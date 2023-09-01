Укрэксимбанк еще раз выставил голландский аукцион права требования по кредитам ООО "Черкасская продовольственная компания"

Нежилые объекты расположены в районе города с высокой плотностью обитания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток.

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На голландский аукцион повторно (на условиях второго голландского аукциона) выставляются обеспеченные ипотекой значительного массива производственной недвижимости в Черкассах долговые обязательства перед Укрэксимбанком одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности – ООО «Черкасская Продовольственная Компания».

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона 361,3 млн грн;

Минимальная цена – 21,9 млн грн.

Помещение Черкасской продовольственной компании, выставленное на аукцион

Права требования по кредитному договору обеспечены :

зданиями и сооружениями имущественного комплекса , общей площадью более 58 тыс. кв. м., расположенными в г. Черкассы по улице Смелянской – одной из главных транспортных артерий города. Расположены на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями, железнодорожным вокзалом;

, общей площадью более 58 тыс. кв. м., расположенными в г. Черкассы по улице Смелянской – одной из главных транспортных артерий города. Расположены на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями, железнодорожным вокзалом; помещением магазина , общей площадью более 180 кв. м., расположенного по улице Гоголя г. Черкассы, часть которого используется под супермаркет;

, общей площадью более 180 кв. м., расположенного по улице Гоголя г. Черкассы, часть которого используется под супермаркет; производственным оборудованием, оборудованием, транспортными средствами, которые находятся согласно договору залога по адресу: ул. Смелянская, 122/1, г. Черкассы.

Инвестиционная привлекательность:

Нежилые объекты расположены в районе города с высокой плотностью обитания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток. Территория ООО «Черкасская Продовольственная Компания» фасадной частью выходит на основную автомагистраль города – улицу Смелянскую, что позволяет при необходимости обеспечить транспортное сообщение предприятия, в.т.ч. с использованием крупногабаритного транспорта. Имеющаяся возможность с наименьшими затратами осуществлять охрану помещений – территория предприятия ограждена, все проезды контролируются.

Технические возможности инженерных коммуникаций и систем, а именно электроснабжения, канализации, отопления, водопровода, вентиляции и т.п. позволяют обеспечить организацию энергозатратного производства.

Прозрачная процедура обретения победителем аукциона права собственности на объекты недвижимого имущества.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 15 сентября 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ», перейдя по ссылке: https://setam.net.ua/auction/532238

Желающие более подробно ознакомиться с характеристиками выставленного на аукцион актива Банка, могут обратиться непосредственно в АО «Укрэксимбанк», где организована соответствующая «комната данных», предварительно позвонив по телефонам: 044-247-89-43, 050-700-37-16

или отправить свои вопросы/предложения по e-mail: [email protected]