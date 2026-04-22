Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ: «Самый динамично расущий сегмент МСБ и ФЛП — именно здесь мы видим наибольший потенциал для дальнейшего развития»

О стратегии цифровизации банковских услуг, инвестициях банка в искусственный интеллект, развитии кредитования бизнеса в условиях войны, а также о текущих потребностях и настроениях корпоративных клиентов и клиентов-физлиц в интервью «ТОП-100» рассказал Сергей Черненко, председатель правления ПУМБ

Цифровизация финансовых услуг, в том числе банковских, в Украине продолжается безумными темпами. Сервис ПУМБ уже зарекомендовал себя как надежный цифровой банкинг, но какие новации удалось реализовать по развитию приложения ПУМБ для физических лиц?

Цифровизация для нас — это больше тренда, это системная трансформация банка. Мобильное приложение уже стало основной точкой взаимодействия с клиентом: сегодня 98% сделок доступны онлайн, а примерно 65% новых клиентов приходят именно через диджитал-каналы.

За последние годы мы существенно усилили функциональность приложения: реализовали более 150 новых фич и обновляем его дважды в месяц. В 2025 году это позволило перевести более 5 млн сервисных операций в цифровой формат, что на 95% больше, чем годом ранее.

Отдельный фокус – на искусственном интеллекте. Мы интегрируем AI как во внутренние процессы, так и в клиентский опыт: от AI-ассистентов для сотрудников, повысивших их эффективность на 15%, до решений в контакт-центре, где уже автоматизировано 40% звонков и 22% чатов без увеличения команды. В то же время мы сохраняем высокий уровень удовлетворенности клиентов: приложение NPS составляет примерно 80%.

Мы также активно развиваем персонализацию: уже реализовали более 20 млн. индивидуальных предложений в приложении на основе AI. Параллельно усиливаем безопасность, в частности в направлениях antifraud и KYC.

В результате приложение ПУМБ – это полноценная цифровая платформа с широким набором сервисов. В то же время, наша сильная сторона — сочетание диджитала и физического присутствия: клиент может выбрать, как ему удобно взаимодействовать с банком — полностью онлайн или с поддержкой в отделении.

Какие новые продукты и услуги стали доступны в цифровом формате для ФЛП и МСБ?

Мы работаем со всеми сегментами бизнеса – от ФЛП до крупных корпораций. Спрос на финансирование сохраняется, и наша задача максимально быстро и качественно его закрывать. Сегодня банковская система обладает достаточной ликвидностью, что позволяет активно наращивать кредитование.

Отдельно хочу отметить развитие цифрового кредитования для ФЛП. Мы активно масштабируем продукт «всеБизнес», позволяющий предпринимателям получить финансирование быстро и полностью онлайн. В 2025 году мы профинансировали 7,6 тыс. предпринимателей на сумму 3,9 млрд грн, а с момента запуска этого направления уже 12,3 тыс. на 6,3 млрд грн. Мы также вдвое увеличили максимальную сумму кредита до 3 млн грн, без залога и поручительства.

Важно, что почти 43% профинансированных ФЛП – это новые для банка клиенты, то есть предприниматели целенаправленно приходят в ПУМБ за финансированием. Портфель ФЛП за год вырос более чем в три раза, а количество клиентов превысило 10 тыс.

Мы значительно упростили процесс получения кредита: усовершенствовали скоринг, автоматизировали часть проверок и запустили pre-approved-решения. Сегодня примерно 40% кредитов выдаются по предварительно рассчитанному лимиту: клиент получает готовое предложение и может оформить финансирование буквально через несколько минут. Все это работает полностью онлайн – в мобильном приложении и вебкабинете «ПУМБ Бизнес», что значительно повышает удобство и быстроту для предпринимателей.

Какую динамику ПУМБ продемонстрировал в 2025 году кредитование бизнеса? Кто активнее потребляет кредиты — крупные корпорации или МСБ и ФЛП?

В 2025 году мы показали мощную динамику кредитования бизнеса. В гривне корпоративный портфель вырос с 37 млрд до более 51 млрд грн – это +37%. Сегмент крупного и среднего корпоративного бизнеса прибавил 33%, малый бизнес — 44%, а высокую динамику продемонстрировали ФЛПы — их портфель вырос на 122%.

По данным SME banking club, ПУМБ входит в топ-3 банков по объемам кредитования МСБ с долей 15,8% и показал наибольший прирост доли среди конкурентов в 2025 году – +1,2%. Большинство же крупных банков росли значительно медленнее или даже теряли долю. Также по портфелю кредитования ФЛП мы уже вышли на второе место в Украине.

Значительную динамику роста в абсолютных цифрах показывают крупные и средние корпоративные клиенты. В то же время, наиболее динамично растет сегмент МСБ и ФЛП — именно здесь мы видим наибольший потенциал для дальнейшего развития.

Какие программы кредитования пользуются наибольшей популярностью предпринимателей: кредитные линии, инвестиционные кредиты, программы с участием государства и международных финансовых институтов? Почему?

Сегодня самым большим спросом среди предпринимателей пользуются программы государственной поддержки, они фактически формируют рынок финансирования бизнеса. Прежде всего, это «5-7-9», государственные портфельные гарантии и доступный финансовый лизинг. В сегменте среднего бизнеса, например, портфель по программе «5-7-9» вырос примерно на 20%, а сам сегмент в целом прибавил 47% год к году, почти до 20 млрд грн.

Параллельно бизнес активно использует классические инструменты: кредитные линии, инвестиционные кредиты, овердрафты и лизинг. Наибольший рост мы видим в производстве, агросекторе, оптовой торговле и транспорте, именно эти отрасли сегодня наиболее активно инвестируют в развитие.

