ПриватБанк списал 140 млрд грн кредитов, выданных Коломойскому и Боголюбову. Что это значит для банка, его клиентов и государственного бюджета

Государственный ПриватБанк в декабре 2025-го списал "мертвые" кредиты, выданные в свое время структурам экс-собственников финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 140 млрд грн. Это уменьшило долю "плохих" кредитов в общем кредитном портфеле банка в шесть раз, а также увеличило налоговые поступления от банка в государственный бюджет на 37,5 млрд грн.

Что это значит и как повлияет на работу банка и его клиентов, а также что даст государству как владельцу банка, — разбиралось Delo.ua.

Облегчение на 140 миллиардов гривен

На 140 млрд грн стал меньше общий кредитный портфель крупнейшего в Украине банка вскоре после завершения длительных судебных баталий ПриватБанка с его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в Высоком суде Англии и Уэльса в ноябре прошлого года. Восьмилетний судебный марафон закончился победой Привата, и уже через месяц, в декабре 2025-го, "банк прекратил признание активов, связанных с бывшими владельцами".

Чистая балансовая стоимость упомянутых активов на момент их списания равнялась нулю, уверяют в ПриватБанке.

"В результате такого прекращения признания доля неработающих активов общего портфеля снизилась с 59,4% до 10%. При этом уровень неработающих кредитов в портфеле, сформированный после национализации (в 2016 году — ред .), составляет 3,3%", — сообщает пресс-служба государственного финучреждения.

Согласно данным Национального банка, в целом по банковской системе Украины упомянутое прекращение признания старых неработающих активов ПриватБанка позволило сократить долю неработающих кредитов (NPL) с 24% до 14% по состоянию на 1 января 2026 года.

"Сейчас доля NPL в государственных банках составляет менее 20%, в частных банках с украинским и иностранным капиталом — 8,4% и 6,5% соответственно. Это исторически самые низкие показатели за более чем 15 лет", — отмечают в НБУ.

Как ПриватБанк накапливал проблемные кредиты

Проблемные кредиты ПриватБанк накапливал годами, вернее десятилетиями. Согласно данным НБУ, за последние двадцать лет (с 2006 по 2026 год) объем неработающих кредитов ПриватБанка вырос с 2,3 млрд грн по состоянию на 1 января 2006 года до 31 млрд грн на 1 января 2016-го.

Но "самое интересное" произошло после национализации Привата в 2016 году — по состоянию на 1 января 2017-го объем плохих кредитов банка достиг 169 млрд грн. Достигнув пиковых значений к январю 2019 года (245 млрд грн), уровень NPL несколько снизился, преимущественно колеблясь вокруг отметки в 170 млрд грн и составив на 1 декабря 2025-го 169 млрд грн.

Доля плохих кредитов в общем кредитном портфеле банка за эти 20 лет колебалась следующим образом. В период с 2006 по 2016 год (включительно) доля NPL колебалась в диапазоне от 6 до 21%. Но уже на 1 января 2017-го показатель проблемных кредитов достиг значения в 77%. Еще через год доля NPL достигла 88%. То есть почти 9 из 10 кредитов, выданных банком, оказались проблемными. После 2018 доля NPL постепенно снижалась, достигнув показателя 44,7% по состоянию на 1 декабря 2025 года.

Как менялась доля плохих кредитов ПриватБанка за 20 лет (2006 — 2026)

Источник: НБУ

Стоит отметить, что на 1 декабря 2025 года ПриватБанк держал триединое лидерство среди 25 крупнейших банков Украины — по объему кредитного портфеля, по объему неработающих кредитов и по доле неработающих кредитов в общем кредитном портфеле.

Так, кредитный портфель Привата на декабрь составил почти 378 млрд. грн. У ближайшего его соперника — государственного Ощадбанка — 194 млрд грн. А у "бронзового призера гонки" — государственного Укрэксимбанка — 143 млрд грн.

При этом объем неработающих кредитов ПриватБанка составил почти 169 млрд грн, Ощадбанка — 62 млрд грн, Укрэксимбанка — 39 млрд грн.

25 крупнейших банков по объему неработающих кредитов, млн грн

Источник: НБУ

В относительном измерении доля плохих кредитов в общем портфеле ПриватБанка на 1 декабря 2025 года составила 44,7%. Ближайший "конкурент" — банк "Альянс" имел показатель NPL 43,2%. Следующий "призер" — государственный Сенс Банк с показателем 33,3%. Ощадбанк и Укрэксимбанк имели соответственно 31,9% и 27,4%.

