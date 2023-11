2-3 ноября 2023 года в Государственном торгово-экономическом университете г. Киева состоится грандиозное событие: 7-й Международный фестиваль ресторанных технологий и фуд-дизайна "BESTCOOKFEST-2023".

Цель фестиваля – развитие профессиональных навыков и творчества студентов, популяризация достижений в области ресторанного хозяйства, воплощение креативных идей для расширения ассортимента кулинарных блюд и кондитерских изделий, демонстрация профессиональных навыков поваров, кондитеров, дизайнеров.

Организаторами Международного фестиваля ресторанных технологий и фуд-дизайна в этом году станут:

Общественный союз "Украинский кулинарный союз"

Государственный торгово-экономический университет

Академия профессионального образования "Merkúr".

Определение лучших поваров, кондитеров, команд поваров будут оцениваться в соответствии с рекомендациями Всемирной ассоциации кулинарных союзов (WACS) и будут проводить известные члены жюри:

Любовь ЧУНИЦКАЯ - эксперт по пищевым технологиям и ресторанному сервису в заведениях HoReCa, главный технолог сети заведений ООО "Киев Интертеймент Груп", заслуженный работник сферы услуг (ресторанное хозяйство), Председатель судейской коллегии

Паоло БРЕШИА - президент Ассоциации UCM "Средиземноморский союз шеф-поваров"

Ян БРЕЦКО - директор Академии профессионального обучения "Меркур", Словацкая республика

Дина ФЕДОРОВА - доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технологии и организации ресторанного хозяйства, гарант образовательно-научной программы 1 уровня высшего образования "Ресторанные технологии и фуд-дизайн"

Александр ГРИЦЕНКО – практикующий шеф-повар ресторана "La Frusta", 25-кратный призер 15-ти международных кулинарных соревнований в Украине, Турции, Греции, Македонии, Словакии, финалист кулинарного шоу "Мастер-Шеф. Профессионалы"

Григорий ГУБАРЕВ – Директор Житомирского торгово-экономического колледжа ДТЭУ

Наталья ЧЕРНАЯ - доктор исторических наук, профессор, зав. кафедры туризма и гостинично-ресторанного дела Винницкого торгово-экономического института ДТЭУ

Инесса ГОРУК - Черновицкое высшее коммерческое училище ДТЭУ

Анна САБАДОШ – доцент кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства Ужгородского торгово-экономического института

Виктор Тимчишин - шеф-повар ресторана ALASKA, член Украинского кулинарного союза, основатель концептуального направления современной украинской кухни "Ukrainian Fashion Food"

Михаил КРАВЧЕНКО – доктор технических наук, профессор кафедры технологии и организации ресторанного хозяйства ДТЭУ.

В программе предусмотрены практические индивидуальные соревнования по различным номинациям: Блюда современной украинской кухни, Блюда аутентичной и этнической кухни, Best Street Food по-украински, Best Chef Junior, Best Pastry Chef Junior.

Практические командные соревнования позволят определить лучшую кулинарную школу года – Best Culinary School. А в номинации Best School Lunch (школьный ланч глазами учащихся) школьники смогут представить свое видение основного блюда для обеда в школьной столовой, учитывая современные нормы питания детей в учебных заведениях.

ART-CLASS включает следующие номинации:

Сахарные цветы (английская техника)

Работа с марципана, мастики

Художественная работа по тесту (каравай)

Крафтовый хлеб

Бенто-торт.

Инновационную конкурсу номинацию по воспроизведению эмоций акриловыми красками " КАЛЕЙДОСКОП ЭМОЦИЙ, Впечатлений, чувств " на холсте будут оценивать:

Елена Палиенко – кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой дизайна и инжиниринга ДТЭУ

Алексей Возиянов – художник монументалист, член Национального союза художников Украины, заместитель председателя секции графики Киевской организации НСХУ

Владимир Микитенко – украинский скульптор; член Национального союза художников Украины, заместитель председателя секции скульптуры Киевской организации НСХУ

Победители будут отмечены золотыми, серебряными, бронзовыми медалями в каждой из номинаций. Кубок Гран При получат победители Best Culinary School-2023! Остальные конкурсанты будут отмечены дипломом участника Международного фестиваля ресторанных технологий и фуд-дизайна "BESTCOOKFEST-2023".

Спонсорами мероприятия являются:

Кувшин. Ресторан современной киевской кухни

Robot&coupe. Специалист по сфере кулинарных приготовлений.

Официальное открытие 7-го Международного фестиваля ресторанных технологий и фуд-дизайна "BESTCOOKFEST-2023" состоится 2-3 ноября 2023 в 10:00 в Государственном торгово-экономическом университете по адресу: г. Киев, ул. Киото,19.

Присоединяйтесь к Международному фестивалю ресторанных технологий и фуд-дизайну "BESTCOOKFEST-2023 ".

Для дополнительной информации контактное лицо:

Марцин Татьяна Александровна +38-063-633-55-76 (Telegram)