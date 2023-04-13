Укрексімбанк на аукціоні за голландською моделлю реалізує боргові зобов’язання, забезпечені іпотекою незавершеного громадського центру

Державний Укрексімбанк пропонує взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями юридичної особи – власника одного з найамбіційніших девелоперських проєктів столиці.

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 5 580 млн грн;

Мінімальна ціна – 827,3 млн грн.

Інвестиційна привабливість:

Пропозиція Банку – для амбітного інвестора, готового поставити крапку в епопеї одного з найвідоміших довгобудів міста. Цей багатофункціональний комплекс мав стати найвищим в Україні та Східній Європі. Відновлення його будівництва – надзвичайно серйозний виклик, але цілком реалістичний проєкт, реалізація якого значною мірою вплине на розвиток бізнес-інфраструктури Києва.

До складу комплексу мають увійти дві вежі на 47 і 34 поверхи, офісні та торгові приміщення. Фото: Укрексімбанк

Ключовим забезпечення за кредитом є надзвичайно привабливий актив, а саме об'єкт незавершеного будівництва громадського центру площею проєктною забудови більше 219 тис. кв. м. До складу комплексу мають увійти дві вежі на 47 і 34 поверхи, офісні та торгові приміщення, 8-рівневий підземний паркінг на 900 машино-місць, будівництво яких здійснювалось на земельній ділянці загальною площею 0,74 гектари по вулиці Шолуденка у м. Києві, що також передана в іпотеку Банку.

Також в заставу банку передані майнові права на проєктно-тендерну та проєктно-кошторисну документацію на будівництво громадського центру, а також частка в статутному капіталі юридичної особи – боржника в розмірі 100%.

Додатковим ліквідним забезпеченням є масив із 60 земельних ділянок загальною площею понад 80 га, які розташовані в межах Зазимської сільської ради Броварського району Київщини.

Раніше в ЗМІ наводилася інформація щодо планів з передачі комплексу в управління оператору міжнародного готельного ринку, завершення будівництва для прийому гостей футбольного чемпіонату Євро-2012 і навіть можливого переїзду до будівлі апарату КМДА та інших державних установ.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 11 травня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».