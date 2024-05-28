Ринкові позиції та розширення послуг АТ “Банк Альянс”

Alliance bank пишається своїми значними ринковими позиціями та розширенням спектру послуг. Ми раді повідомити, що банк увійшов до п’ятірки провідних банків за обсягом операцій з гарантіями. Портфель торговельного фінансування склав 6.8 млрд грн, займаючи п'яте місце на ринку.

Особливо важливо, що 96% цього портфеля складають гарантії на суму 6.5 млрд грн, що робить наш банк четвертим на ринку за обсягом гарантій з часткою ринку 9.2%.

Наразі Alliance bank входить до десятки банків, які пропонують повний спектр послуг у сфері торговельного фінансування, включаючи інструменти, підтримувані міжнародними фінансовими організаціями.

Протягом минулого року ми активно розширювали свою діяльність у сфері споживчого кредитування через партнерства з провідними брокерами та рітейлерами, такими як Rozetka, Eldorado, Citrus та інші. Кредитні продукти Alliance bank вже доступні у більш ніж 50% рітейлерів в Україні та приблизно у 1 500 точках продажу, де наші поточні та потенційні клієнти можуть скористатися послугами споживчого кредитування за конкурентними відсотковими ставками.

Наша стабільна та якісна діяльність не припинялася навіть у найважчі часи для держави - ні на початку повномасштабного вторгнення, ні під час відключень електроенергії.

Ми пишаємося, що наша плідна робота отримує визнання, і нам довіряють великі компанії та міжнародні фінансові установи. Alliance bank є єдиним банком в Україні, який отримав рейтинг від найбільшого у світі рейтингового агентства S&P з 2014 року, а також єдиним приватним банком в Україні, який отримав офіційну підтримку від IFC, підрозділу Світового банку.

Також Alliance bank дає можливість оформити картку єВідновлення. Безкоштовна картка єВідновлення дає змогу отримати виплату від держави, якщо житло фізичних осіб постраждало від збройної агресії російської федерації. За отримані кошти можна відновити квартиру, будинок або інше житлове приміщення. Оформлення картки доступне у будь-якому відділенні АТ “Банк Альянс”. Також всім власникам картки єВідновлення в Alliance bank нараховується 5% річних на залишок коштів на рахунку.