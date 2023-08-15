Укрексімбанк проведе повторний голландський аукціон з продажу прав вимоги за кредитами ТОВ «Черкаська продовольча компанія»

На голландський аукціон повторно виставляються боргові зобов’язання перед Укрексімбанком одного з колишніх лідерів м’ясопереробної промисловості – ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія», забезпечені іпотекою значного масиву виробничої нерухомості у м. Черкаси.

Проведення аукціону заплановане на вересень 2023 року.

Мінімальна ціна – 21,9 млн грн.

Зобов’язання боржника за кредитним договором забезпечені:

будівлями та спорудами майнового комплексу загальною площею понад 58 тис. кв. м. в Черкасах по вулиці Смілянській – одній з головних транспортних артерій міста. Розташовані на відстані близько 4 км від центру, поблизу району з найбільш розвиненою соціальною інфраструктурою, закладами громадського харчування та розважальними закладами, залізничним вокзалом;

приміщенням магазину загальною площею понад 180 кв. м., розташованим на вулиці Гоголя, частина якого використовується під супермаркет.

Інвестиційна привабливість:

Нежитлові об’єкти розташовані у районі міста з високою щільністю проживання населення, що гарантуватиме новому власникові максимальний клієнтопотік.

Територія ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія» фасадною частиною виходить на основну автомагістраль міста – вулицю Смілянську, що дає можливість, за потреби, забезпечити транспортне сполучення підприємства, в т.ч. з використанням великогабаритного транспорту.

Наявна можливість з найменшими затратами здійснювати охорону приміщень – територія підприємства огороджена, всі проїзди контролюються.

Інженерні комунікації та системи, а саме електрика, каналізація, опалення, водопровід, вентиляція тощо, здатні забезпечити організацію енергозатратного виробництва;

Можливість набуття переможцем аукціону права власності на об’єкти нерухомого майна шляхом прозорої процедури.

Детальніше ознайомитися з пропозицією Банку та порядком проведення аукціону можна в «Кімнаті даних» Укрексімбанку, зателефонувавши за номерами 044-247-89-43, 050-700-37-16 або надіславши запит на електронну пошту [email protected].