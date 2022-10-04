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Укргазбанк увеличил лимит на приобретение валюты до 100 тыс. грн в эквиваленте

Укргазбанк увеличил лимит на приобретение валюты до 100 тыс. грн в эквиваленте
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Лимиты на покупку валюты в Укргазбанке увеличены – отныне каждый клиент может приобрести валюту в объеме, не превышающем 100 тыс. грн. в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба Укргазбанка.

Средства сразу можно разместить на "Валютном ЭКО-депозите" в разделе "Услуги" - "Депозиты" в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн".

Напомним, что клиенты Укргазбанка одними из первых могли купить валюту в мобильном приложении "ЭКО-банк Онлайн". Еще в августе стало возможным приобрести безналичную валюту и сразу разместить ее на «Валютном ЭКО-депозите», на котором украинцы разместили уже более 41 млн. долл. США и 3 млн. евро.

Укргазбанк установил следующие условия открытия валютного депозита в приложении:

  • у клиента должны быть открыты гривневый и валютный счета в Укргазбанке;
  • валютный депозит можно открыть из средств, размещенных на текущем счете клиента, в том числе кредитных;
  • процентная ставка по депозиту в долларах США сроком 3 месяца составляет 0,5% годовых.
  • комиссия за покупку валюты из средств на текущем счете – 0,5%, мин 100 грн
  • курс покупки валюты отображается в приложении

По информации банка, для оформления депозита в приложении необходимо:

  • указать сумму и валюту депозита;
  • выбрать карту в гривне, с которой будут перечислены средства на валютный депозит;
  • выбрать карту в валюте, на которую зачислится купленная валюта и затем будет перечислена вся сумма депозита вместе с процентами по истечении срока действия вклада.

Пресс-служба финучреждения также напоминает, что воспользоваться услугой покупки валюты для размещения на депозите можно не только онлайн – в приложении "ЭКО-банк Онлайн", но и непосредственно в любом отделении Укргазбанка.