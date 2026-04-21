Алексей Миропольский: «Деньги предпринимателя должны работать, а не ждать»

Малый и средний бизнес сегодня работает в быстром темпе: продавать, отправлять, закупать и оплачивать счета приходится почти одновременно. В таких условиях деньги предпринимателя не могут ждать — зачисление, решение банка или завершение операционного дня. Поэтому финансовые сервисы для бизнеса постепенно меняются: от простых счетов до полноценных инструментов управления денежными потоками. О том, как меняется роль финансовой инфраструктуры для предпринимателей, почему скорость движения средств становится конкурентным преимуществом и как на это отвечает NovaPay, говорим с руководителем B2B-направления компании Алексеем Миропольским.

Алексей, когда сервис NovaPay перестал быть просто «платежкой при Новой почте» и почувствовал себя самостоятельным финансовым игроком для бизнеса?

Вот с этого стереотипа, «платежка Новой почты», и стоит начать разговор. NovaPay – это финансовое учреждение для клиентов разных категорий. Да, компания выросла из Новой почты, и сервис наложенных платежей долгое время был ее ключевым преимуществом. Но сегодня NovaPay уже не просто «карманный финсервис для отправок».

Эта трансформация не произошла мгновенно. Она была постепенной. Сначала команда воспринимала NovaPay как удобный инструмент: отправил посылку, получил оплату, закрыл счет. Однако сами предприниматели начали сигнализировать, что им нужно больше возможностей. И в какой-то момент стало очевидно, что де-факто NovaPay уже превратилась в экосистему — полноценный финансовый сервис для украинцев и бизнеса. Оставалось это осознать и развивать направление стратегически.

Толчком стало более глубокое понимание боли e-commerce-предпринимателей. Они работают в режиме "деньги поступят завтра, а платить нужно сегодня". Команда увидела возможность закрыть эту потребность и принялась за это. Недавно к команде присоединился и я. Планируем развивать это направление вместе.

Давайте поговорим о цифрах. Что показал 2025 год в B2B-сегменте?

Динамика положительная, ведь мы преодолели отметку в 100 тыс. ФЛП: это активные предприниматели, которые каждый день используют наши продукты для реальных бизнес-операций. В корпоративном сегменте – более 500 компаний.

Впрочем, для нас важно не только абсолютное количество клиентов, но и качество роста. К нам приходят не попробовать поработать, а чтобы закрывать конкретные бизнес-задачи.

Возрастают объемы платежей, и это свидетельствует о том, что предприниматели переводят к нам не часть операций, а основной финансовый поток. Это показатель доверия.

Конкуренция на рынке высока. Что NovaPay может предложить такого, чего нет у условного monobank или ПриватБанка?

Мы не пытаемся быть лучше банка. Наша цель – быть лучшим финансовым решением именно для e-commerce-предпринимателей. И это несколько иная логика игры.

Например, наложенный платеж. Подавляющее большинство банков относит такие средства на следующий день. Мы проводим их трижды в день. Иногда деньги появляются на счету уже через несколько минут после того, как клиент забрал посылку в отделении. Для предпринимателя, ежедневно отправляющего десятки заказов, это не мелочь, а живой оборотный капитал, не зависающий в процессе.

Открытие счета – до пяти минут с помощью «Дії». Без визита в отделение и бумажной волокиты. Фактически, предприниматель может открыть счет между двумя звонками клиентам.

И еще одна принципиальная вещь — мы не взимаем комиссию за операции с денежными средствами, полученными как наложенный платеж. Перевод поставщику, отправка на другой счет, снятие наличных денег в пределах установленного лимита происходит без дополнительных затрат. Для бизнеса с большим оборотом это ощутимая экономия.

Три раза в день – звучит хорошо, но хочется узнать, как это работает технически?

Это преимущество глубокой интеграции с Новой почтой. Мы не привязаны к классическим банковским операционным циклам. Как только клиент получает посылку, система сразу фиксирует это событие, и мы можем инициировать зачисление средств.

Для стороннего банка такая информация недоступна в режиме реального времени, ведь они работают в рамках стандартного операционного дня и производят выплаты пакетно. Мы же видим операцию сразу и не ждем завершения банковских процедур. Поэтому NovaPay – это не просто финансовая компания «при логистике», а часть единой операционной системы.

А если предприниматель только стартует, как сложно открыть счет?

Фактически пять минут. Загружаешь приложение, проходишь верификацию с помощью "Дії" — и счет открыт. Если же нет смартфона под рукой или нужна офлайн консультация, можно обратиться в любое отделение Новой почты с паспортом. Сеть наших отделений покрывает всю страну.

Это важно, особенно в нынешних условиях. Предприниматели не хотят тратить время на бюрократию. Они хотят сразу работать и зарабатывать.

В вашем приложении есть два счета: личный и бизнес. Кажется, пустяк, но это не так?

На самом деле за этим стоит очень практичная вещь. Многие ФЛП до сих пор смешивают личные и бизнес-средства на одном счете. В результате путаница в платежах, трудности с отчетностью, лишние вопросы от бухгалтера.

Мы это решили через систему профилей. Предприниматель может за один клик переключиться в бизнес-режим, где есть шаблоны платежей, доверенности и штрихкод для снятия наличных денег. Затем можно переключиться обратно для пользования счетом как физическое лицо, чтобы оплатить счета, покупки и т.д. То есть это одно решение, которое экономит время и нервы. К тому же профили легко отличить по цвету: личный – сиреневый, а бизнес – голубой.

Электронные доверенности – это тоже ваша фишка. Для кого она?

Для любого предпринимателя, имеющего команду и не желающего идти к нотариусу. Представьте, что у вас есть бухгалтер или помощник, которому необходимо предоставить доступ к определенным операциям. Раньше приходилось либо рисковать, либо обратиться к нотариусу, на которого нужно потратить время и деньги. Теперь все проще: открываешь приложение, выбираешь один из пяти видов доверенности и подписываешь ее. Это занимает 3-5 минут.

Также можно предоставить бухгалтеру право подписи без доступа к снятию наличных денег. Или разрешить снятие без других полномочий. Это гибкий и безопасный подход, не требующий лишних шагов и привлечения отдельных людей.

Какая, по вашему мнению, самая большая незакрытая боль украинского малого бизнеса в финансах?

Я считаю, что это время. Предприниматель — человек-оркестр, который продает, закупает, отправляет, ведет учет, думает о развитии. И когда финансовая рутина забирает по два часа в день, это катастрофа.

Мы проектируем каждую функцию по простому вопросу: «Как сделать так, чтобы человек потратил на это 30 секунд, а не 30 минут?». Мы ввели AI-распознавание реквизитов, которое позволяет сфотографировать счет или добавить скопированный текст, а приложение уже само заполняет все поля. Шаблоны платежей можно создать единожды и в дальнейшем использовать их постоянно. Также за один клик настраиваются автоплатежи.

А большой бизнес, где более 500 компаний, это уже совсем другие настройки и возможности?

Другой масштаб, но та же философия — убрать излишнее из финансовых процессов. Для крупных компаний это корпоративные счета, зарплатные проекты, кстати, с очень привлекательными условиями для сотрудников, а также реестровые выплаты, эквайринг, checkout решения для онлайн-продаж.

Кредитная программа без залога от 100 тыс. до 2 млн. грн. была запущена в июне 2024 года. Что происходит с этой программой?

Кредитование бизнеса остается очень востребованным. Мы исходили из гипотезы, что предпринимателям требуется быстрый доступ к оборотным средствам без бюрократии. И эта гипотеза полностью подтвердилась.

Ключевое – «без залога», ведь для малого бизнеса это принципиально. Нет недвижимости под залог, поручителей, недель ожидания. Мы оцениваем клиента по оборотам и транзакционной активности и даем ответ быстро. Логика проста: если предприниматель активно пользуется нашей системой и услугами Новой почты, у нас уже достаточно данных для взвешенного решения.

Количество выданных кредитов и общие объемы существенно выросли по сравнению с первым годом работы программы, а уровень возврата подтверждает правильность нашей модели скоринга. В настоящее время портфель кредитования бизнес-клиентов уже превысил 260 млн. грн.

Расскажите о планах компании на 2026 год. Чего ждать клиентам?

В конце этого года мы планируем вывести на рынок свой собственный торговый эквайринг. Это означает, что предприниматель может закрыть все ключевые финансовые процессы в одном контуре: онлайн, офлайн и логистике.

Второй фокус – ликвидность. Мы усиливаем возможности финансирования под проходящие через нас оборотные средства и автоматизируем этот процесс. Потому что для бизнеса скорость обращения не просто метрика. Это кислород.

Для нас 2026-й – это год, когда мы делаем финансы для предпринимателя менее фрагментированными. Больше решений для полного цикла финансовых услуг. А это больше целостности и больше скорости. Повторюсь, что мы хотим, чтобы предприниматель думал о продукте и клиенте, а финансовая инфраструктура просто работала на него.

Есть ли принцип, которым вы руководствуетесь в развитии B2B-направления?

Есть простая идея, которую я постоянно повторяю команде: деньги предпринимателя должны работать, а не ждать. Ждать зачисления, ответ от банка, пока пройдет транзакция. Каждая минута ожидания – это реальная стоимость для бизнеса.

Также важно, чтобы предприниматель получал максимум решений от одного партнера — как финансовых, так и нефинансовых, ведь чрезмерное количество сервисов расфокусирует его от главного — заниматься бизнесом.

Все, что мы делаем, подчинено этим принципам: быстрый наложенный платеж, мгновенное открытие счета, кредит без залога, автоматизация платежей. Мы не просто продаем финансовые продукты. Мы продаем время и покой предпринимателю. И, учитывая, как растут наши показатели, этот подход действительно резонирует.