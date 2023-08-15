Укрэксимбанк проведет повторный голландский аукцион по продаже прав требования по кредиту ООО «Черкасская продовольственная компания»

На голландский аукцион повторно выставляются долговые обязательства перед Укрэксимбанком одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности – ООО «Черкасская Продовольственная Компания», обеспеченные ипотекой большого массива производственной недвижимости в г. Черкассы.

Проведение аукциона запланировано на сентябрь 2023 года.

Минимальная цена – 21,9 млн. грн.

Обязательства должника по кредитному договору обеспечены:

зданиями и сооружениями имущественного комплекса общей площадью более 58 тыс. кв. м. в Черкассах по улице Смелянской – одной из главных транспортных артерий города. Расположены на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями, железнодорожным вокзалом;

помещением магазина общей площадью более 180 кв. м, расположенном на улице Гоголя, часть которого используется под супермаркет.

Инвестиционная привлекательность:

Нежилые объекты расположены в районе города с высокой плотностью обитания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток.

Территория ООО «Черкасская Продовольственная Компания» фасадной частью выходит на основную автомагистраль города – улицу Смелянскую, что позволяет при необходимости обеспечить транспортное сообщение предприятия, в т.ч. с использованием крупногабаритного транспорта

Имеющаяся возможность с наименьшими затратами осуществлять охрану помещений – территория предприятия ограждена, все проезды контролируются.

Инженерные коммуникации и системы, а именно электричество, канализация, отопление, водопровод, вентиляция, способны обеспечить организацию энергозатратного производства;

Возможность обретения победителем аукциона права собственности на объекты недвижимого имущества путем прозрачной процедуры.

Более подробно ознакомиться с предложением Банка и порядком проведения аукциона можно в «Комнате данных» Укрэксимбанка, позвонив по телефонам 044-247-89-43, 050-700-37-16 или отправив запрос на электронную почту [email protected] .