В малом бизнесе хорошо работают более гибкие решения. В частности, мы развиваем формат генерального кредитного лимита. Это мультипродуктовый подход, когда клиент получает согласованный предел и может употреблять его в разных формах: кредит, лизинг, овердрафт либо факторинг, в зависимости от потребностей.

Если говорить об энергокредитах, они сейчас являются частью программы 5-7-9, и мы были одним из первых банков, которые начали их выдавать буквально в первый день запуска. Несмотря на то, что объемы этого направления пока меньше по сравнению с классическим финансированием, ПУМБ входит в число лидеров по таким кредитам и в целом в топ-3 банков по портфелю программы «5-7-9».

С 2024 года ПУМБ добавил в стратегию интеграцию возможностей ИИ в свою работу. В банке работает бот-платформа, запущена автоматическая оценка залогового имущества по автокредитам на подержанные авто. О какой степени интеграции ИИ в процессы и сервисы банка можно говорить по итогам 2025-го и какие перспективы на 2026 год?

Внедрение искусственного интеллекта — это для ПУМБ стратегическое направление, которое мы системно развиваем. Мы не рассматриваем AI как отдельную инициативу, а как инструмент трансформации всего банка – от внутренних процессов до клиентских сервисов и новых продуктов.

По состоянию на 2025 год AI уже интегрирована в ключевые функции банка: ИТ, аналитику, маркетинг, обслуживание клиентов и риск-менеджмент. Мы используем его для скоринга, персонализации предложений, рекомендаций Next Best Action, автоматизации обработки документов и коммуникаций, а также в борьбе с мошенничеством и усилении безопасности. Это позволяет нам одновременно повышать качество сервиса, расти в продажах и снижать операционные расходы.

AI уже дает ощутимый бизнес эффект: помогает привлекать новых клиентов, активировать имеющихся, улучшать онбординг и клиентский опыт. В то же время, мы существенно разгружаем команды благодаря автоматизации рутинных процессов и использованию AI-ассистентов, что позволяет сотрудникам фокусироваться на более ценных задачах. Отдельный фокус – комплайенс: мы используем AI как дополнительный уровень проверки для повышения точности и соответствия регуляторным требованиям.

Важно, что мы инвестируем не только в технологии, но и людей. Наша философия – «AI в руках каждого»: мы развиваем внутреннюю AI-культуру через обучение, хакатоны, комьюнити и практические кейсы, чтобы сотрудники могли применять эти инструменты в ежедневной работе.

За 2024-2025 годы мы направили на развитие AI более $760 тыс., и это направление остается одним из приоритетных.

В 2026 году планируем дальнейшее масштабирование AI-решений: еще более глубокую персонализацию клиентского опыта, расширение автоматизации процессов и развитие новых продуктов на основе искусственного интеллекта. Наша цель — не заменить людей, а усилить их и сделать банк еще быстрее, эффективнее и удобнее для клиента.

Вся страна, в том числе бизнес, страдает от ударов по энергетике. ПУМБ является одним из лидеров по кредитованию проектов бизнеса в области энергонезависимости. Чего удалось добиться в прошлом году? Как это финансирование влияет на способность бизнеса сохранять устойчивость в условиях энергетического террора?

Мы видим существенный рост спроса на финансирование проектов энергонезависимости, и 2025 стал переломным в этом направлении. Если раньше часть бизнеса рассматривала импорт электроэнергии как временное решение, то теперь клиенты приходят с четким намерением инвестировать в собственное поколение и уменьшать зависимость от внешних факторов.

В течение года мы значительно активизировали финансирование таких проектов, прежде всего, в сегменте среднего и крупного бизнеса. Речь идет о солнечной и газовой генерации, когенерационных установках, а также системах хранения энергии. Последние становятся фактически стандартом для новых проектов, поскольку позволяют бизнесу более эффективно управлять потреблением и продажей электроэнергии, особенно в пиковые часы.

Это финансирование напрямую влияет на устойчивость бизнеса. Компании, инвестирующие в собственную энергетику, гораздо меньше зависят от отключений, могут стабильно работать, выполнять контракты и планировать производство. Это уже не только об экономии, но и о непрерывности бизнеса.

В то же время в сегменте малого бизнеса такие проекты пока не стали массовыми из-за их капиталоемкости, но мы ожидаем постепенного роста интереса и в этом направлении вместе с развитием более доступных финансовых решений.

Можно ли говорить о возобновлении интереса населения к депозитным программам? Какова была динамика депозитного портфеля в 2025 году? Какие продукты с точки зрения валюты и срочности пользуются наибольшей популярностью? Есть ли спрос на инвестиции в государственные ценные бумаги?

Интерес к депозитам не исчезал, даже в сложные периоды украинцы продолжали хранить средства в банках. По итогам 2025 г. сбережения физических лиц в гривне выросли на 18% по системе и на 23% в ПУМБ. В мультивалюте динамика тоже положительна: +15% по рынку и +19% у нас. То есть, мы видим не только стабильность, но и постепенный рост интереса.

Эта тенденция сохраняется и в 2026 году: за первые два месяца сбережения населения в гривне выросли еще на 3%, а в эквиваленте всех валют – на 2%. Важно, что эти темпы опережают инфляцию и девальвацию, что свидетельствует о доверии клиентов банковской системе.

Если говорить о структуре, то основной валютой остается гривна: в ПУМБ ее доля составляет около 70%. Клиенты выбирают более короткие депозиты: самый популярный вариант — на три месяца, он формирует более трети портфеля.