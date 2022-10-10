Утренний обстрел. Какие банки позакрывали и оставили рабочими свои отделения

Все киевские отделения Приватбанка, Ощадбанка и Альфа-Банка, вопреки массированным ракетным обстрелам столицы, работают в обычном для военного времени режиме, в частности, до отбоя воздушной тревоги отделения закрываются, персонал и клиенты уходят в укрытие.

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Онлайн-сервисы этих заведений работают без перебоев. Эти и многие другие банки призывают клиентов пользоваться услугами учреждений дистанционно.

"Работа отделений осуществляется в соответствии с правилами безопасности во время воздушной тревоги. Там, где тревога, отделения временно не работают – закрываются, персонал и клиенты уходят в укрытие. Безопасность людей самое главное", сообщили в Приватбанке Интерфакс-Украина.

В Ощадбанке сообщили, что отделения работают выборочно, там, где разрешается ситуация. Возможны изменения в графике работы. В Альфа-банке персонал переждал воздушную тревогу в убежищах, а после ее отмены отделения снова заработали, но только те, где есть электроэнергия и бомбоубежища рядом.

"Во время воздушной тревоги отделения Альфа-Банка по всей стране временно закрыты, сотрудники находятся в бомбоубежищах. Доступ к наличным средствам обеспечен через банкоматы. Банк готов открыть отделение после воздушной тревоги", - отметили в "Альфе".

В свою очередь А-банк открыл только те отделения, где в регионах малейшая угроза обстрелов:

"Наши отделения сегодня работают в тех регионах, где безопасно для наших работников. Поэтому мы обращаемся к каждому нашему клиенту с просьбой все вопросы, связанные с банком, во время воздушной тревоги, особенно сегодня, решать через отдаленные каналы связи", – говорят там.

В свою очередь в ПУМБ вообще заявили, что в целях безопасности клиентов и сотрудников 10 октября закрывают отделения по всей Украине. На то же пошли и в Райффайзен банке.

Добавим, что 10 октября ряд регионов Украины получил массированный ракетный удар. По состоянию на 12.00 было известно, что Россия выпустила 83 ракеты, из которых силы ПВО сбили 43.