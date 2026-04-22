Сергій Черненко, голова правління ПУМБ: «Найбільш динамічно зростає сегмент МСБ і ФОП — саме тут ми бачимо найбільший потенціал для подальшого розвитку»

Про стратегію цифровізації банківських послуг, інвестиції банку у штучний інтелект, розвиток кредитування бізнесу в умовах війни, а також про поточні потреби та настрої корпоративних клієнтів і клієнтів-фізосіб в інтерв’ю «ТОП-100» розповів Сергій Черненко, голова правління ПУМБ

Цифровізація фінансових послуг, зокрема банківських, в Україні триває шаленими темпами. Сервіс ПУМБ уже зарекомендував себе як надійний цифровий банкінг, проте які новації вдалося реалізувати щодо розвитку застосунку ПУМБ для фізичних осіб?

Цифровізація для нас — це більше ніж тренд, це системна трансформація банку. Мобільний застосунок уже став основною точкою взаємодії з клієнтом: сьогодні 98% операцій доступні онлайн, а приблизно 65% нових клієнтів приходять саме через диджитал-канали.

За останні роки ми суттєво посилили функціональність застосунку: реалізували понад 150 нових фіч і оновлюємо його двічі на місяць. У 2025 році це дозволило перевести понад 5 млн сервісних операцій у цифровий формат, а це на 95% більше, ніж роком раніше.

Окремий фокус — на штучному інтелекті. Ми інтегруємо AI як у внутрішні процеси, так і у клієнтський досвід: від AI-асистентів для співробітників, що підвищили їхню ефективність на 15%, до рішень у контакт-центрі, де вже автоматизовано 40% дзвінків і 22% чатів без збільшення команди. Водночас ми зберігаємо високий рівень задоволеності клієнтів: NPS застосунку становить приблизно 80%.

Ми також активно розвиваємо персоналізацію: вже реалізували понад 20 млн індивідуальних пропозицій у застосунку на основі AI. Паралельно посилюємо безпеку, зокрема, у напрямах antifraud і KYC.

У результаті застосунок ПУМБ — це повноцінна цифрова платформа з широким набором сервісів. Водночас наша сильна сторона — поєднання диджиталу та фізичної присутності: клієнт може обрати, як йому зручно взаємодіяти з банком — повністю онлайн або з підтримкою у відділенні.

Які нові продукти та послуги стали доступними у цифровому форматі для ФОП та МСБ?

Ми працюємо з усіма сегментами бізнесу — від ФОП до великих корпорацій. Попит на фінансування зберігається, і наше завдання — максимально швидко та якісно його закривати. Сьогодні банківська система має достатню ліквідність, що дозволяє активно нарощувати кредитування.

Окремо хочу відзначити розвиток цифрового кредитування для ФОП. Ми активно масштабуємо продукт «всеБізнес», який дає змогу підприємцям отримати фінансування швидко і повністю онлайн. У 2025 році ми профінансували 7,6 тис. підприємців на суму 3,9 млрд грн, а з моменту запуску цього напряму — уже 12,3 тис. на 6,3 млрд грн. Ми також удвічі збільшили максимальну суму кредиту, до 3 млн грн, без застави і поруки.

Важливо, що майже 43% профінансованих ФОП — це нові для банку клієнти, тобто підприємці цілеспрямовано приходять у ПУМБ по фінансування. Портфель ФОП за рік зріс більш ніж утричі, а кількість клієнтів перевищила 10 тис.

Ми суттєво спростили процес отримання кредиту: вдосконалили скоринг, автоматизували частину перевірок і запустили pre-approved-рішення. Сьогодні приблизно 40% кредитів видаються за попередньо розрахованим лімітом: клієнт отримує готову пропозицію і може оформити фінансування буквально за кілька хвилин. Усе це працює повністю онлайн — у мобільному застосунку та вебкабінеті «ПУМБ Бізнес», що значно підвищує зручність і швидкість для підприємців.

