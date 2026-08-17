Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

+0,01

EUR

51,71

+0,15

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,95

51,75

Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Тип
Партнерский материал
Категория
Бизнес
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Люди как движущая сила бизнеса: 17 сентября в Днепре состоится People & Business Summit

17 сентября в Днепре состоится People & Business Summit
17 сентября в Днепре состоится People & Business Summit

17 сентября в Днепре состоится People & Business Summit – масштабное бизнес-событие для владельцев компаний, CEO, HR, HRD и руководителей команд. Саммит пройдет в Lucia Banquet Hall и объединит более ста представителей украинского бизнеса вокруг главной темы – людей как движущей силы развития компаний.

Рынок труда в Украине быстро меняется. Дефицит кадров, миграция, изменение ожиданий работников, развитие ИИ и новые требования к работодателям заставляют бизнес пересматривать подходы к поиску, мотивации и содержанию команд.

Именно этим вызовам будет посвящен People & Business Summit. Участники будут говорить о том, каким будет рынок труда в 2026 году, каких специалистов будет искать бизнес завтра, какие компетенции становятся критически важными и как привлекать, развивать и удерживать сильных работников в условиях высокой конкуренции.

Среди спикеровпредставители MOVA, DTEK, COMFY, VARUS, Luxoft, Pizza Day, Varfamily, Poster, LOVE HONEY и других украинских компаний. В программу также войдут выступления владельцев бизнеса и CEO, которые поделятся своим опытом построения и развития команд.

Фото 2 — Люди как движущая сила бизнеса: 17 сентября в Днепре состоится People & Business Summit

Кроме выступлений и дискуссий участников ждет нетворкинг с предпринимателями, HR и топ-менеджерами, партнерская зона, кофе-брейки, обед и фуршет.

People & Business Summit состоится 17 сентября в Lucia Banquet Hall в Днепре. Начало регистрациив 9:00.

Билеты доступны онлайн

По промокоду INFO20 действует скидка 20%. Для представителей одной компании также доступно предложение 3+1.

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности