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Тип
Новости компаний
Категория
Бизнес
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"AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню

"AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню
Все три линии пивоварни уже полностью восстановлены и начали полноценное производство любимых брендов миллионов украинцев

24 февраля 2022 года Николаевская пивоварня вынужденно остановила производство. Из-за ее расположения в зоне боевых действий это решение было необходимым, чтобы обезопасить сотрудников.

За время простоя завод получил повреждения: в результате ракетных обстрелов сильно пострадали 3 склада пивоваренные, при этом, основной склад был почти полностью разрушен .

Однако, несмотря на огромный ущерб и потерю части оборудования, "AB InBev Efes Украина" осуществила главное – уберегла жизнь и здоровье сотрудников.

Фото 2 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню
Фото 3 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню
Фото 4 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню
Фото 5 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню

"К запуску винокурни готовились ответственно: провели диагностику, ремонт и пусконаладку всего производственного оборудования. По состоянию на сегодняшний день мы возобновились и работаем . Мы уверены, что успех всей страны зависит от ежедневного труда каждого из нас, поскольку поддержка экономического и социального фронта обеспечивают развитие экономики Украины и благосостояние людей" , – рассказывает директор винокурни Александр Балахнов.

Фото 6 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню
Фото 7 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню
Фото 8 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню
Фото 9 — "AB InBev Efes Украина" пригласила журналистов своими глазами увидеть восстановленную Николаевскую пивоварню

На этой неделе производство посетили журналисты, чтобы своими глазами увидеть, как работает пивоварня, ведь все три линии пивоварни (ПЭТ, стекло 0,5 л и КЭГа) уже полностью восстановлены и приступили к полноценному производству любимых брендов миллионов украинцев,которые очень ждали возвращения настоящей николаевской легенды — пива "Янтарь" и других любимых брендов, таких как "Белое", "Белая Ночь", "Черниговское Светлое", "Титан" и "Рогань Традиционное".

Автор:
Светлана Манько