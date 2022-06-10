Приват24 тимчасово не працюватиме: у чому причина

Вночі 12 червня ПриватБанк проводитиме поточні регламентні роботи у Приват24. Послуги програми та веб-версії поставлять на паузу з півночі до 5:00.

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Про це повідомила прес-служба банку.

Під час проведення робіт 12 червня з 0:00 до 5:00 ранку – програма та web-версія Приват24 будуть недоступні.

"Для безпечної та якісної роботи сервісів ПриватБанк проводить поточні регламентні роботи в "Приват24" у нічний час 12 червня, коли більшість клієнтів не проводять операції", – наголосили у фінустанові.

Також у ПриватБанку вибачилися за тимчасові незручності.