократилось на 1,6% до 5108.

Отдельного внимания заслуживает такой показатель, как отчисления в резервы: по итогам января-февраля он составил "минус" 121 млн грн.

"Это означает, что была расформирована доля резервов благодаря погашению задолженности по кредитам, в том числе по таким, которые были признаны проблемными", – комментирует Артем Стрибайло.

Прибыль продолжает расти. Но это временно

За январь-февраль 2024 года банки заработали 25,9 млрд грн чистой прибыли, что на 21% больше, чем за первые два месяца 2023 года. И это при том, что сумма уплаченного банками налога на прибыль выросла почти вдвое до 6 млрд грн.

"Это свидетельствует о том, что все опасения относительно увеличения стимулов банков по оптимизации доходов оказались необоснованными", – считает Богдан Вовк.

Уплата налога на прибыль банками в 2018-2024 годах

Период Сумма налога на прибыль, млрд грн 2018 год 5,1 2019 год 4,8 2020 год 3,8 2021 год 6,4 2022 год 7,4 2023 год 73,5 Январь-февраль 2024 года 6,1

Данные НБУ

Впрочем, и доходы банков, и чистая прибыль будут постепенно сокращаться. В апреле 2023 года учетная ставка НБУ была 25%, с 26 апреля 2024 года она составляет 13,5%. Соответственно, доходность депозитных сертификатов овернайт и трехмесячных сертификатов снизилась до 13,5% и 16,5% соответственно. НБУ обещает еще снизить учетную ставку в 2024 году как минимум до 13%, что неизбежно отразится на процентных доходах банков.

"Поскольку доходы по операциям с ценными бумагами будут уменьшаться, это заставит банки активнее работать на рынке реального кредитования", – объясняет Артем Стрибайло.

Но есть и оборотная сторона этого процесса: падение прибыльности банков сократит возможности для наращивания регулятивного капитала. Об этом, кстати, еще в конце 2023 года предупреждала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. По ее словам, дополнительное налогообложение прибыли банков в 2024 году приведет "к снижению рентабельности банковского сектора.