Олексій Миропольський: «Гроші підприємця мають працювати, а не чекати»

Малий і середній бізнес в Україні сьогодні працює у швидкому темпі: продавати, відправляти, закуповувати й оплачувати рахунки доводиться майже одночасно. У таких умовах гроші підприємця не можуть чекати — на зарахування, рішення банку чи завершення операційного дня. Саме тому фінансові сервіси для бізнесу поступово змінюються: від простих рахунків до повноцінних інструментів управління грошовими потоками. Про те, як змінюється роль фінансової інфраструктури для підприємців, чому швидкість руху коштів стає конкурентною перевагою і як на це відповідає NovaPay, говоримо з керівником B2B-напряму компанії

Олексієм Миропольським.

Олексію, коли сервіс NovaPay перестав бути просто «платіжкою при Новій пошті» і відчув себе самостійним фінансовим гравцем для бізнесу?

Ось із цього стереотипу, як-от «платіжка Нової пошти», і варто почати розмову. NovaPay — це фінансова установа для клієнтів різних категорій. Так, компанія виросла з Нової пошти, і сервіс післяплати довгий час був її ключовою перевагою. Але сьогодні NovaPay вже не просто «кишеньковий фінсервіс для відправлень».

Ця трансформація не відбулася миттєво. Вона була поступовою. Спочатку командa сприймала NovaPay як зручний інструмент: відправив посилку, отримав оплату, закрив рахунок. Проте самі підприємці почали сигналізувати, що їм потрібно більше можливостей. І у певний момент стало очевидно, що де-факто NovaPay вже перетворилася на екосистему — повноцінний фінансовий сервіс для українців і бізнесу. Залишалося це усвідомити та почати розвивати напрям стратегічно.

Поштовхом стало глибше розуміння болю e-commerce-підприємців. Вони працюють у режимі «гроші надійдуть завтра, а платити потрібно сьогодні». Команда побачила можливість закрити цю потребу і взялася за це. Нещодавно до команди приєднався і я. Плануємо розвивати цей напрям разом.

Давайте про цифри. Що показав 2025 рік у B2B-сегменті?

Динаміка позитивна, адже ми перетнули позначку у 100 тис. ФОПів: це активні підприємці, які щодня використовують наші продукти для реальних бізнес-операцій. У корпоративному сегменті — понад 500 компаній.

Втім, для нас важлива не лише абсолютна кількість клієнтів, а й якість зростання. До нас приходять не «спробувати», а щоб закривати конкретні бізнес-завдання.

Зростають обсяги платежів, і це свідчить про те, що підприємці переводять до нас не частину, а основний фінансовий потік. Це показник довіри.

Конкуренція на ринку висока. Що NovaPay може запропонувати такого, чого немає в умовного monobank чи ПриватБанку?

Ми не намагаємося бути кращими за банк. Наша мета — бути найкращим фінансовим рішенням саме для e-commerce-підприємців. І це дещо інша логіка гри.

Наприклад, післяплата. Переважна більшість банків зараховує такі кошти наступного дня. Ми — тричі на день. Іноді гроші з’являються на рахунку вже за кілька хвилин після того, як клієнт забрав посилку у відділенні. Для підприємця, який щодня відправляє десятки замовлень, це не дрібниця, а живий оборотний капітал, який не зависає у процесі.

Відкриття рахунку — до п’яти хвилин за допомогою «Дії». Без візиту до відділення та паперової тяганини. Фактично підприємець може відкрити рахунок між двома дзвінками клієнтам.

І ще одна принципова річ — ми не стягуємо комісію за операції з коштами, отриманими як післяплата. Переказ постачальнику, відправлення на інший рахунок, зняття готівки у межах встановленого ліміту відбувається без додаткових витрат. Для бізнесу з великим обігом це відчутна економія.

Три рази на день — звучить гарно, але хочеться дізнатися, як це працює технічно?

Це перевага глибокої інтеграції з Новою поштою. Ми не прив’язані до класичних банківських операційних циклів. Щойно клієнт отримує посилку, система одразу фіксує цю подію, і ми можемо ініціювати зарахування коштів.

Для стороннього банку така інформація недоступна в режимі реального часу, адже вони працюють у межах стандартного операційного дня і проводять виплати пакетно. Ми ж бачимо операцію одразу й не чекаємо завершення банківських процедур. Тому NovaPay — це не просто фінансова компанія «при логістиці», а частина єдиної операційної системи.

А якщо підприємець лише стартує, наскільки складно відкрити рахунок?

Фактично п’ять хвилин. Завантажуєш застосунок, проходиш верифікацію за допомогою «Дії» — і рахунок відкрито. Якщо ж немає смартфона під рукою або потрібна консультація офлайн, можна звернутися до будь-якого відділення Нової пошти з паспортом. Мережа наших відділень покриває всю країну.

Це принципово важливо, особливо у нинішніх умовах. Підприємці не хочуть витрачати час на бюрократію. Вони хочуть одразу працювати й заробляти.

У вашому застосунку є два рахунки: особистий і бізнесовий. Здається, дрібниця, але це не так?

