Укрексімбанк виставив на аукціон за англійською моделлю права вимоги до юрособи, повністю покриті ліквідною нерухомістю у Києві та області

Державний Укрексімбанк запрошує інвесторів до аукціону з продажу прав вимоги за генеральною кредитною угодою та кредитним договором, укладеними з юридичною особою, та договорами забезпечення за ними.

Напрями діяльності компанії, заборгованість якої виставлено на продаж:

Виробничі потужності розташовані в промисловій зоні міста Токмак Запорізької області на ділянці площею 4,10 га. Основним видом діяльності є виробництво електроенергії. Початок роботи було заплановано на березень 2022 року. Потужність – 8,6 МВт електроенергії та 24 МВт теплопостачання.

Передумовою будівництва ТЕС на місцевих видах палива було збільшення частки використання власних, екологічно чистих видів палива і зменшення частки природного газу, мазуту і вугілля. За проектом передбачалось запровадження інноваційних систем кондиціювання та повторного використання зворотних вод ТЕЦ на біопаливі. ТЕС мала сприяти енергетичній незалежності міста Токмак та отриманню дешевшого теплопостачання (на 15-20% нижче за вартість тепла, отриманого від спалювання газу).

Важливим фактором в структурі забезпечення кредиту є наявність ліквідної нерухомості у м. Києві та області, що належить майновому поручителю:

Домоволодіння (житловий будинок зі спорудами) загальною площею 582 кв. м. і житловою 235 кв. м., розташоване на земельній ділянці площею 0,1499 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Гатне.

Житлова квартира загальною площею 129 кв. м. і житловою 81 кв. м., що розташована за адресою: м. Київ, вулиця Антоновича, будинок 131.

Житлова квартира загальною площею 256 кв. м. і житловою 126 кв. м., що складається з п'яти кімнат та розташована за адресою: м. Київ, вулиця Коновальця Євгена (колишня назва вулиця Щорса), будинок 32А.

Крім того, в заставу за кредитом передано частки в статутному капіталі боржника в загальному розмірі 70%, а також укладені договори поруки з фізичними особами.

Стартова ціна аукціону – 45,9 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 26 травня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».