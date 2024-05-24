Американско-Украинский Деловой Совет, как и другие международные бизнес-ассоциации, поддерживают реальные шаги в борьбе против теневого рынка табака, но ожидают результатов

Ведущие бизнес-ассоциации, такие как Американская торговая палата, Европейская бизнес-ассоциация, Федерация работодателей Украины и другие организации одобряют работу Бюро экономической безопасности и других правоохранительных органов, направленную на борьбу с нелегальным рынком табака.

Американско-Украинский Деловой Совет (USUBC) также поддержал действия правоохранительных органов по борьбе с нелегальным рынком сигарет. Об этом говорится в сообщении на сайте и социальных сетях организации.

"На этой неделе Бюро провело серию обысков пяти крупнейших отечественных производителей табачных изделий, обнаружив поддельные акцизные марки и табачные изделия без маркировки. Расследование и процессуальные действия продолжаются. Мы высоко ценим Бюро экономической безопасности Украины, Временную следственную комиссию по расследованию экономических преступлений в Верховной Раде Украины и особенно Даниила Гетманцева, Председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике, за лидерство в этой работе. Крайне важно, чтобы предприятия, нарушающие действующее законодательство, прекратили свою незаконную деятельность навсегда." - говорится в заявлении Американско-Украинского Делового Совета.

В организации уже ожидают увидеть результаты таких проверок, и надеются, что начатые дела будут тщательно расследованы.

"Мы оптимистично настроены по поводу того, что борьба с теневой экономикой принесет ощутимые результаты, а дела, начатые на этой неделе, будут тщательно расследованы, что обеспечит привлечение виновных к ответственности. Дальнейшая скоординированная работа правоохранительных органов и органов государственной власти имеет важное значение для предотвращения дальнейших значительных потерь Государственного бюджета и обеспечения честной конкуренции для всех участников рынка." – говорится в сообщении.

В то же время Данило Гетманцев, Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, в одном из последних своих интервью поблагодарил Американскую торговую палату и Европейскую бизнес-ассоциацию за отличие, но подчеркнул, что дело еще не завершено, однако надеется, что это конец нелегального рынка табака. .

"Спасибо за отличие. Война с "тенью" для меня – это моя священная война. Но нет, дело не завершено. И сейчас теневики обивают пороги высоких кабинетов с целью "порешать". Но "порешать" на этот раз не получится. Слишком пристально мы и все общество следим за этим процессом. Не хочу забегать вперед, но многое говорит о том, что это конец нелегального рынка табака". – говорит нардеп.