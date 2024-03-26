Власний “робочий стіл”, родичі у застосунку та ігри заради заощаджень: чим унікальний ПУМБ Online

Українські банківські застосунки відомі на всю Європу своєю зручністю, швидким доступом до будь-яких фінансових операцій та інноваційними сервісами. Через вимогливість сучасних клієнтів та високу конкуренцію банки докладають неабияких зусиль, щоб запропонувати користувачам найкращий досвід роботи з коштами. ПУМБ не є виключенням.

За 2023 рік установа суттєво покращила свої позиції на ринку банківських онлайн сервісів - застосунком ПУМБ Online почали користуватися понад 500 тисяч нових клієнтів, а кількість активних користувачів сягнула позначки у 1,5 млн.

Протягом року у застосунку відкрили 150 тисяч кредитів, 63 тисячі карток єВідновлення, 75 тисяч МаніБоксів та накопичили понад 120 млн кешбеку. Більше половини клієнтів вважають застосунок дуже зручним. Розповідаємо, що саме подобається користувачам ПУМБ Online та які унікальні переваги він пропонує.

Легка реєстрація та головна сторінка “під себе”

Однією з ключових переваг застосунку ПУМБ Online є можливість реєстрації навіть без наявності рахунку у банку. Реєстрація відбувається на iOS і Android у кілька кліків за допомогою "Дії" або паспорта. До того ж користувачі можуть використовувати як український номер телефону, так і іноземний. Це значно спрощує процес онбордингу нових клієнтів-українців, які тимчасово перебувають за кордоном.

ПУМБ став першим серед українських банків, який запровадив кастомізацію свого застосунку. Користувачі мають можливість налаштувати "робочий стіл" застосунка згідно зі своїми щоденними фінансовими потребами. Вони можуть самостійно обирати іконки сервісів, що будуть розташовані на головній сторінці додатка. Це можуть бути платежі, купівля/обмін валюти, шаблони оплат, перекази - тобто ті сервіси, якими клієнт користується найчастіше.

Родичі у застосунку та гра заради накопичень

Застосунок ПУМБ Online пропонує вигідні умови для родин, які обслуговуються у банку. У застосунку родичі можуть встановити родинні зв'язки та здійснювати безкомісійні та безлімітні перекази, що робить дуже зручним ведення спільного бюджету. А ще це надає можливість переказу валюти родичу за кордон в злотих, доларах, євро чи фунтах, які теж можна купити онлайн в застосунку.

Користувачам достатньо обрати, з ким саме вони хочуть встановити зв'язок - батьками, дружиною/чоловіком або дитиною, а потім зазначити фінансовий номер родича та надіслати підтверджуючі витяги з "Дії" або фото паперових документів.

Цікавою та корисною функцією застосунку є сервіс накопичення МаніБокс, що дозволяє українцям організовувати спільні збори або відкладати гроші на обрані цілі. Головна відмінність послуги від подібних продуктів інших банків - залучення ігрових механік до автопоповнення. Щоб допомагати українцям заощаджувати та відкладати з окремих категорій витрат певні суми, банк розробив казкових помічників: Кафебару, Одягуара, Іншезавра тощо. Наприклад, якщо обрати Одягуара та вказати суму 10 грн, з кожної карткової оплати у магазині одягу асистент буде зараховувати у МaніБокс десятку.

Різноманітні челенджі, запропоновані сервісом, не лише мотивують клієнтів досягати поставлених фінансових цілей, але й роблять процес накопичення цікавим та захоплюючим. Тим паче, що на залишок коштів у МаніБоксі нараховується 5% річних.

Замовлення валюти у відділення та доставка карток

Клієнти можуть замовити у застосунку ПУМБ Online доставку банківських карток. Картки доставляють партнери банку: Нова Пошта забезпечує доставку по всій території України, а Укрпошта возить за кордон (за винятком рф та рб). Сервіс дозволяє клієнтам отримати картки швидко та безпечно, навіть якщо вони перебувають за межами країни.

Ще один унікальний інструмент для користувачів застосунку - сервіс замовлення готівкової валюти у певне відділення банку . За його допомогою клієнти можуть вказати не лише потрібну суму та відділення для отримання, а й зручну для них дату, і гарантовано купити необхідний об'єм валюти у конкретний день. Замовлення готівкової валюти від ПУМБ дозволяє уникнути зайвих черг та отримати необхідну готівку вчасно та без зайвих турбот. Це особливо актуально для подорожуючих або тих, хто планує закупівлі готівкою. Ліміт замовлення становить від 500 до 9 тисяч доларів або євро.

Кешбеки, обмін валют та інші послуги

Крім перелічених сервісів застосунок ПУМБ Online надає зручний та швидкий доступ до обміну або купівлі валюти в таких валютних парах, як долар, євро, злотий і фунт стерлінгів. У застосунку доступні і інші корисні функції: наприклад, оплата комунальних послуг та поповнення рахунків мобільних операторів без будь-яких додаткових комісій. Це дозволяє користувачам ефективно керувати фінансами та оплачувати рахунки без зайвих витрат.

Через застосунок можливе онлайн-кредитування, що дозволяє клієнтам отримувати фінансову підтримку в потрібний момент. Крім того, у ПУМБ Online є різноманітні програми лояльності та реферальні програми, такі як програма "Приведи друга". Додаткові переваги та бонуси за активне використання банківських послуг надають кешбек-програми від банку та партнерів як на власні, так і на кредитні кошти.