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Утренний обстрел. Какие банки позакрывали и оставили рабочими свои отделения

Утренний обстрел. Какие банки позакрывали и оставили рабочими свои отделения

Все киевские отделения Приватбанка, Ощадбанка и Альфа-Банка, вопреки массированным ракетным обстрелам столицы, работают в обычном для военного времени режиме, в частности, до отбоя воздушной тревоги отделения закрываются, персонал и клиенты уходят в укрытие.

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Онлайн-сервисы этих заведений работают без перебоев. Эти и многие другие банки призывают клиентов пользоваться услугами учреждений дистанционно.

"Работа отделений осуществляется в соответствии с правилами безопасности во время воздушной тревоги. Там, где тревога, отделения временно не работают – закрываются, персонал и клиенты уходят в укрытие. Безопасность людей самое главное", сообщили в Приватбанке Интерфакс-Украина.

В Ощадбанке сообщили, что отделения работают выборочно, там, где разрешается ситуация. Возможны изменения в графике работы. В Альфа-банке персонал переждал воздушную тревогу в убежищах, а после ее отмены отделения снова заработали, но только те, где есть электроэнергия и бомбоубежища рядом.

"Во время воздушной тревоги отделения Альфа-Банка по всей стране временно закрыты, сотрудники находятся в бомбоубежищах. Доступ к наличным средствам обеспечен через банкоматы. Банк готов открыть отделение после воздушной тревоги", - отметили в "Альфе".

В свою очередь А-банк открыл только те отделения, где в регионах малейшая угроза обстрелов:

"Наши отделения сегодня работают в тех регионах, где безопасно для наших работников. Поэтому мы обращаемся к каждому нашему клиенту с просьбой все вопросы, связанные с банком, во время воздушной тревоги, особенно сегодня, решать через отдаленные каналы связи", – говорят там.

В свою очередь в ПУМБ вообще заявили, что в целях безопасности клиентов и сотрудников 10 октября закрывают отделения по всей Украине. На то же пошли и в Райффайзен банке.

Добавим, что 10 октября ряд регионов Украины получил массированный ракетный удар. По состоянию на 12.00 было известно, что Россия выпустила 83 ракеты, из которых силы ПВО сбили 43.

Автор:
Максим Беркаль