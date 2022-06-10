Приват24 временно не будет работать: в чем причина

Ночью 12 июня ПриватБанк будет проводить текущие регламентные работы в "Приват24". Услуги приложения и веб-версии поставят на паузу с полуночи до 5:00.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Во время проведения работ 12 июня с 0:00 до 5:00 утра – приложение и web-версия Приват24 будут недоступны.

"Для безопасной и качественной работы сервисов ПриватБанк проводит текущие регламентные работы в "Приват24" в ночное время 12 июня, когда большинство клиентов не производят операции", – подчеркнули в финучреждении.

Также в ПриватБанке принесли извинения за временные неудобства.