Всемирный банк назначил нового руководителя программ для Украины и Молдовы

Всемирный банк назначил Боба Сома на должность Регионального директора по делам стран Восточной Европы. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного Банка.

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С 1 июля Боб Сом будет работать в Киеве и руководить программами Банка в Украине и Молдове. Его основными задачами будут сотрудничество с правительствами, заинтересованными сторонами и партнерами в этих странах, а также надзор за реализацией портфельных и информационных продуктов. Он будет тесно сотрудничать с Международной финансовой корпорацией IFC и Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций MIGA для укрепления сотрудничества Всемирного банка с частным сектором.

Отметим, что в отношении Боба Сома должность Регионального директора по делам стран Восточной Европы занимал Аруп Банерджи.

О Бобе Соме

Прессслужба Всемирного банка сообщает, что у Боба Сома есть значительный профессиональный опыт в структуре Всемирного банка, где он работает с 1998 года. До этого назначения Сом занимал ответственные должности директора по финансовому управлению и директора по операционной политике в штаб-квартире Всемирного банка в Вашингтоне.

На предыдущих должностях Боб Сом осуществлял стратегическое руководство и поддерживал страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока в реализации проектов по противодействию COVID-19. Кроме того, он координировал оперативное взаимодействие с агентствами ООН, которые за последние шесть лет предоставили финансирование на сумму более 10 миллиардов долларов США.

Также, он имеет степень магистра международного управления и степень бакалавра по администрированию бизнеса. В должности Регионального директора по делам стран Восточной Европы он сменил Арупа Банерджи, занимавший этот пост с июля 2020 года.

Деятельность Всемирного банка

Группа Всемирного банка является важным партнером Украины по преодолению последствий российского вторжения. Ее инициативы охватили более 15 миллионов украинцев, обеспечивая поддержку бизнеса, государственных услуг, выплат зарплат, функционирования медицинских и образовательных учреждений, а также проведение необходимых ремонтов.

Кроме того, Всемирный банк способствовал привлечению более 42 миллиардов долларов США экстренной финансовой помощи от разных доноров.

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