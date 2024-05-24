Американсько-Українська Ділова Рада, як інші міжнародні бізнес-асоціації, підтримують реальні кроки у боротьбі проти тіньового ринку тютюну, але очікують на результати

Провідні бізнес-асоціації, такі як Американська торговельна палата, Європейська бізнес-асоціація, Федерація роботодавців України та інші організації, схвалюють роботу Бюро економічної безпеки та інших правоохоронних органів, спрямовану на боротьбу з нелегальним ринком тютюну.

Американсько-Українська Ділова Рада (USUBC) також підтримала дії правоохоронних органів щодо боротьби з нелегальним ринком сигарет. Про це йдеться у повідомленні на сайті та в соціальних мережах організації.

«Цього тижня Бюро провело серію обшуків у п'яти найбільших вітчизняних виробників тютюнових виробів, виявивши підроблені акцизні марки та тютюнові вироби без маркування. Розслідування та процесуальні дії тривають. Ми високо цінуємо Бюро економічної безпеки України, Тимчасову слідчу комісію з розслідування економічних злочинів у Верховній Раді України та особливо Данила Гетманцева, Голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, за лідерство у цій роботі. Вкрай важливо, щоб підприємства, які порушують чинне законодавство, припинили свою незаконну діяльність назавжди.» - зазначається в заяві Американсько-Української Ділової Ради.

В організації вже очікують побачити результати таких перевірок, і сподіваються, що розпочаті справи будуть ретельно розслідуватись.

«Ми оптимістично налаштовані щодо того, що боротьба з тіньовою економікою принесе відчутні результати, а справи, розпочаті цього тижня, будуть ретельно розслідувані, що забезпечить притягнення винних до відповідальності. Подальша скоординована робота правоохоронних органів та органів державної влади має важливе значення для запобігання подальшим значним втратам Державного бюджету та забезпечення чесної конкуренції для всіх учасників ринку." – йдеться у повідомленні.

Водночас Данило Гетманцев, Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, в одному з останніх своїх інтерв’ю подякував Американській торговельній палаті та Європейській бізнес-асоціації за відзнаку, але наголосив, що справа ще не завершена, проте сподівається, що це кінець нелегального ринку тютюну.

«Дякую за відзнаку. Війна з "тінню" для мене – це моя священна війна. Але ні, справа не завершена. І зараз тіньовики оббивають пороги високих кабінетів з метою "повирішувати". Але "повирішувати" цього разу не вийде. Надто пильно ми і все суспільство слідкуємо за цим процесом. Не хочу забігати наперед, але багато що говорить про те, що це кінець нелегального ринку тютюну.» - говорить нардеп.