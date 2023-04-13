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Укрэксимбанк на аукционе по голландской модели реализует долговые обязательства, обеспеченные ипотекой незавершенного общественного центра

Укрэксимбанк на аукционе по голландской модели реализует долговые обязательства, обеспеченные ипотекой незавершенного общественного центра

Государственный Укрэксимбанк предлагает принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредитным обязательствам юридического лица – владельца одного из самых амбициозных девелоперских проектов столицы.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона – 5580 млн грн;  

Минимальная цена – 827,3 млн грн.

Инвестиционная привлекательность:  

Предложение Банка – для амбициозного инвестора, готового поставить точку в эпопее одного из самых известных долгостроев города. Этот многофункциональный комплекс должен стать самым высоким в Украине и Восточной Европе. Возобновление его строительства – очень серьезный вызов, но вполне реалистичный проект, реализация которого в значительной степени повлияет на развитие бизнес-инфраструктуры.   Киев.  

Фото 2 — Укрэксимбанк на аукционе по голландской модели реализует долговые обязательства, обеспеченные ипотекой незавершенного общественного центра
В состав комплекса должны быть две башни на 47 и 34 этажа, офисные и торговые помещения. Фото: Укрэксимбанк

Ключевым обеспечением по кредиту является чрезвычайно привлекательный актив, а именно объект незавершенного строительства общественного центра площадью проектной застройки более 219 тыс. кв. м. В состав комплекса должны войти две башни на 47 и 34 этажа, офисные и торговые помещения, 8-уровневый подземный паркинг на 900 машино-мест, строительство которых осуществлялось на земельном участке общей площадью 0,74 гектара по улице Шолуденко в г. Киеве., что также передано в ипотеку Банка.  

Также в залог банка переданы имущественные права на проектно-тендерную и проектно-сметную документацию на строительство общественного центра, а также доля в уставном капитале юридического лица – должника в размере 100%.

Дополнительным ликвидным обеспечением является массив из 60 земельных участков общей площадью более 80 га, расположенных в пределах Зазимского сельского совета Броварского района Киевщины.  

Ранее в СМИ приводилась информация о планах по передаче комплекса в управление оператору международного гостиничного рынка, завершению строительства для приема гостей футбольного чемпионата Евро-2012 и даже возможному переезду в здание аппарата КГГА и других государственных учреждений.  

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 11 мая 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .