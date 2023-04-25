23 українські акціонерні товариства є співвласниками російських компаній, - YouControl

30 квітня поточного року підприємства, що випускають в обіг цінні папери, банкноти або паперові гроші, мають подати Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) інформацію щодо наявності зв'язків з іноземними державами зони ризику, а саме: Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Ісламською Республікою Іран, Корейською Народно-Демократичною Республікою.

Про це йдеться у дослідженні YouControl.

Аналітики виявили, що станом на кінець квітня під дану вимогу НКЦПФР підпадають як мінімум 340 акціонерних товариств, 23 з них — це українські підприємства, які є співвласниками російських компаній.

Близько 30% компаній з вибірки працюють в переробній промисловості: від виробництва харчових продуктів та текстильних виробів до виробництва машин та обладнання.

19% займаються торгівлею різними видами товарів. 11% АТ займаються професійною, науковою та технічною діяльністю та будівництвом. 7,5% залучені у сфері нерухомості, 8% надають фінансові послуги.

Понад 90% досліджуваних підприємств мають зв’язки з РФ, трохи більше 5% — з Білоруссю. 2 українських акціонерних товариств — ЗАТ "АТ НЬЮ ЧЕЛЕНДЖ ІНТЕРНЕШНЛ" та ПРАТ "БУДІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС" у період з 2021-2022 рр. мали в структурі власності резидентів Ісламської Республіки Іран.

Станом на кінець квітня 2023 р. 23 українські акціонерні товариства є співвласниками російських компаній. Серед них:

ПрАТ "ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" , що є співвласником навчального закладу в окупованому Криму та перереєстрований згідно з російським законодавством;

співвласниками російського НВК “Штурмовики Сухого” є 3 українські компанії: державні ПАТ "НТК "ЕЛЕКТРОНПРИЛАД" та АТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ ПРИЛАДІВ" , а також ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД" ;

з 2018 року однойменним торговим домом у Москві володіє ПрАТ "ДНІПРОВАГОНМАШ" , бенефіціаром якого є екснародний депутат України та один із найбагатших українців за версією журналу Forbes Ukraine Сергій Тігіпко;

власне представництво у Москві також має торгово-промисловий холдинг, який працює в області холодильної техніки та промо-продуктів UBC GROUP ;

націоналізоване в листопаді 2022 року ПАТ "МОТОР СІЧ" є співвласником 2 російських компаній — ТОВ “Борисфен-Авіа” та ТОВ “Авіаремонт-МС”.

Крім того, 4 українські банківські установи у складі акціонерів за період 2021-2022 роки мали російських представників. На цей час ці банки перебувають в стадії припинення діяльності.

ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК" , який з грудня 2022 року належать Державі Україна в особі Державного підприємства "Національний фонд інвестицій України". До цього акціонером компанії була державна російська корпорація розвитку “ВЕБ.РФ”.

АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (раніше АТ "СБЕРБАНК"), 100% акцій якого належать російському ПАТ "Сбербанк Росії", 50% акцій якого належать державі рф в особі Міністерства фінансів.

АТ "БАНК ФОРВАРД" , акціонером якого є російський АТ «Банк Русский Стандарт», а бенефіціаром виступає Рустам Таріко, який з жовтня 2022 року знаходиться під санкціями РНБО.

АТ "ВТБ БАНК", який належить однойменному російському банку, понад 60% акцій якого належать уряду рф в особі Федерального агентства з управління державним майном.

Як зауважують аналітики, одним з поширених способів обходу санкцій стала зміна країни громадянства та/або реєстрації з РФ на інші країни, зокрема: Кіпр, Ізраїль, Казахстан, Британія та інші. Яскравим прикладом цього є зміна країни реєстрації з РФ на Кіпр голови ради директорів і мажоритарного акціонера групи компаній Vioil Віктора Пономарчука. В більшості пов’язаних із ним компаній, згідно з даними ЄДР, зміна країни реєстрації відбулась у 2017 році. При цьому в історичних даних компаній ПрАТ "ФАРМБІОТЕХІНВЕСТ" та ПрАТ "ЕНЗИМ", він значиться як зареєстрований в РФ аж до 2021 року.

"Приховування даних по російським бенефіціарам також можливе через неподання відповідної інформації або подання недостовірної інформації до державного реєстратора. Можливий приклад, записи в ЄДР про російських бенефіціарів 2 компаній — ПрАТ "РУСАНІВКА" та АТ "ЛУБНИГАЗ" — зникли у 2017 році. При цьому, акціонери даних АТ - британські компанії TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED та AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD відповідно не вийшли з структури власності. Ймовірно, саме через ці компанії співвласниками українських акціонерних товариств були громадяниРФ", - повідомляють в YouControl.

Згідно з даними британського реєстру компаній бенефіціаром AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD до серпня 2021 року був громадянин РФ Віктор Зубарев. А компанія TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED змінила бенефіціара з росіянина Салгерея Салгерєєва на громадянку України Ірину Федорову лише в березні 2023 року. При цьому за даними ЄДР бенефіціаром ПрАТ "РУСАНІВКА", мажоритарним акціонером якого є TECHNOLOGIES UPGRADE LIMITED, значиться не Салгерей Салгерєєв, а резидент острова Маврикій Мухаммад Рашид Ахмад Хамиири.

"Як свідчать проаналізовані дані по акціонерним товариствам України зокрема, так і по всім компаніям країни в цілому, зв’язки із країною-агресором та іншими країнами зони ризику навіть після року повномасштабної війни мають місце в українському бізнес-середовищі", - підкреслюють аналітики.

Вони наголошують, що бізнес має ретельно перевіряти партнерів, адже може наразити себе на санкції, штрафи та інші проблеми з законом, вже не кажучи про великі репутаційні ризики.