Яку динаміку ПУМБ продемонстрував у 2025 році у кредитуванні бізнесу? Хто наразі активніше споживає кредити — великі корпорації чи МСБ та ФОП?

У 2025 році ми показали потужну динаміку у кредитуванні бізнесу. У гривні корпоративний портфель зріс із 37 млрд до понад 51 млрд грн — це +37%. Сегмент великого та середнього корпоративного бізнесу додав 33%, малий бізнес — 44%, а найвищу динаміку продемонстрували ФОПи — їхній портфель зріс на 122%.

За даними SME banking club, ПУМБ входить до топ-3 банків за обсягами кредитування МСБ із часткою 15,8% і показав найбільший приріст частки серед конкурентів у 2025 році — +1,2%. Натомість більшість великих банків зростали значно повільніше або навіть втрачали частку. Також за портфелем кредитування ФОП ми вже вийшли на друге місце в Україні.

Значну динаміку зростання в абсолютних цифрах показують великі та середні корпоративні клієнти. Водночас найбільш динамічно зростає сегмент МСБ і ФОП — саме тут ми бачимо найбільший потенціал для подальшого розвитку.

Які програми кредитування користуються найбільшою популярністю підприємців: кредитні лінії, інвестиційні кредити, програми за участі держави та міжнародних фінансових інститутів? Чому?

Сьогодні найбільшим попитом серед підприємців користуються програми державної підтримки, вони фактично формують ринок фінансування бізнесу. Передусім це «5-7-9», державні портфельні гарантії та доступний фінансовий лізинг. У сегменті середнього бізнесу, наприклад, портфель за програмою «5-7-9» зріс приблизно на 20%, а сам сегмент загалом додав 47% рік до року, до майже 20 млрд грн.

Паралельно бізнес активно використовує і класичні інструменти: кредитні лінії, інвестиційні кредити, овердрафти та лізинг. Найбільше зростання ми бачимо у виробництві, агросекторі, гуртовій торгівлі та транспорті — саме ці галузі сьогодні найбільш активно інвестують у розвиток.

У малому бізнесі добре працюють більш гнучкі рішення. Зокрема, ми розвиваємо формат генерального кредитного ліміту. Це мультипродуктовий підхід, коли клієнт отримує погоджений ліміт і може використовувати його у різних формах: кредит, лізинг, овердрафт чи факторинг, залежно від потреб.

Якщо говорити про енергокредити, вони зараз є частиною програми «5-7-9», і ми були одним із перших банків, які почали їх видавати буквально у перший день запуску. Попри те що обсяги цього напряму поки що менші у порівнянні з класичним фінансуванням, ПУМБ входить до числа лідерів за такими кредитами та загалом до топ-3 банків за портфелем програми «5-7-9».

З 2024 року ПУМБ додав до стратегії інтеграцію можливостей ШІ у свою роботу. У банку працює бот-платформа, запущено автоматичне оцінювання заставного майна за автокредитами на вживані авто. Про який ступінь інтеграції ШІ у процеси та сервіси банку можна говорити за підсумками 2025-го і які перспективи на 2026 рік?

Впровадження штучного інтелекту — це для ПУМБ стратегічний напрям, який ми системно розвиваємо. Ми не розглядаємо AI як окрему ініціативу, а як інструмент трансформації всього банку — від внутрішніх процесів до клієнтських сервісів і нових продуктів.

Станом на 2025 рік AI уже інтегрований у ключові функції банку: ІТ, аналітику, маркетинг, обслуговування клієнтів і ризик-менеджмент. Ми використовуємо його для скорингу, персоналізації пропозицій, рекомендацій Next Best Action, автоматизації оброблення документів і комунікацій, а також у боротьбі з шахрайством і посиленні безпеки. Це дозволяє нам одночасно підвищувати якість сервісу, зростати у продажах і знижувати операційні витрати.

