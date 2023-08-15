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Тип
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Категорія
Банки
Дата публікації

Укрексімбанк проведе повторний голландський аукціон з продажу прав вимоги за кредитами ТОВ «Черкаська продовольча компанія»

До лоту входить також приміщення магазину площею понад 180 кв.м
До лоту входить також приміщення магазину площею понад 180 кв.м

На голландський аукціон повторно виставляються боргові зобов’язання перед Укрексімбанком одного з колишніх лідерів м’ясопереробної промисловості – ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія», забезпечені іпотекою значного масиву виробничої нерухомості у м. Черкаси.

Проведення аукціону заплановане на вересень 2023 року.

Мінімальна ціна – 21,9 млн грн.

Зобов’язання боржника за кредитним договором забезпечені:

  • будівлями та спорудами майнового комплексу загальною площею понад 58 тис. кв. м. в Черкасах по вулиці Смілянській – одній з головних транспортних артерій міста. Розташовані на відстані близько 4 км від центру, поблизу району з найбільш розвиненою соціальною інфраструктурою, закладами громадського харчування та розважальними закладами, залізничним вокзалом;
  • приміщенням магазину загальною площею понад 180 кв. м., розташованим на вулиці Гоголя, частина якого використовується під супермаркет.

Інвестиційна привабливість: 

Нежитлові об’єкти розташовані у районі міста з високою щільністю проживання населення, що гарантуватиме новому власникові максимальний клієнтопотік.

Територія ТОВ «Черкаська Продовольча Компанія» фасадною частиною виходить на основну автомагістраль міста – вулицю Смілянську, що дає можливість, за потреби, забезпечити  транспортне сполучення підприємства, в т.ч. з використанням великогабаритного транспорту.

Фото 2 — Укрексімбанк проведе повторний голландський аукціон з продажу прав вимоги за кредитами ТОВ «Черкаська продовольча компанія»

Наявна можливість з найменшими затратами здійснювати охорону приміщень – територія підприємства огороджена, всі проїзди контролюються.

Інженерні комунікації та системи, а саме електрика, каналізація, опалення, водопровід, вентиляція тощо, здатні забезпечити організацію енергозатратного виробництва;

Можливість набуття переможцем аукціону права власності на об’єкти нерухомого майна шляхом прозорої процедури.

Детальніше ознайомитися з пропозицією Банку та порядком проведення аукціону можна в «Кімнаті даних» Укрексімбанку, зателефонувавши за номерами 044-247-89-43, 050-700-37-16 або надіславши запит на електронну пошту [email protected].