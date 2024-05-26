США предупредили об усилении санкций против западных банков, которые работают в РФ

Европейские банки, продолжающие работать в РФ и помогающие военным усилиям Кремля, очень рискуют, ведь США рассматривают возможность ужесточить санкции против финучреждений.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

"Мы рассматриваем потенциально более жесткое ужесточение наших санкций против банков, ведущих бизнес в России", - заявила Еллен.

Она отказалась предоставить детали и не назвала банки, против которых могут быть введены новые ограничения.

По словам Еллен, деятельность европейских финучреждений в России создает очень большой риск.

Отвечая на вопрос, хочет ли она, чтобы австрийский Raiffeisen Bank International и итальянский банк UniCredit вышли из России, Еллен заявила: "Я считаю, что их регуляторы посоветовали им быть очень осторожными по поводу того, что они там делают".

Кроме того, президент США Джо Байден дал Министерству финансов полномочия отключать банки от финансовой системы США, если будет обнаружено, что они помогают обходить санкции против России и других организаций из-за войны Москвы в Украине.

Еллен заявила, что российская экономика все больше становится "экономикой войны", что усложняет различие между гражданскими и военными операциями или операциями двойного назначения.

Чиновник Европейского центрального банка Фабио Панетта дал четкие инструкции для итальянских банков, заявив, что финучреждения должны выйти из РФ, поскольку пребывание в стране создает "проблему с репутацией".

Reuters напоминает, что Raiffeisen является крупнейшим западным банком, ведущим бизнес в России, за ним следует UniCredit. Другой крупный итальянский банк Intesa Sanpaolo пытается избавиться от своего российского бизнеса.

За прошлый год оставшиеся работать в России западные банки уплатили стране свыше €800 млн налогов. Это в четыре раза больше, чем в довоенный 2021 год. 7 европейских банков с активами в РФ, а именно Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, заявили об общей прибыли в 2023 году, которая составляет более €3 млрд.

США угрожают отключить Raiffeisen Bank от американской финансовой системы

Австрийский Raiffeisen Bank International, крупнейший западный банк, продолжающий работать в РФ, получил письмо от Министерства финансов США с предупреждением, что финучреждению могут ограничить доступ к американской финансовой системе через бизнес в стране-агрессоре.

Письмо поступило в банк 6 мая, а уже через два дня Raiffeisen Bank сообщил о решении выйти из сомнительного соглашения о выкупе доли российского олигарха Олега Дерипаски в строительной компании Strabag.

Напомним, глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что в третьем квартале 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

Как сообщил пресс-секретарь Raiffeisen Bank International Кристоф Данц, в настоящее время правление считает продажу российского "Райффайзен Банка" оптимальным вариантом деконсолидации.

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