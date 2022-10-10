Ранковий обстріл. Які банки позакривали і лишили робочими свої відділення

Усі київські відділення Приватбанку, Ощадбанку та Альфа-Банку, всупереч масованим ракетним обстрілам столиці працюють у звичайному для воєнного часу режимі, зокрема, до відбою повітряної тривоги відділення закриваються, персонал та клієнти йдуть в укриття.

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Онлайн-сервіси цих установ працюють без перебоїв. Ці і багато інших банків закликають клієнтів користуватися послугами установ дистанційно.

"Робота відділень здійснюється відповідно до правил безпеки під час повітряної тривоги. Там, де тривога, відділення тимчасово не працюють – закриваються, персонал та клієнти йдуть в укриття. Безпека людей найголовніше", повідомили у Приватбанку Інтерфакс-Україна.

В Ощадбанку повідомили, що відділення працюють вибірково, там, де дозволяє ситуація. Можливі зміни в графіку їхньої роботи. У Альфа-банку персонал перечекав повітряну тривогу у сховищах, а опісля її скасування відділення знову запрацювали, але тільки ті, де є електроенергія і бомбосховища поряд.

"Через повітряну тривогу відділення Альфа-Банку по всій країні тимчасово закриті, співробітники перебувають у бомбосховищах. Доступ до готівкових коштів забезпечений через банкомати. Банк готовий відкрити відділення після повітряної тривоги", – зазначили в "Альфі".

У свою чергу А-банк відкрив тільки ті відділення, де в регіонах найменша загроза обстрілів:

"Наші відділення сьогодні працюють у тих регіонах, де безпечно для наших працівників. Тому ми звертаємося до кожного нашого клієнта з проханням всі питання, пов’язані з банком, під час повітряної тривоги, особливо сьогодні, вирішувати через віддалені канали зв’язку", – кажуть там.

У свою чергу в ПУМБ взагалі заявили, що задля безпеки клієнтів та співробітників 10 жовтня закривають відділення по всій Україні. На те саме пішли і в Райффайзен банку.

Додамо, що 10 жовтня ряд регіонів України зазнав масованого ракетного удару. Станом на 12:00 відомо, що Росія випустила 83 ракети, з яких сили протиповітряної оборони (ППО) збили 43.