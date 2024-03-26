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Банки
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Собственный рабочий стол, родственники в приложении и игры ради сбережений: чем уникален ПУМБ Online

Собственный рабочий стол, родственники в приложении и игры ради сбережений: чем уникален ПУМБ Online

Украинские банковские приложения известны на всю Европу своим удобством, быстрым доступом к любым финансовым операциям и инновационным сервисам. Из-за требовательности современных клиентов и высокой конкуренции банки прилагают немалые усилия, чтобы предложить пользователям лучший опыт работы со средствами. ПУМБ не исключение.

За 2023 год учреждение существенно улучшило свои позиции на рынке банковских онлайн сервисов – приложением ПУМБ Online начали пользоваться более 500 тысяч новых клиентов, а количество активных пользователей достигло отметки в 1,5 млн.

В течение года в приложении открыли 150 тысяч кредитов, 63 тысячи карточек єВідновлення, 75 тысяч МаниБоксов и накопили более 120 млн кэшбека. Более половины клиентов считают приложение очень удобным. Рассказываем, что нравится пользователям ПУМБ Online и какие уникальные преимущества он предлагает.

Легкая регистрация и главная страница "под себя"

Одним из ключевых преимуществ приложения ПУМБ Online является возможность регистрации даже без наличия счета в банке. Регистрация происходит на iOS и Android в несколько кликов с помощью "Дії" или паспорта. К тому же, пользователи могут использовать как украинский номер телефона, так и иностранный. Это значительно упрощает процесс онбординга новых находящихся за рубежом клиентов-украинцев.

ПУМБ стал первым среди украинских банков, кто ввел кастомизацию своего приложения. Пользователи могут настроить "рабочий стол" приложения в соответствии со своими ежедневными финансовыми потребностями. Они могут самостоятельно выбирать иконки сервисов, расположенные на главной странице приложения. Это могут быть платежи, покупка/обмен валюты, шаблоны оплат, переводы - то есть сервисы, которыми клиент пользуется чаще всего.

Родственники в приложении и игра ради накоплений

Приложение ПУМБ Online предлагает выгодные условия для семей, обслуживаемых в банке. В приложении родственники могут установить родственные связи и осуществлять бескомиссионные и безлимитные переводы, что делает удобным ведение общего бюджета. А еще это дает возможность перевода валюты родственнику за границу в злотых, долларах, евро или фунтах, которые тоже можно купить онлайн в приложении.

Пользователям достаточно выбрать, с кем именно они хотят установить связь - родителями, женой/супругом или ребенком, а затем указать финансовый номер родственника и отправить подтверждающие выписки из "Дії" или фото бумажных документов.

Фото 2 — Собственный рабочий стол, родственники в приложении и игры ради сбережений: чем уникален ПУМБ Online

Интересной и полезной функцией приложения является сервис накопления МаниБокс, позволяющий украинцам организовывать совместное сборы или откладывать деньги на выбранные цели. Главное отличие услуги от подобных продуктов других банков – привлечение игровых механик к автопополнению. Чтобы помогать украинцам экономить и откладывать из отдельных категорий расходов определенные суммы, банк разработал сказочных помощников: Кафебару, Одеждаура, Иншезавра. Например, если выбрать Одеждауара и указать сумму 10 грн, по каждой карточной оплате в магазине одежды ассистент будет засчитывать в МаниБокс десятку.

Разнообразные челенджи, предложенные сервисом, не только мотивируют клиентов добиваться поставленных финансовых целей, но и делают процесс накопления интересным и увлекательным. Тем более что на остаток средств в МаниБокси насчитывается 5% годовых.

Заказ валюты в отделение и доставка карт.

Клиенты могут заказать в приложении ПУМБ Online доставку банковских карт. Карточки доставляют партнеры банка: Новая Почта обеспечивает доставку по всей территории Украины, а Укрпочта возит за границу (за исключением РФ и РБ). Сервис позволяет клиентам получить карты быстро и безопасно, даже если они находятся за пределами страны.

Еще один уникальный инструмент для пользователей приложения – сервис заказа наличной валюты в определенное отделение банка. С его помощью клиенты могут указать не только нужную сумму и отделение для получения, но и удобную для них дату и гарантированно купить необходимый объем валюты в конкретный день. Заказ наличной валюты от ПУМБ позволяет избежать лишних очередей и получить необходимые наличные вовремя и без лишних забот. Это особенно актуально для путешествующих или планирующих закупки наличными. Лимит заказа составляет от 500 до 9 тысяч долларов или евро.

Кешбеки, обмен валют и другие услуги

Помимо перечисленных сервисов, приложение ПУМБ Online предоставляет удобный и быстрый доступ к обмену или покупке валюты в таких валютных парах, как доллар, евро, злотый и фунт стерлингов. В приложении доступны другие полезные функции: например, оплата коммунальных услуг и пополнение счетов мобильных операторов без каких-либо дополнительных комиссий. Это позволяет пользователям эффективно управлять финансами и оплачивать счета без лишних затрат.

Через приложение возможно онлайн-кредитование, позволяющее клиентам получать финансовую поддержку в нужный момент. Кроме того, у ПУМБ Online есть разнообразные программы лояльности и реферальные программы, такие как программа "Приведи друга". Дополнительные преимущества и бонусы за активное использование банковских услуг предоставляют кэшбек-программы от банка и партнеров как на собственные, так и кредитные средства.