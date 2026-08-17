Люди как движущая сила бизнеса: 17 сентября в Днепре состоится People & Business Summit

17 сентября в Днепре состоится People & Business Summit – масштабное бизнес-событие для владельцев компаний, CEO, HR, HRD и руководителей команд. Саммит пройдет в Lucia Banquet Hall и объединит более ста представителей украинского бизнеса вокруг главной темы – людей как движущей силы развития компаний.

Рынок труда в Украине быстро меняется. Дефицит кадров, миграция, изменение ожиданий работников, развитие ИИ и новые требования к работодателям заставляют бизнес пересматривать подходы к поиску, мотивации и содержанию команд.

Именно этим вызовам будет посвящен People & Business Summit. Участники будут говорить о том, каким будет рынок труда в 2026 году, каких специалистов будет искать бизнес завтра, какие компетенции становятся критически важными и как привлекать, развивать и удерживать сильных работников в условиях высокой конкуренции.

Среди спикеров – представители MOVA, DTEK, COMFY, VARUS, Luxoft, Pizza Day, Varfamily, Poster, LOVE HONEY и других украинских компаний. В программу также войдут выступления владельцев бизнеса и CEO, которые поделятся своим опытом построения и развития команд.

Кроме выступлений и дискуссий участников ждет нетворкинг с предпринимателями, HR и топ-менеджерами, партнерская зона, кофе-брейки, обед и фуршет.

People & Business Summit состоится 17 сентября в Lucia Banquet Hall в Днепре. Начало регистрации – в 9:00.

Билеты доступны онлайн

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