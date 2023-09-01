Укрексімбанк ще раз виставив голландський аукціон права вимоги за кредитами ТОВ "Черкаська продовольча компанія"

Нежитлові об’єкти розташовані у районі міста з високою щільністю проживання населення, що гарантуватиме новому власникові максимальний клієнтопотік.

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На голландський аукціон повторно (на умовах другого голландського аукціону) виставляються забезпечені іпотекою значного масиву виробничої нерухомості у м. Черкаси боргові зобов’язання перед Укрексімбанком одного з колишніх лідерів м’ясопереробної промисловості – ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія».

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 361,3 млн грн;

Мінімальна ціна – 21, 9 млн грн.

Приміщення Черкаської продовольчої компанії, що виставлене на аукціон

Права вимоги за кредитним договором забезпечені:

будівлями та спорудами майнового комплексу , загальною площею понад 58 тис. кв. м., розташованими у м. Черкаси по вулиці Смілянській – одній з головних транспортній артерій міста. Розташовані на відстані близько 4 км від центру, поблизу району з найбільш розвиненою соціальною інфраструктурою, закладами громадського харчування та розважальними закладами, залізничним вокзалом;

, загальною площею понад 58 тис. кв. м., розташованими у м. Черкаси по вулиці Смілянській – одній з головних транспортній артерій міста. Розташовані на відстані близько 4 км від центру, поблизу району з найбільш розвиненою соціальною інфраструктурою, закладами громадського харчування та розважальними закладами, залізничним вокзалом; приміщенням магазину , загальною площею понад 180 кв. м., розташованого на вулиці Гоголя м. Черкаси, частина якого використовується під супермаркет;

, загальною площею понад 180 кв. м., розташованого на вулиці Гоголя м. Черкаси, частина якого використовується під супермаркет; виробничим обладнанням, устаткуванням, транспортними засобами, які знаходяться, відповідно до договору застави, за адресою: вул. Смілянська, 122/1, м. Черкаси.

Інвестиційна привабливість:

Нежитлові об’єкти розташовані у районі міста з високою щільністю проживання населення, що гарантуватиме новому власникові максимальний клієнтопотік. Територія ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія» фасадною частиною виходить на основну автомагістраль міста – вулицю Смілянську, що дає можливість, за потреби, забезпечити транспортне сполучення підприємства, в.т.ч. з використанням великогабаритного транспорту. Наявна можливість з найменшими затратами здійснювати охорону приміщень - територія підприємства огороджена, всі проїзди контролюються.

Технічні можливості інженерних комунікацій та систем, а саме, електропостачання, каналізації, опалення, водопроводу, вентиляції тощо, дозволяють забезпечити організацію енергозатратного виробництва.

Прозора процедура набуття переможцем аукціону права власності на об’єкти нерухомого майна.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 15 вересня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ», перейшовши за посиланням: https://setam.net.ua/auction/532238

Бажаючі більш детально ознайомитися з характеристиками виставленого на аукціон активу Банку, можуть звернутись безпосередньо до АТ «Укрексімбанк», де організовано відповідну «кімнату даних», попередньо зателефонувавши за номерами: 044-247-89-43, 050-700-37-16

або ж надіслати свої питання/пропозиції за e-mail: [email protected]