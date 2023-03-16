Укрэксимбанк выставил на голландский аукцион имущество, земельные участки и шоурум производителя керамической плитки

Государственный Укрэксимбанк приглашает инвесторов принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредиту ООО «АТЕМ».

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона - 2 806,5 млн. грн;

Минимальная цена – 4 56,1 млн. грн.

Инвестиционная привлекательность:

Обязательства ООО «АТЕМ» по кредитным договорам обеспечены: комплексом недвижимости завода по производству керамической плитки, который расположен в Киеве и включает производственные и складские помещения; основным магазином в Киеве, где расположен шоу-рум продукции; земельными участками в г. Золотоноша, Черкасской области; линией по производству керамической плитки; линией по производству пет-тары, переданными в ипотеку/залог Банка должником и имущественными поручителями.

Краткое описание обеспечения:

Промышленные и складские здания и сооружения, общей площадью более 73 тыс. кв.м., расположены в Киеве по улице Промышленной, где также находится переданное в залог Банка оборудование (линия по производству продукции);

На аукцион выставлены складские здания и сооружения общей площадью более 73 тыс. кв.м.

торговый центр/шоу-рум, общей площадью 3,7 тыс. кв.м., расположен в непосредственной близости к построенным многоэтажным жилым комплексам по ул. Панельный (А. Аболмасова) в г. Киеве;

земельные участки (для производственного использования), общей площадью 5,4 га, расположены в г. Золотоноша, Черкасской области, в 1 км от автодороги национального значения Борисполь-Мариуполь. Расстояние до областного центра – 38 км.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 27 марта 2023 года в электронной системе ГП «СЕТАМ» .