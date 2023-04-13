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Тип
Новини компаній
Категорія
Банки
Дата публікації

Укрексімбанк на аукціоні за голландською моделлю реалізує боргові зобов’язання, забезпечені іпотекою незавершеного громадського центру

Укрексімбанк на аукціоні за голландською моделлю реалізує боргові зобов’язання, забезпечені іпотекою незавершеного громадського центру
фото: Укрексімбанк

Державний Укрексімбанк пропонує взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями юридичної особи – власника одного з найамбіційніших девелоперських проєктів столиці.

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 5 580 млн грн; 

Мінімальна ціна – 827,3 млн грн.

Інвестиційна привабливість: 

Пропозиція Банку – для амбітного інвестора, готового поставити крапку в епопеї одного з найвідоміших довгобудів міста. Цей багатофункціональний комплекс мав стати найвищим в Україні та Східній Європі. Відновлення його будівництва – надзвичайно серйозний виклик, але цілком реалістичний проєкт, реалізація якого значною мірою вплине на розвиток бізнес-інфраструктури  Києва. 

Фото 2 — Укрексімбанк на аукціоні за голландською моделлю реалізує боргові зобов’язання, забезпечені іпотекою незавершеного громадського центру
До складу комплексу мають увійти дві вежі на 47 і 34 поверхи, офісні та торгові приміщення. Фото: Укрексімбанк

Ключовим забезпечення за кредитом є надзвичайно привабливий актив, а саме об'єкт незавершеного будівництва громадського центру площею проєктною забудови більше 219 тис. кв. м. До складу комплексу мають увійти дві вежі на 47 і 34 поверхи, офісні та торгові приміщення, 8-рівневий підземний паркінг на 900 машино-місць, будівництво яких здійснювалось на земельній ділянці загальною площею 0,74 гектари по вулиці Шолуденка у м. Києві, що також передана в іпотеку Банку. 

Також в заставу банку передані майнові права на проєктно-тендерну та проєктно-кошторисну документацію на будівництво громадського центру, а також частка в статутному капіталі юридичної особи – боржника в розмірі 100%.

Додатковим ліквідним забезпеченням є масив із 60 земельних ділянок загальною площею понад 80 га, які розташовані в межах Зазимської сільської ради Броварського району Київщини. 

Раніше в ЗМІ наводилася інформація щодо планів з передачі комплексу в управління оператору міжнародного готельного ринку, завершення будівництва для прийому гостей футбольного чемпіонату Євро-2012 і навіть можливого переїзду до будівлі апарату КМДА та інших державних установ. 

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 11 травня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».