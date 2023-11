2–3 листопада 2023 року у Державному торговельно-економічному університеті м. Києва відбудеться грандіозна подія: 7-й Міжнародний фестиваль ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST–2023".

Мета фестивалю – розвиток професійних навичок і творчості студентів, популяризація досягнень у галузі ресторанного господарства, втілення креативних ідей для розширення асортименту кулінарних страв і кондитерських виробів, демонстрація професійних навичок кухарів, кондитерів, дизайнерів.

Організаторами Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну у цьому році стануть:

Громадська спілка "Український кулінарний союз"

Державний торговельно-економічний університет

Академія професійної освіти "Merkúr".

Визначення кращих кухарів, кондитерів, команд кухарів оцінюватимуть згідно з рекомендаціями Всесвітньої асоціації кулінарних союзів (WACS) та будуть проводити відомі члени журі:

Любов ЧУНИЦЬКА - експерт із харчових технологій та ресторанного сервісу у закладах HoReCa, головний технолог мережі закладів ТОВ "Київ Інтертеймент Груп", заслужений працівник сфери послуг (ресторанне господарство), Голова суддівської колегії

Паоло БРЕШІА - президент Асоціації UCM "Середземноморський союз шеф-кухарів"

Ян БРЕЦКО - директор Академії професійного навчання "Меркур", Словацька республіка

Віктор ТИМЧИШИН - шеф-кухар ресторану ALASKA, член Українського кулінарного союзу, засновник концептуального напряму сучасної української кухні "Ukrainian Fashion Food"

Михайло КРАВЧЕНКО - доктор технічних наук, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства ДТЕУ

Діна ФЕДОРОВА - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства, гарант освітньо-наукової програми 1 рівня вищої освіти "Ресторанні технології та фуд-дизайн"

Олександр ГРИЦЕНКО - практикуючий шеф-кухар ресторану "La Frusta", 25-разовий призер 15-ти міжнародних кулінарних змагань в Україні, Туреччині, Греції, Македонії, Словаччині, фіналіст кулінарного шоу "Майстер-Шеф. Професіонали"

Григорій ГУБАРЕВ - Директор Житомирського торговельно-економічного коледжу ДТЕУ

Наталія ЧОРНА - доктор історичних наук, професор, зав. кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ

Інеса ГОРУК - Чернівецьке вище комерційне училище ДТЕУ

Ганна САБАДОШ - доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту.

У програмі передбачені практичні індивідуальні змагання за різноманітними номінаціями: Страви сучасної української кухні, Страви автентичної і етнічної кухні, Best Street Food по-українськи, Best Chef Junior, Best Pastry Chef Junior.

Практичні командні змагання дозволять визначити найкращу кулінарну школу року - Best Culinary School. А в номінації Best School Lunch (шкільний ланч очима учнів) школярі зможуть представити своє бачення основної страви для обіду в шкільній їдальні враховуючи сучасні норми харчування дітей у закладах освіти.

ART-CLASS включає наступні номінації:

Цукрові квіти (англійська техніка)

Робота з марципана, мастики

Художня робота з тіста (коровай)

Крафтовий хліб

Бенто-торт.

Інноваційну конкурсу номінацію з відтворення емоцій акриловими фарбами "КАЛЕЙДОСКОП ЕМОЦІЙ, ВРАЖЕНЬ, ПОЧУТТІВ" на полотні оцінюватимуть:

Олена Палієнко – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну та інжинірингу ДТЕУ

Олексій Возіянов – художник монументаліст, член Національної спілки художників України, заступник голови секції графіки Київської організації НСХУ

Володимир Микитенко – український скульптор; член Національної спілки художників України, заступник голови секції скульптури Київської організації НСХУ

Переможці будуть відзначені золотими, срібними, бронзовими медалями у кожній із номінацій. Кубок Гран Прі отримають переможці Best Culinary School-2023! Решта конкурсантів будуть відзначені дипломом учасника Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST-2023".

Спонсорами заходу є:

Глек. Ресторан сучасної київської кухні

Robot&coupe. Фахівець у сфері кулінарних приготувань.

Офіційне відкриття 7-го Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST-2023" відбудеться 2–3 листопада 2023 року о 10:00 у Державному торговельно-економічному університеті за адресою: м. Київ, вул. Кіото,19.

Долучайтесь до Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST–2023" .

Для додаткової інформації контактна особа:

Марцин Тетяна Олександрівна +38-063-633-55-76 (Telegram)