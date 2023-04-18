Укрэксимбанк выставил на аукцион по английской модели права требования к юрлицу, полностью покрытые ликвидной недвижимостью в Киеве и области

Государственный Укрэксимбанк приглашает инвесторов к аукциону по продаже прав требования по генеральному кредитному соглашению и кредитному договору, заключенному с юридическим лицом, и договорам обеспечения по ним.

Направления деятельности компании, задолженность которой выставлена на продажу:

Производственные мощности расположены в промышленной зоне Токмака Запорожской области на участке площадью 4,10 га. Основным видом деятельности есть производство электроэнергии. Начало работы было запланировано на март 2022 года. Мощность – 8,6 МВт электроэнергии и 24 МВт теплоснабжения.

Предпосылкой строительства ТЭС на местных видах топлива было увеличение части использования собственных, экологически чистых видов топлива и уменьшение доли природного газа, мазута и угля. По проекту предполагалось введение инновационных систем кондиционирования и повторного использования обратных вод ТЭЦ на биотопливе. ТЭС должна была способствовать энергетической независимости города Токмак и получению более дешевого теплоснабжения (на 15-20% ниже стоимости тепла, полученного от сжигания газа).

Важным фактором в структуре обеспечения кредита является наличие ликвидной недвижимости в г. Киеве и области, принадлежащей имущественному поручителю:

Домовладение (жилой дом с постройками) общей площадью 582 кв. м. и жилой 235 кв. м., расположен на земельном участке площадью 0,1499 га, целевое назначение: для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений. Адрес: Киевская область, Киево-Святошинский район, с. Готовит.

Жилая квартира общей площадью 129 кв. м. и жилой 81 кв. г., расположенный по адресу: г. Киев, улица Антоновича, дом 131.

Жилая квартира общей площадью 256 кв. м. и жилой 126 кв. г., состоящий из пяти комнат и расположенный по адресу: г. Киев, улица Коновальца Евгения (бывшее название улица Щорса), дом 32А.

Кроме того, в залог по кредиту переданы доли в уставном капитале должника в общем размере 70%, а также заключены договоры поручительства с физическими лицами.

Стартовая цена аукциона – 45,9 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 26 мая 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .