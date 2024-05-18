В Николаеве monobank запустил "гибкие проездные": как они работают

Мonobank объявил о расширении функционала оплаты проезда в городском транспорте Николаева. На этой неделе пользователям доступны гибкие проездные, позволяющие выбирать срок действия и требуемый им вид транспорта.

Об этом сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, несколько месяцев назад Николаеву была запущена оплата проезда с любой карты мира, не разделяя людей на клиентов и не клиентов, и этот проект оказался настолько успешным, что дал старт еще одному.

"Этот проект оказался успешным и теперь мы делаем еще один шаг навстречу удобству пассажиров – вводим гибкие проездные", - говорит он.

Гибкие проездные можно приобрести в мобильном приложении mono и добавить в Apple Wallet или Google Pay. Это экономит время и избавляет от необходимости носить с собой пластиковую карточку.

"Хотим дальше развивать это направление в других городах страны. Поэтому мэры или другие городские менеджеры — пишите, у нас нет долгих договоренностей или "взносов", потому что мы стремимся делать качественно для людей", - добавил Гороховский.

Добавим, в начале мая monobank решил запустить инновационную функцию "Дружеское собрание", упрощающее процесс организации коллективного сбора средств. Теперь кто-либо может создать собственную "Дружественную банку" с индивидуальным прогрессом сбора и присоединиться к общей цели.

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