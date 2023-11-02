- Тип
- Партнерський матеріал
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
7-й Міжнародний фестиваль ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST–2023"
2–3 листопада 2023 року у Державному торговельно-економічному університеті м. Києва відбудеться грандіозна подія: 7-й Міжнародний фестиваль ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST–2023".
Мета фестивалю – розвиток професійних навичок і творчості студентів, популяризація досягнень у галузі ресторанного господарства, втілення креативних ідей для розширення асортименту кулінарних страв і кондитерських виробів, демонстрація професійних навичок кухарів, кондитерів, дизайнерів.
Організаторами Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну у цьому році стануть:
- Громадська спілка "Український кулінарний союз"
- Державний торговельно-економічний університет
- Академія професійної освіти "Merkúr".
Визначення кращих кухарів, кондитерів, команд кухарів оцінюватимуть згідно з рекомендаціями Всесвітньої асоціації кулінарних союзів (WACS) та будуть проводити відомі члени журі:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Любов ЧУНИЦЬКА - експерт із харчових технологій та ресторанного сервісу у закладах HoReCa, головний технолог мережі закладів ТОВ "Київ Інтертеймент Груп", заслужений працівник сфери послуг (ресторанне господарство), Голова суддівської колегії
- Паоло БРЕШІА - президент Асоціації UCM "Середземноморський союз шеф-кухарів"
- Ян БРЕЦКО - директор Академії професійного навчання "Меркур", Словацька республіка
- Віктор ТИМЧИШИН - шеф-кухар ресторану ALASKA, член Українського кулінарного союзу, засновник концептуального напряму сучасної української кухні "Ukrainian Fashion Food"
- Михайло КРАВЧЕНКО - доктор технічних наук, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства ДТЕУ
- Діна ФЕДОРОВА - доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства, гарант освітньо-наукової програми 1 рівня вищої освіти "Ресторанні технології та фуд-дизайн"
- Олександр ГРИЦЕНКО - практикуючий шеф-кухар ресторану "La Frusta", 25-разовий призер 15-ти міжнародних кулінарних змагань в Україні, Туреччині, Греції, Македонії, Словаччині, фіналіст кулінарного шоу "Майстер-Шеф. Професіонали"
- Григорій ГУБАРЕВ - Директор Житомирського торговельно-економічного коледжу ДТЕУ
- Наталія ЧОРНА - доктор історичних наук, професор, зав. кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ
- Інеса ГОРУК - Чернівецьке вище комерційне училище ДТЕУ
- Ганна САБАДОШ - доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту.
У програмі передбачені практичні індивідуальні змагання за різноманітними номінаціями: Страви сучасної української кухні, Страви автентичної і етнічної кухні, Best Street Food по-українськи, Best Chef Junior, Best Pastry Chef Junior.
Практичні командні змагання дозволять визначити найкращу кулінарну школу року - Best Culinary School. А в номінації Best School Lunch (шкільний ланч очима учнів) школярі зможуть представити своє бачення основної страви для обіду в шкільній їдальні враховуючи сучасні норми харчування дітей у закладах освіти.
ART-CLASS включає наступні номінації:
- Цукрові квіти (англійська техніка)
- Робота з марципана, мастики
- Художня робота з тіста (коровай)
- Крафтовий хліб
- Бенто-торт.
Інноваційну конкурсу номінацію з відтворення емоцій акриловими фарбами "КАЛЕЙДОСКОП ЕМОЦІЙ, ВРАЖЕНЬ, ПОЧУТТІВ" на полотні оцінюватимуть:
Олена Палієнко – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну та інжинірингу ДТЕУ
Олексій Возіянов – художник монументаліст, член Національної спілки художників України, заступник голови секції графіки Київської організації НСХУ
Володимир Микитенко – український скульптор; член Національної спілки художників України, заступник голови секції скульптури Київської організації НСХУ
Переможці будуть відзначені золотими, срібними, бронзовими медалями у кожній із номінацій. Кубок Гран Прі отримають переможці Best Culinary School-2023! Решта конкурсантів будуть відзначені дипломом учасника Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST-2023".
Спонсорами заходу є:
- Глек. Ресторан сучасної київської кухні
- Robot&coupe. Фахівець у сфері кулінарних приготувань.
Офіційне відкриття 7-го Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST-2023" відбудеться 2–3 листопада 2023 року о 10:00 у Державному торговельно-економічному університеті за адресою: м. Київ, вул. Кіото,19.
Долучайтесь до Міжнародного фестивалю ресторанних технологій та фуд-дизайну "BESTCOOKFEST–2023" .
Для додаткової інформації контактна особа:
Марцин Тетяна Олександрівна +38-063-633-55-76 (Telegram)