AI вже дає відчутний бізнес-ефект: допомагає залучати нових клієнтів, активувати наявних, покращувати онбординг і клієнтський досвід. Водночас ми суттєво розвантажуємо команди завдяки автоматизації рутинних процесів і використанню AI-асистентів, що дає змогу співробітникам фокусуватися на більш цінних завданнях. Окремий фокус — комплаєнс: ми використовуємо AI як додатковий рівень перевірки для підвищення точності та відповідності регуляторним вимогам.

Важливо, що ми інвестуємо не лише у технології, а й у людей. Наша філософія — «AI у руках кожного»: ми розвиваємо внутрішню AI-культуру через навчання, хакатони, ком’юніті та практичні кейси, щоб співробітники могли застосовувати ці інструменти у щоденній роботі.

За 2024-2025 роки ми спрямували на розвиток AI понад $760 тис., і цей напрям залишається одним із пріоритетних.

У 2026-му плануємо подальше масштабування AI-рішень: ще глибшу персоналізацію клієнтського досвіду, розширення автоматизації процесів і розвиток нових продуктів на основі штучного інтелекту. Наша мета — не замінити людей, а підсилити їх і зробити банк ще швидшим, ефективнішим і зручнішим для клієнта.

Уся країна, зокрема бізнес, потерпає від ударів по енергетиці. ПУМБ є одним із лідерів у кредитуванні проєктів бізнесу у галузі енергонезалежності. Чого вдалося досягти минулого року? Як це фінансування впливає на здатність бізнесу зберігати стійкість в умовах енергетичного терору?

Ми бачимо суттєве зростання попиту на фінансування проєктів енергонезалежності, і 2025 рік став переломним у цьому напрямі. Якщо раніше частина бізнесу розглядала імпорт електроенергії як тимчасове рішення, то тепер клієнти приходять із чітким наміром інвестувати у власну генерацію та зменшувати залежність від зовнішніх чинників.

Упродовж року ми значно активізували фінансування таких проєктів, насамперед у сегменті середнього та великого бізнесу. Йдеться про сонячну та газову генерацію, когенераційні установки, а також системи зберігання енергії. Останні стають уже фактично стандартом для нових проєктів, оскільки дозволяють бізнесу більш ефективно управляти споживанням і продажем електроенергії, особливо у пікові години.

Це фінансування напряму впливає на стійкість бізнесу. Компанії, які інвестують у власну енергетику, значно менше залежать від відключень, можуть стабільно працювати, виконувати контракти і планувати виробництво. Це вже не лише про економію, а й про безперервність бізнесу.

Водночас у сегменті малого бізнесу такі проєкти поки що не стали масовими через їхню капіталомісткість, але ми очікуємо поступове зростання інтересу і в цьому напрямі разом із розвитком більш доступних фінансових рішень.

Чи можна говорити про відновлення інтересу населення до депозитних програм? Якою була динаміка депозитного портфеля у 2025 році? Які продукти з погляду валюти та строковості користуються найбільшою популярністю? Чи є попит на інвестиції у державні цінні папери?

Інтерес до депозитів не зникав, навіть у складні періоди українці продовжували зберігати кошти у банках. За підсумками 2025 року заощадження фізичних осіб у гривні зросли на 18% по системі і на 23% у ПУМБ. У мультивалюті динаміка також позитивна: +15% по ринку і +19% у нас. Тобто ми бачимо не лише стабільність, а й поступове зростання інтересу.

Ця тенденція зберігається і у 2026 році: за перші два місяці заощадження населення у гривні зросли ще на 3%, а в еквіваленті всіх валют — на 2%. Важливо, що ці темпи випереджають інфляцію і девальвацію, що свідчить про довіру клієнтів до банківської системи.

Якщо говорити про структуру, то основною валютою залишається гривня: у ПУМБ її частка становить приблизно 70%. Клієнти обирають більш короткі депозити: найпопулярніший варіант — на три місяці, він формує понад третину портфеля.