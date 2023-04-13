Укрэксимбанк на аукционе по голландской модели реализует долговые обязательства, обеспеченные ипотекой незавершенного общественного центра

Государственный Укрэксимбанк предлагает принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредитным обязательствам юридического лица – владельца одного из самых амбициозных девелоперских проектов столицы.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона – 5580 млн грн;

Минимальная цена – 827,3 млн грн.

Инвестиционная привлекательность:

Предложение Банка – для амбициозного инвестора, готового поставить точку в эпопее одного из самых известных долгостроев города. Этот многофункциональный комплекс должен стать самым высоким в Украине и Восточной Европе. Возобновление его строительства – очень серьезный вызов, но вполне реалистичный проект, реализация которого в значительной степени повлияет на развитие бизнес-инфраструктуры. Киев.

В состав комплекса должны быть две башни на 47 и 34 этажа, офисные и торговые помещения. Фото: Укрэксимбанк

Ключевым обеспечением по кредиту является чрезвычайно привлекательный актив, а именно объект незавершенного строительства общественного центра площадью проектной застройки более 219 тыс. кв. м. В состав комплекса должны войти две башни на 47 и 34 этажа, офисные и торговые помещения, 8-уровневый подземный паркинг на 900 машино-мест, строительство которых осуществлялось на земельном участке общей площадью 0,74 гектара по улице Шолуденко в г. Киеве., что также передано в ипотеку Банка.

Также в залог банка переданы имущественные права на проектно-тендерную и проектно-сметную документацию на строительство общественного центра, а также доля в уставном капитале юридического лица – должника в размере 100%.

Дополнительным ликвидным обеспечением является массив из 60 земельных участков общей площадью более 80 га, расположенных в пределах Зазимского сельского совета Броварского района Киевщины.

Ранее в СМИ приводилась информация о планах по передаче комплекса в управление оператору международного гостиничного рынка, завершению строительства для приема гостей футбольного чемпионата Евро-2012 и даже возможному переезду в здание аппарата КГГА и других государственных учреждений.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 11 мая 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .