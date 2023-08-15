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Укрэксимбанк проведет повторный голландский аукцион по продаже прав требования по кредиту ООО «Черкасская продовольственная компания»

Укрэксимбанк проведет повторный голландский аукцион по продаже прав требования по кредиту ООО «Черкасская продовольственная компания»

На голландский аукцион повторно выставляются долговые обязательства перед Укрэксимбанком одного из бывших лидеров мясоперерабатывающей промышленности – ООО «Черкасская Продовольственная Компания», обеспеченные ипотекой большого массива производственной недвижимости в г. Черкассы.

Проведение аукциона запланировано на сентябрь 2023 года.

Минимальная цена –   21,9 млн. грн.

Обязательства должника по кредитному договору обеспечены:

  • зданиями и сооружениями имущественного комплекса общей площадью более 58 тыс. кв. м. в Черкассах по улице Смелянской – одной из главных транспортных артерий города. Расположены на расстоянии около 4 км от центра, вблизи района с наиболее развитой социальной инфраструктурой, общепитом и развлекательными заведениями, железнодорожным вокзалом;
  • помещением магазина общей площадью более 180 кв. м, расположенном на улице Гоголя, часть которого используется под супермаркет.

Инвестиционная привлекательность:  

Нежилые объекты расположены в районе города с высокой плотностью обитания населения, что гарантирует новому владельцу максимальный клиентопоток.

Территория ООО «Черкасская Продовольственная Компания» фасадной частью выходит на основную автомагистраль города – улицу Смелянскую, что позволяет при необходимости обеспечить транспортное сообщение предприятия, в т.ч. с использованием крупногабаритного транспорта

Фото 2 — Укрэксимбанк проведет повторный голландский аукцион по продаже прав требования по кредиту ООО «Черкасская продовольственная компания»

Имеющаяся возможность с наименьшими затратами осуществлять охрану помещений – территория предприятия ограждена, все проезды контролируются.

Инженерные коммуникации и системы, а именно электричество, канализация, отопление, водопровод, вентиляция, способны обеспечить организацию энергозатратного производства;

Возможность обретения победителем аукциона права собственности на объекты недвижимого имущества путем прозрачной процедуры.

Более подробно ознакомиться с предложением Банка и порядком проведения аукциона можно в «Комнате данных» Укрэксимбанка, позвонив по телефонам 044-247-89-43, 050-700-37-16 или отправив запрос на электронную почту   [email protected] .