Доля неработающих кредитов 25 банков с наибольшим объемом кредитного портфеля, %

Источник: НБУ

Списание кредитов: что это значит для банка, его клиентов и государственного бюджета

Национальный банк сообщил, что в результате прекращения признания старых неработающих активов на 140 млрд грн ПриватБанк доначислил налог на прибыль, поэтому расходы по налогу на прибыль выросли вдвое, а показатель прибыли после налогообложения сократился.

В самом банке назвали конкретные цифры: в соответствии с нормами Налогового кодекса банк насчитал дополнительные обязательства по уплате налога на прибыль в сумме 37,5 млрд грн.

"Таким образом, по результатам 2025 года в государственный бюджет Украины будет перечислено около 59 млрд грн налога на прибыль, что делает ПриватБанк крупнейшим налогоплательщиком среди банков", — резюмировали в Привате.

Прибыль банка после вычета налога на прибыль составит 29,1 млрд грн.

Как списание повлияет на дальнейшую работу банка ? По мнению финансового аналитика инвестгруппы ICU Михаила Демкива, списание неработающих кредитов по большому счету не повлияет ни на что. Портфель кредитов, связанный с бывшими акционерами банка, был зарезервирован еще в 2016 году. Ущерб от этого был понесен еще тогда.

"На самом деле, под не работающие кредиты уже сформированы были резервы. К началу декабря 2025 года они достигли отметки 170,13 млрд грн (на начало января 2026 — уже 20,55 млрд грн). К началу 2025 года они составляли 171,1 млрд грн, к началу 2024 — 182,99 млрд грн, на начало 2022 — 174,4 млрд грн, на начало 2020 — 236,5 млрд грн", — напоминает цифры финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Списывать проблемные кредиты, под которые сформированы резервы — нормальная практика, убежден собеседник Delo.ua. ПриватБанк списывал в первую очередь проблемные кредиты юридических лиц. Резервы под проблемные кредиты юридических лиц снизились в декабре 2025 года со 163,95 млрд грн до 14,48 млрд грн.

Такой огромный объем кредитов, который никто не собирался возвращать, искажал отдельные статистические показатели, например соотношение кредитного портфеля к ВВП страны.

"Этот показатель, который в нашей банковской системе и так низкий, из-за таких кредитов оказывался завышенным, ведь в расчет, как правило, берут валовую задолженность. Именно поэтому Нацбанк в своих недавних коммуникациях призывает ориентироваться на показатели чистых кредитов, а не валовых. На клиентов банков, или доходность / выплаты в бюджет эти операции не влияют никоим образом", — говорит Михаил Демкив.

Списать неработающие кредиты стоило, чтобы статистически уменьшить долю неработающих кредитов. Это ведь ненормально, что у банка 80% кредитов — неработающие. Это портит репутацию как самого банка, так и всей банковской системы, поскольку создает впечатление, что ПриватБанк и украинские банки в целом неэффективны, убеждает глава аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Тем более что упомянутые неработающие кредиты никак не связаны с новейшей историей банка.

"Списание положительно повлияет на репутацию банка и никак не повлияет на сумму налоговых и дивидендных платежей. Не повлияет списание и на дальнейшее кредитование, ведь это лишь "прощание" с историей десятилетней давности", — убежден собеседник издания.

Списание не повлияло (и не могло повлиять) на рекордные уровни уплаченного ПриватБанком налога на прибыль — 87,97 млрд грн, убежден Андрей Шевчишин. Это более 41,5% от суммарных выплат банков по этому налогу.

Никак не повлияет списание и на дальнейшую динамику кредитования, уверен собеседник издания. На процесс кредитования в большей степени влияет состояние ликвидности, качество заемщиков и ставки.

"Изменения в кредитовании если и происходят, то это будет реакция банка на резкое ухудшение качества кредитного портфеля. То есть изменения происходят в процессе кредитования, а не по факту списания проблемки", — говорит эксперт.

Списание "проблемки" — привычная практика для украинских банков. ПриватБанк, в частности, регулярно списывает проблемные кредиты именно в ноябре-декабре. Поэтому нынешнее списание хоть и рекордное по объемам, но не выбивается из общего алгоритма работы с проблемной задолженностью.

А вот чего нельзя исключать, так это того, что списание огромных сумм долгов бывших собственников может быть первой ласточкой длительного процесса подготовки ПриватБанка к возможной частичной приватизации. По свидетельству экспертов, подготовительный процесс занимает три-пять лет.