Насправді за цим стоїть дуже практична річ. Багато ФОПів досі змішують особисті й бізнес-кошти на одному рахунку. У підсумку плутанина у платежах, труднощі зі звітністю, зайві запитання від бухгалтера.

Ми це вирішили через систему профілів. Підприємець може за один клік перемикнутися у бізнес-режим, де є шаблони платежів, довіреності та штрихкод для зняття готівки. Потім можна перемкнути назад для користування рахунком як фізична особа, щоб оплатити рахунки, покупки тощо. Тобто це одне рішення, яке економить час та нерви. До того ж профілі легко відрізнити за кольором: особистий — бузковий, а бізнесовий — блакитний.

Електронні довіреності — це теж ваша фішка. Для кого вона?

Для будь-якого підприємця, що має команду і не хоче йти до нотаріуса. Уявіть, що у вас є бухгалтер або помічник, якому потрібно надати доступ до певних операцій. Раніше доводилось або ризикувати, або звернутися до нотаріуса, на якого треба витратити час та гроші. Тепер усе простіше: відкриваєш застосунок, обираєш один із п’яти видів довіреності і підписуєш її. Це забирає 3-5 хвилин.

Також можна надати бухгалтеру право підпису без доступу до зняття готівки. Або дозволити зняття без інших повноважень. Це гнучкий і безпечний підхід, який не потребує зайвих кроків та залучення окремих людей.

Який, на вашу думку, найбільший незакритий біль українського малого бізнесу у фінансах?

Я вважаю, що це час. Підприємець — це людина-оркестр, яка продає, закуповує, відправляє, веде облік, думає про розвиток. І коли фінансова рутина забирає по дві години на день, то це катастрофа.

Ми проєктуємо кожну функцію з простим питанням: «Як зробити так, щоб людина витратила на це 30 секунд, а не 30 хвилин?». Ми запровадили AI-розпізнавання реквізитів, яке надає можливість сфотографувати рахунок або додати скопійований текст, а застосунок вже сам заповнює всі поля. Шаблони платежів також можна створити лише один раз і надалі їх використовувати постійно. Також за один клік налаштовуються автоплатежі.

А великий бізнес, де понад 500 компаній, це вже зовсім інші налаштування та можливості?

Інший масштаб, але та сама філософія — прибрати зайве з фінансових процесів. Для великих компаній це корпоративні рахунки, зарплатні проєкти, до речі, з дуже привабливими умовами для співробітників, а також реєстрові виплати, еквайринг, checkout-рішення для онлайн-продажів.

Кредитна програма без застави від 100 тис. до 2 млн грн. Запустили у червні 2024-го. Що відбувається із цією програмою?

Кредитування бізнесу залишається дуже затребуваним. Ми виходили з гіпотези, що підприємцям потрібен швидкий доступ до обігових коштів без бюрократії. І ця гіпотеза повністю підтвердилась.

Ключове — «без застави», адже для малого бізнесу це принципово. Немає нерухомості під заставу, поручителів, тижнів очікування. Ми оцінюємо клієнта за оборотами та транзакційною активністю й надаємо відповідь швидко. Логіка проста: якщо підприємець активно користується нашою системою та послугами Нової пошти, ми вже маємо достатньо даних для зваженого рішення.

Кількість виданих кредитів і загальні обсяги суттєво зросли порівняно з першим роком роботи програми, а рівень повернення підтверджує правильність нашої моделі скорингу. Наразі портфель кредитування бізнес-клієнтів уже перевищив 260 млн грн.

Розкажіть про плани компанії на 2026 рік. На що очікувати клієнтам?

Наприкінці цього року ми плануємо вивести на ринок власний торговий еквайринг. Це означає, що підприємець може закрити всі ключові фінансові процеси в одному контурі: онлайн, офлайн і в логістиці.

Другий фокус — ліквідність. Ми посилюємо можливості фінансування під оборотні кошти, які проходять через нас, і автоматизуємо цей процес. Тому що для бізнесу швидкість обігу не просто метрика. Це кисень.

Для нас 2026-й — це рік, коли ми робимо фінанси для підприємця менш фрагментованими. Більше рішень для повного циклу фінансових сервісів. А це більше цілісності та більше швидкості. Повторюся, що ми хочемо, щоб підприємець думав про продукт і клієнта, а фінансова інфраструктура просто працювала на нього.

Чи є принцип, яким ви керуєтесь у розвитку B2B-напряму?

Є проста ідея, яку я постійно повторюю команді: гроші підприємця мають працювати, а не чекати. Чекати на зарахування, на відповідь від банку, поки пройде транзакція. Кожна хвилина очікування — це реальна вартість для бізнесу.

Так само важливо, щоб підприємець отримував максимум рішень від одного партнера — як фінансових, так і нефінансових, адже надмірна кількість сервісів розфокусовує його від головного — займатися бізнесом.

Усе, що ми робимо, підпорядковане цим принципам: швидка післяплата, миттєве відкриття рахунку, кредит без застави, автоматизація платежів. Ми не просто продаємо фінансові продукти. Ми продаємо час і спокій підприємця. І, зважаючи на те, як зростають наші показники, цей підхід справді резонує.