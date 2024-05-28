Рыночные позиции и расширение услуг АО "Банк Альянс"

Alliance Bank гордится своими уверенными рыночными позициями и расширением спектра услуг. Мы рады сообщить, что Alliance Bank вошел в пятерку ведущих банков по объему сделок с гарантиями. Портфель торгового финансирования составил 6.8 млрд. грн, занимая пятое место на рынке. Особенно важно, что 96% этого портфеля составляют гарантии на сумму 6.5 млрд грн, что делает наш банк четвертым на рынке по объему гарантий с долей рынка 9.2%.

В настоящее время Alliance bank входит в десятку банков, предлагающих полный спектр услуг в сфере торгового финансирования, включая инструменты, поддерживаемые международными финансовыми организациями. В прошлом году мы активно расширяли свою деятельность в сфере потребительского кредитования через партнерства с ведущими брокерами и ритейлерами, такими как Rozetka, Eldorado, Citrus и другие. Кредитные продукты Alliance bank уже доступны более чем в 50% ритейлеров в Украине и примерно в 1 500 точках продаж, где наши нынешние и потенциальные клиенты могут воспользоваться услугами потребительского кредитования по конкурентным процентным ставкам.

Наша стабильная и качественная деятельность не прекращалась даже в самые тяжелые для страны времена – ни в начале полномасштабного вторжения, ни при массовых отключениях электроэнергии.

Мы гордимся тем, что наша плодотворная работа получает признание и доверие крупных компаний и международных финансовых учреждений. Alliance Bank является единственным банком в Украине, который получил рейтинг от крупнейшего в мире рейтингового агентства S&P с 2014 года, а также единственным частным банком в Украине, получившим официальную поддержку от IFC, подразделения Всемирного банка.

Также Alliance bank дает возможность оформить карту єВідновлення. Бесплатная карта єВідновлення позволяет получить выплату от государства, если жилье физических лиц пострадало от вооруженной агрессии российской федерации. За полученные средства можно восстановить квартиру, дом или другое жилое помещение. Оформление карты доступно в любом отделении АО "Банк Альянс". Также всем держателям карты єВідновлення в Alliance bank насчитывается 5% годовых на остаток средств на счете.

Мы продолжаем активно развиваться, предлагая высокий уровень обслуживания, и вскоре мы объявим о выходе нового продукте банка, который станет нашим очередным стремительным шагом вперед.