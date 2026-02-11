ПриватБанк списав 140 млрд грн кредитів, виданих Коломойському і Боголюбову. Що це означає для банку, його клієнтів і державного бюджету

Державний ПриватБанк у грудні 2025-го списав “мертві” кредити, видані свого часу структурам екс-власників фінустанови Ігоря Коломойського і Генадія Боголюбова на суму 140 млрд грн. Це зменшило частку “поганих” кредитів у загальному кредитному портфелі банку в шість раз, а також збільшило податкові надходження від банку в державний бюджет на 37,5 млрд грн.

Що це означає та як вплине на роботу банку і його клієнтів, а також — що це дасть державі як власнику банку, — розбиралось Delo.ua.

Полегшення на 140 мільярдів гривень

На 140 млрд грн став меншим загальний кредитний портфель найбільшого в Україні банку акурат після завершення тривалих судових баталій ПриватБанку з його колишніми власниками Ігорем Коломойським і Генадієм Боголюбовим у Високому суді Англії та Уельсу в листопаді минулого року. Восьмирічний судовий марафон закінчився перемогою Привату, і вже за місяць, у грудні 2025-го, "банк припинив визнання активів, пов’язаних із колишніми власниками".

Чиста балансова вартість згаданих активів на момент їхнього списання дорівнювала нулю, переконують в ПриватБанку.

"В результаті такого припинення визнання частка непрацюючих активів загального портфелю знизилася з 59,4% до 10%. При цьому рівень непрацюючих кредитів у портфелі, що сформований після націоналізації (у 2016 році — ред.), складає 3,3%", — повідомляє пресслужба державної фінустанови.

Згідно даних Національного банку, загалом по банківській системі України згадане припинення визнання старих непрацюючих активів ПриватБанку дало змогу скоротити частку непрацюючих кредитів (NPL) з 24% до 14% станом на 1 січня 2026 року.

"Зараз частка NPL у державних банках становить менше 20%, у приватних банках з українським та іноземним капіталом — 8,4% та 6,5% відповідно. Це історично найнижчі показники за понад 15 років", — зазначають в НБУ.

Як ПриватБанк накопичував проблемні кредити

Проблемні кредити ПриватБанк накопичував роками, точніше десятиліттями. Згідно даних НБУ за останні двадцять років (з 2006 по 2026 рік) обсяг непрацюючих кредитів ПриватБанку виріс з 2,3 млрд грн станом на 1 січня 2006 року до 31 млрд грн на 1 січня 2016-го.

Але "найцікавіше" відбулося після націоналізації Привату в 2016 році — станом на 1 січня 2017-го обсяг поганих кредитів банку сягнув 169 млрд грн. Досягнувши пікових значень до січня 2019 року (245 млрд грн), рівень NPL трохи знизився, переважно коливаючись навколо позначки в 170 млрд грн і склавши на 1 грудня 2025-го 169 млрд грн.

Частка поганих кредитів у загальному кредитному портфелі банку за ці двадцять років коливалася наступним чином. В період з 2006 по 2016 рік (включно) частка NPL коливалася в діапазоні від 6% до 21%. Але вже на 1 січня 2017-го показник проблемних позик сягнув значення в 77%. Ще за рік частка NPL досягла 88%. Тобто, майже 9 з 10 кредитів, виданих банком, виявились проблемними. Після 2018-го частка NPL поступово знижувалась, досягнувши показника 44,7% станом на 1 грудня 2025 року.

Як мінялась частка поганих кредитів ПриватБанку за 20 років (2006 — 2026)

Джерело: НБУ

Варто зазначити, що станом на 1 грудня 2025 року ПриватБанк тримав триєдине лідерство серед 25 найбільших банків України — за обсягом кредитного портфеля, за обсягом непрацюючих кредитів і за часткою непрацюючих кредитів в загальному кредитному портфелі.

Так, кредитний портфель Привату на грудень склав майже 378 млрд грн. У найближчого його суперника — державного Ощадбанку — 194 млрд грн. А у "бронзового призера гонки" — державного Укрексімбанка — 143 млрд грн.

При цьому обсяг непрацюючих кредитів ПриватБанку склав майже 169 млрд грн, Ощадбанку — 62 млрд грн, Укрексімбанку — 39 млрд грн.

25 найбільших банків за обсягом непрацюючих кредитів, млн грн

Джерело: НБУ

У відносному вимірі частка поганих кредитів у загальному портфелі ПриватБанку на 1 грудня 2025-го склала 44,7%. Найближчий "конкурент" — банк "Альянс" мав показник NPL 43,2%. Наступний "призер" — державний Сенс Банк з показником 33,3%. Ощадбанк і Укрексімбанк мали відповідно 31,9% та 27,4%.

