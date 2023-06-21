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"AB InBev Efes Україна" запросила журналістів на власні очі побачити відновлену Миколаївську броварню
24 лютого 2022 року Миколаївська броварня вимушено зупинила виробництво. Через її розташування в зоні бойових дій, це рішення було необхідним, щоб убезпечити співробітників.
За час простою завод зазнав ушкоджень: внаслідок ракетних обстрілів сильно постраждали 3 склади броварні, при цьому, основний склад був майже вщент зруйнований.
Однак, попри величезні збитки та втрату частини обладнання, "AB InBev Efes Україна" здійснила головне – вберегла життя та здоров'я співробітників.
"До запуску броварні готувалися відповідально: провели діагностику, ремонт та пусконалагодження всього виробничого обладнання. Станом на сьогодні ми відновилися та працюємо. Ми впевнені, що успіх всієї країни залежить від щоденної праці кожного з нас, оскільки підтримка економічного та соціального фронту забезпечують розвиток економіки України та добробут людей", – розповідає директор броварні Олександр Балахнов.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Цього тижня виробництво відвідали журналісти, щоб на власні очі побачити, як працює броварня, адже наразі всі три лінії броварні (ПЕТ, скло 0,5 л та КЕГа) вже повністю відновлені та розпочали повноцінне виробництво улюблених брендів мільйонів українців: зокрема, дуже чекали на повернення справжньої миколаївської легенди — пива "Янтар" та інших улюблених брендів, таких як "Біле", "Біла Ніч", "Чернігівське Світле", "Титан" і "Рогань Традиційне".