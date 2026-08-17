Люди як рушійна сила бізнесу: 17 вересня у Дніпрі відбудеться People & Business Summit

17 вересня у Дніпрі відбудеться People & Business Summit – масштабна бізнес-подія для власників компаній, CEO, HR, HRD та керівників команд. Саміт пройде у Lucia Banquet Hall та об’єднає більше сотні представників українського бізнесу навколо головної теми – людей як рушійної сили розвитку компаній.

Ринок праці в Україні стрімко змінюється. Дефіцит кадрів, міграція, зміна очікувань працівників, розвиток ШІ та нові вимоги до роботодавців змушують бізнес переглядати підходи до пошуку, мотивації та утримання команд.

Саме цим викликам буде присвячений People & Business Summit. Учасники говоритимуть про те, яким буде ринок праці у 2026 році, яких фахівців шукатиме бізнес завтра, які компетенції стають критично важливими та як залучати, розвивати й утримувати сильних працівників в умовах високої конкуренції.

Серед спікерів – представники MOVA, DTEK, COMFY, VARUS, Luxoft, Pizza Day, Varfamily, Poster, LOVE HONEY та інших українських компаній. До програми також увійдуть виступи власників бізнесу та CEO, які поділяться власним досвідом побудови й розвитку команд.

Окрім виступів і дискусій, учасників чекає нетворкінг із підприємцями, HR та топменеджерами, партнерська зона, кава-брейки, обід і фуршет.

People & Business Summit відбудеться 17 вересня у Lucia Banquet Hall у Дніпрі. Початок реєстрації – о 9:00.

Квитки доступні онлайн

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