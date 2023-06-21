"AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню

24 февраля 2022 года Николаевская пивоварня вынужденно остановила производство. Из-за ее расположения в зоне боевых действий это решение было необходимым, чтобы обезопасить сотрудников.

За время простоя завод получил повреждения: в результате ракетных обстрелов сильно пострадали 3 склада пивоваренные, при этом, основной склад был почти полностью разрушен .

Однако, несмотря на огромный ущерб и потерю части оборудования, "AB InBev Efes Украина" осуществила главное – уберегла жизнь и здоровье сотрудников.

"К запуску винокурни готовились ответственно: провели диагностику, ремонт и пусконаладку всего производственного оборудования. По состоянию на сегодняшний день мы возобновились и работаем . Мы уверены, что успех всей страны зависит от ежедневного труда каждого из нас, поскольку поддержка экономического и социального фронта обеспечивают развитие экономики Украины и благосостояние людей" , – рассказывает директор винокурни Александр Балахнов.

На этой неделе производство посетили журналисты, чтобы своими глазами увидеть, как работает пивоварня, ведь все три линии пивоварни (ПЭТ, стекло 0,5 л и КЭГа) уже полностью восстановлены и приступили к полноценному производству любимых брендов миллионов украинцев,которые очень ждали возвращения настоящей николаевской легенды — пива "Янтарь" и других любимых брендов, таких как "Белое", "Белая Ночь", "Черниговское Светлое", "Титан" и "Рогань Традиционное".