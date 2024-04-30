Грошей все ще з надлишком. Скільки та на чому заробляють банки у 2024 році?

За кілька місяців 2024 року українські банки заробили майже стільки ж, скільки за весь 2022 рік. Навіть зростання податкового тиску не заважає фінансовому сектору збільшувати свій прибуток.

Банки продовжують нарощувати доходи та прибуток. І це незважаючи на те, що ставки за депозитними сертифікатами НБУ, які приносять банкам основний заробіток, суттєво знизилися, а податкове навантаження на банки загалом зросло.

Банки отримують максимум вигоди з безризикових інструментів, таких як депсертифікати та держоблігації. А підвищена до 25% ставка податку на прибуток нехай і змушує банкірів перераховувати до держбюджету великі суми, на прибутковість банків та їхню капіталізацію це поки що особливо не впливає.



Стабільний відсоток та жодного ризику

Сукупний дохід банків за підсумками січня-лютого 2024 року (на момент публікації НБУ ще не оприлюднив показники банків за березень – ред.) склав 78,6 млрд грн. Це на 19,4% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Найбільший приріст зафіксовано за процентними доходами – на 26,3% до 56,1 млрд грн. У той же час комісійні доходи зросли за два місяці 2024 року лише на 6% до 16,5 млрд грн.

Станом на 1 березня частка процентних доходів банків склала 71,4%, що є найбільшим показником за останні роки. Основним чинником зростання відсоткових доходів є операції із цінними паперами. Це результат політики "високих ставок" НБУ. Довгий час регулятор утримував високий рівень облікової ставки, а разом із нею і пов'язаних фінансових інструментів (депозитних сертифікатів та кредитів рефінансування). Артем Стрибайло фінансовий аналітик рейтингової агенції IBI-Rating

Доходи, витрати та прибуток банків у 2024 році, млрд грн

Показник Січень-лютий 2024 року Доходи, у т.ч. 78,6 - процентні доходи 56,1 - комісійні доходи 16,5 - результати переоцінки та доходи від операцій купівлі-продажу 3,9 Витрати, у т.ч. 52,7 - процентні витрати 19,4 - комісійні витрати 7,8 - адміністративні витрати 15,7 Чистий прибуток 25,9

Дані НБУ

Банки, як і раніше, отримують левову частку доходів не від видачі кредитів. Хоча бізнес-модель будь-якого універсального банку передбачає, що кредитування є основним джерелом заробітку. На українському банківському ринку ситуація виглядає інакше. Кредити, що видаються в умовах війни, переважно пільгові, в рамках програм "5-7-9", "еОселя" тощо. При цьому банки розміщують вільну ліквідність у інструментах, які забезпечують їм пасивний дохід.

За даними НБУ, на 26 квітня обсяг коштів банків, акумульованих у депозитних сертифікатах овернайт, становив 317 млрд грн. Крім того, 19 квітня Нацбанк проводив тендер з розміщення тримісячних депсертифікатів, яких банки придбали на 63,5 млрд грн.

Щодо ОВДП, то портфель облігацій банків на 29 квітня склав 699 млрд грн. Це на 6,2% більше, ніж на 1 січня 2024 року.

ОВДП, які перебувають в обігу

Дані НБУ

Якщо повернутися до комісійних доходів банків, то їхнє неквапливе зростання пов'язане частково з тим, що у фінустанов відчутно зменшилися доходи від торгових (валютообмінних) операцій. За підсумками 2023 року ця стаття доходів скоротилася на 30%, а за два місяці 2024 року – ще на 16% до 3,9 млрд грн. Валютний ринок став більш врівноваженим, різниця між курсами скоротилася, що очікувано вдарило по доходах банків.

"Серед ключових факторів, що впливають на комісійну складову доходів, це динаміка активної клієнтської бази та торгові доходи, які ситуативно зростають у періоди девальвації", – уточнює директор фінансового департаменту Піреус Банку Богдан Вовк.

Філії та IT стали дорогим задоволенням

У структурі витрат банків переважають процентні та адміністративні витрати, їхня частка становить 36,8% та 29,8% відповідно за січень-лютий 2024 року.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року, процентні витрати банків зросли на 38% до 19,4 млрд грн. Це зростання не в останню чергу пов'язане з тим, що банки продовжують утримувати досить високі депозитні ставки (індекс UIRD на кінець квітня за депозитами фізосіб у гривні становить 13,7-14,3%).

Адміністративні витрати за перші два місяці 2024 року зросли майже на 19% до 15,7 млрд грн. Як пояснюють представники банків, це зростання пов'язане зі збільшенням зарплат працівників, а також із інвестиціями у безпеку, енергонезалежність та IT-інфраструктуру. Та й утримання відділень загалом стало дорожчим. Саме тому банки поступово оптимізують свої філіальні мережі: за рік, з 1 квітня 2023 року до 1 квітня 2024 року, кількість структурних підрозділів банків скоротилася на 1,6% до 5108 одиниць.

На окрему увагу заслуговує такий показник, як відрахування до резервів: за підсумками січня-лютого він склав "мінус" 121 млн грн.

"Це означає, що було розформовано частку резервів завдяки погашенню заборгованості за кредитами, у тому числі за такими, що були визнані проблемними", – коментує Артем Стрибайло.

Прибуток продовжує зростати. Але це тимчасово

За січень-лютий 2024 року банки заробили 25,9 млрд грн чистого прибутку, що на 21% більше, ніж за перші два місяці 2023 року. І це при тому, що сума сплаченого банками податку на прибуток зросла майже вдвічі до 6 млрд грн.

"Це свідчить про те, що всі побоювання щодо збільшення стимулів банків щодо оптимізації доходів виявилися необґрунтованими", – вважає Богдан Вовк.

Сплата податку на прибуток банками у 2018-2024 роках

Період Сума податку на прибуток, млрд грн 2018 рік 5,1 2019 рік 4,8 2020 рік 3,8 2021 рік 6,4 2022 рік 7,4 2023 рік 73,5 Січень-лютий 2024 року 6,1

Дані НБУ

Втім, і доходи банків, і чистий прибуток поступово скорочуватимуться. У квітні 2023 року облікова ставка НБУ становила 25%, з 26 квітня 2024 року вона складає 13,5%. Відповідно, дохідність депозитних сертифікатів овернайт і тримісячних сертифікатів знизилася до 13,5% та 16,5% відповідно. НБУ обіцяє ще знизити облікову ставку у 2024 році як мінімум до 13%, що неминуче вплине на процентні доходи банків.

"Оскільки доходи за операціями з цінними паперами зменшуватимуться, це змусить банки активніше працювати на ринку реального кредитування", – пояснює Артем Стрибайло.

Але є й зворотний бік цього процесу: падіння прибутковості банків скоротить можливості для нарощування регулятивного капіталу. Про це, до речі, ще наприкінці 2023 року попереджала перша заступник голови НБУ Катерина Рожкова. За її словами, додаткове оподаткування прибутку банків у 2024 році призведе "до зниження рентабельності банківського сектору".