Частка непрацюючих кредитів 25 банків із найбільшим обсягом кредитного портфеля, %

Джерело: НБУ

Списання кредитів: що це означає для банку, його клієнтів і державного бюджету

Національний банк повідомив, що внаслідок припинення визнання старих непрацюючих активів на 140 млрд грн ПриватБанк донарахував податок на прибуток, тож витрати з податку на прибуток зросли удвічі, а показник прибутку після оподаткування скоротився.

В самому банку назвали конкретні цифри: відповідно до норм Податкового кодексу банк нарахував додаткові зобов'язання зі сплати податку на прибуток в сумі 37,5 млрд грн.

"Таким чином, за результатами 2025 року до державного бюджету України буде перераховано близько 59 млрд грн податку на прибуток, що робить ПриватБанк найбільшим платником податків серед банків", — резюмували в Приваті.

Прибуток банку після вирахування податку на прибуток складе 29,1 млрд грн.

Як списання вплине на подальшу роботу банку? На думку фінансового аналітика інвестгрупи ICU Михайла Демківа, списання непрацюючих кредитів за великим рахунком не впливатиме ні на що. Портфель кредитів, який пов’язаний із колишніми акціонерами банку, був зарезервований ще в 2016 році. Збитки від цього були понесені ще тоді.

"Насправді, під не працюючі кредити вже сформовані були резерви. На початок грудня 2025 року вони досягли позначки 170,13 млрд грн (на початок січня 2026 — вже 20,55 млрд грн). На початок 2025 року вони становили 171,1 млрд грн, на початок 2024 — 182,99 млрд грн, на початок 2022 — 174,4 млрд грн, на початок 2020 — 236,5 млрд грн", — нагадує цифри фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Списувати проблемні кредити, під які сформовані резерви, — нормальна практика, переконаний співрозмовник Delo.ua. Приватбанк списував в першу чергу проблемні кредити юридичних осіб. Резерви під проблемні кредити юридичних осіб знизились в грудні 2025 року зі 163,95 млрд грн до 14,48 млрд.

Такий величезний обсяг кредитів, який ніхто не збирався повертати, спотворював окремі статистичні показники — наприклад, співвідношення кредитного портфелю до ВВП країни.

"Цей показник, який у нашій банківській системі й так є низьким, через такі кредити виявлявся завищеним, адже до розрахунку, як правило, беруть валову заборгованість. Саме тому Нацбанк в своїх нещодавніх комунікаціях закликає орієнтуватися на показники чистих кредитів, а не валових. На клієнтів банків, чи прибутковість / виплати до бюджету ці операції не впливають жодним чином", — говорить Михайло Демків.

Списати непрацюючі кредити було варто, щоб статистично зменшити частку непрацюючих кредитів. Адже це ненормально, що у банка 80% кредитів — непрацюючі. Це псує репутацію як самого банку, так і всієї банківської системи, оскільки створює враження, що ПриватБанк та українські банки загалом є неефективними, переконує очільник аналітичного департаменту інвесткомпанії Concorde Capital Олександр Паращій. Тим більше що згадані непрацюючі кредити ніяк не пов'язані з новітньою історією банку.

"Списання точно позитивно вплине на репутацію банку і ніяк не вплине на суму податкових та дивідендних платежів. Не вплине списання і на подальше кредитування, адже це лише "прощання" з історією десятирічної давності", — переконаний співрозмовник видання.

Списання не вплинуло (і не могло вплинути) на рекордні рівні виплаченого ПриватБанком податку на прибуток — 87,97 млрд грн, переконаний Андрій Шевчишин. Це більше ніж 41,5% від сумарних виплат банків по цьому податку.

Ніяк не вплине списання і на подальшу динаміку кредитування, переконаний співрозмовник видання. На процес кредитування більшою мірою впливає стан ліквідності, якість позичальників і ставки.

"Зміни в кредитуванні якщо й відбуваються, то це буде реакція банку на різке погіршення якості кредитного портфелю. Тобто, зміни відбуваються в процесі кредитування, а не по факту списання проблемки", — говорить експерт.

Списання "проблемки" — звична практика для українських банків. Приватбанк, зокрема, регулярно списує проблемні кредити саме в листопаді-грудні. Тож нинішнє списання хоч і рекордне за обсягами, але ж не вибивається із загального алгоритму роботи з проблемною заборгованістю.

А от чого не можна виключати, так це того, що списання величезних сум боргів колишніх власників може бути першою ластівкою тривалого процесу підготовки ПриватБанку до можливої часткової приватизації. За свідченнями експертів, підготовчий процес займає три-п’ять років.