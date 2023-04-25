23 украинских акционерных общества являются совладельцами российских компаний, - YouControl

До 30 апреля текущего года предприятия, выпускающие в обращение ценные бумаги, банкноты или бумажные деньги, должны предоставить Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) информацию о наличии связей с иностранными государствами зоны риска, а именно: Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Исламской Республикой Иран, Корейской Народно-Демократической Республикой.

Об этом говорится в исследовании YouControl.

Аналитики обнаружили, что по состоянию на конец апреля под данное требование НКЦБФР подпадают как минимум 340 акционерных обществ, 23 из них – это украинские предприятия, являющиеся совладельцами российских компаний.

Отмечается, что около 30% компаний работают в перерабатывающей промышленности от производства пищевых продуктов и текстильных изделий до производства машин и оборудования.

19% занимаются торговлей разными видами товаров. 11% предприятий занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью и строительством. 7,5% привлечены в сфере недвижимости, 8% оказывают финансовые услуги.

Более 90% изучаемых предприятий имеют связи с РФ, чуть более 5% - с Беларусью. 2 украинских акционерных обществ - ЗАО "АО НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ИНТЕРНЕШНЛ" и ЧАО "СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС" в период с 2021-2022 гг. имели в структуре собственности резидентов Исламской Республики Иран.

По состоянию на конец апреля 2023 г. 23 украинских акционерных общества являются совладельцами российских компаний . Среди них:

ЧАО "ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ" , являющееся совладельцем учебного заведения в оккупированном Крыму и перерегистрированное согласно российскому законодательству;

совладельцами российского УПК "Штурмовики Сухого" являются 3 украинских компании: государственные ПАО "НТК "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" и АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ" , а также ПАО "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ;

с 2018 года одноименным торговым домом в Москве владеет ЧАО "ДНЕПРОВАГОНМАШ" , бенефициаром которого является экс-народный депутат Украины и один из самых богатых украинцев по версии журнала Forbes Ukraine Сергей Тигипко;

собственное представительство в Москве также имеет торгово-промышленный холдинг, работающий в области холодильной техники и промопродуктов UBC GROUP ;

национализированное в ноябре 2022 года ПАО "МОТОР СИЧ" является совладельцем двух российских компаний - ООО "Борисфен-Авиа" и ООО "Авиаремонт-МС".

Кроме того, 4 украинских банковских учреждения в составе акционеров за период 2021-2022 годы имели российских представителей. В настоящее время эти банки находятся в стадии прекращения деятельности.

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" , который с декабря 2022 года принадлежат Государству Украины в лице Государственного предприятия "Национальный фонд инвестиций Украины". До этого акционером компании являлась государственная российская корпорация развития "ВЕБ.РФ".

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (ранее АО "СБЕРБАНК"), 100% акций которого принадлежат российскому ПАО "Сбербанк России", 50% акций которого принадлежат государству РФ в лице Министерства финансов.

АО "БАНК ФОРВАРД" , акционером которого является российское АО «Банк Русский Стандарт», а бенефициаром выступает Рустам Тарико, с октября 2022 года находящийся под санкциями СНБО.

АО "ВТБ БАНК", принадлежащий одноимённому российскому банку, более 60% акций которого принадлежат правительству РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Как отмечают аналитики, одним из распространенных способов обхода санкций стало изменение страны гражданства и/или регистрации с РФ на другие страны, в частности Кипр, Израиль, Казахстан, Британию и другие. Ярким примером этого является изменение страны регистрации с РФ на Кипр главы совета директоров и мажоритарного акционера группы компаний Vioil Виктора Пономарчука. В большинстве связанных с ним компаний, согласно данным ЕГР, изменение страны регистрации произошло в 2017 году. При этом в исторических данных компаний ЧАО "ФАРМБИОТЕХИНВЕСТ" и ЧАО "ЭНЗИМ" он значится как зарегистрированный в РФ вплоть до 2021 года.

"Скрытие данных по российским бенефициарам также возможно из-за неподачи соответствующей информации или представления недостоверной информации к государственному регистратору. Возможен пример, записи в ЕГР о российских бенефициарах 2 компаний - ЧАО "РУСАНОВКА" и АО "ЛУБНИГАЗ" - исчезли в 2017 году. акционеры данных АО - британские компании TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED и AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD соответственно не вышли из структуры собственности. Вероятно, именно через эти компании совладельцами украинских акционерных обществ были граждане России", - сообщают в YouControl.

Согласно данным британского реестра компаний, бенефициаром AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD до августа 2021 года был гражданин РФ Виктор Зубарев. А компания TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED сменила бенефициара с россиянина Салгерея Салгереева на гражданку Украины Ирину Федорову только в марте 2023 года. При этом по данным ЕГР бенефициаром ЧАО "РУСАНОВКА" , мажоритарным акционером которого является TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED, значится не Салгерей Салгереев, а резидент острова Маврикий Мухаммад Рашид Ахмад Хамиири.

"Как свидетельствуют проанализированные данные по акционерным обществам Украины в частности, так и по всем компаниям страны в целом, связи со страной-агрессором и другими странами зоны риска даже после года полномасштабной войны имеют место в украинской бизнес-среде", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что бизнес должен тщательно проверять партнеров, ведь может подвергнуть себя санкциям, штрафам и другим проблемам с законом, уже не говоря о больших репутационных рисках.